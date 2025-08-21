Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC Bugün 120 Bin Doları Görür mü?

Bitcoin iki haftanın en düşük seviyelerine geriledikten sonra 113.000 doların üzerinde istikrar kazandı. Bitcoin şu anda 113.066 dolardan işlem görürken günlük işlem hacmi ise 64.1 milyar dolar civarında.

BTC son 24 saatte %0.5’lik bir düşüş yaşadı. Maksimum arzı 21 milyon ve dolaşımdaki arzı 19.9 milyon olan Bitcoin, dünyanın en büyük dijital varlığı konumunda.

Musk’tan Bitcoin’e Destek

Elon Musk’ın “Amerika Partisi” adlı Bitcoin destekçisi siyasi partiye yönelik planlarından vazgeçtiği iddialarını yalanladı. Wall Street Journal’ın bir haberine yanıt veren Musk, “Wall Street Journal’ın söylediği hiçbir şeye inanmamalısınız” dedi.

İlk olarak temmuz ayında tanıtılan Amerika Partisi girişimi, Bitcoin’i finansal reformun merkezine koyarak Mark Cuban ve Tim Draper gibi milyarder yatırımcıların desteğini aldı. Draper, “Tesla CEO’sunun kamu borcunu ve düzenlemeleri azaltabileceğini düşünüyorum” dedi.

Musk’ın Bitcoin’i desteklemeye devam etmesi, ABD’de kriptonun daha fazla kabul görebileceğini ve talebin artabileceğini düşündürüyor.

Binance ve Stablecoin Entegrasyonu

Binance, USDT “yield farming” programını Plasma Bitcoin Stablecoin Network’e taşıyacağını duyurdu. Plasma Bitcoin Stablecoin Network’ün ana ağı, XPL token ile birlikte eylül ayında faaliyete geçecek. Söz konusu program, bir saatten daha kısa bir süre içinde 250 milyon dolar sınırını tamamladı.

PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel ve Tether CEO’su Paolo Ardoino’nun desteklediği Plasma, gizli işlemlerle stablecoin altyapısının önemli isimlerinden biri haline gelmeyi amaçlıyor.

Binance’in 280 milyon kullanıcısıyla birlikte bu entegrasyonun stablecoin’lerle Bitcoin arasındaki likiditeyi artırması bekleniyor. Analistler, böylece BTC’nin DeFi piyasalarındaki konumunun güçlenebileceğini ve uzun vadede talebin artabileceğini düşünüyor.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum: İzlenmesi Gereken Seviyeler

Bitcoin’in fiyat grafiği, düşüş trendinden ziyade ihtiyatlı bir yaklaşıma işaret ediyor. BTC fiyatı 124.450 dolardan ret gördü ve şimdi 116.150 dolardaki 50 günlük SMA’nın altında işlem görüyor.

Analistler, boyun hattı 112.000 dolara tekabül eden omuz baş omuz formasyonunu yakından izliyor. BTC bu bölgenin altına düşerse 108.000 dolar-105.150 dolar bandına kadar gerileyebilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Öte yandan Bitcoin’in RSI’si 41 seviyesinde olup daha fazla düşüş yaşanabileceğini gösteriyor. MACD ise negatif bölgede olup satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor. Birçok kırmızı mum da daha fazla düşüş olabileceğini gösteriyor.

Öte yandan Bitcoin 116.150 doların üzerinde çıkarsa ivme yakalayabilir ve ilk olarak 120.900 dolara, daha sonra 124.450 dolar ve 127.540 dolara yükselebilir.

Bitcoin şu anda düşüş yaşasa bile uzun vadede iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. Yaklaşık 300 şirket ve fon şu anda 3.67 milyon BTC’ye sahip. Bu, Bitcoin’in arzının %17’sinden fazlasına tekabül ediyor. Bu durum, Bitcoin’in uzun vadede iyi performans göstermeye devam edebileceği fikrini güçlendiriyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 11 milyon dolar toplandı. HYPER token şu anda 0.012775 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.