Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC 8 Haftanın En Düşük Seviyesinde – Sırada $90K Testi mi Var?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 30, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin fiyatı bugün 108.761 $ seviyesinde işlem görüyor, 24 saatlik işlem hacmi ise 74,29 milyar $ olarak kaydedildi. BTC son 24 saatte %0,20 değer kazandı ve piyasa değeri 2,16 trilyon $ seviyesine ulaştı.

Dolaşımdaki 19,91 milyon BTC ile yatırımcılar, mevcut zayıflığın daha derin kayıplara işaret edip etmediğini yoksa yaklaşan bir toparlanma için zemin mi oluşturduğunu tartıyor.

Bitcoin (BTC/USD) Aşağı Yönlü Kanalda Sıkıştı

Bitcoin fiyat tahmini düşüş yönlü olmaya devam ediyor; BTC, 2 saatlik grafikte net şekilde tanımlanmış bir aşağı yönlü kanal içinde işlem görüyor.

50-periyotluk basit hareketli ortalama (SMA) 110.787 $ seviyesinde direnç oluşturuyor. Alıcılar bu seviyeyi geri kazanana kadar momentum düşüş odaklı.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Geçen hafta 113.500 $ seviyesindeki reddedilme, üç adet düşüş mumunu tetikleyerek “3 kara karga” formasyonunun ilk aşamalarını başlattı; bu, süregelen satış baskısının güçlü bir işareti olarak biliniyor.

Momentum göstergeleri de aynı görüşü destekliyor:

RSI: 38, henüz aşırı satımda değil

38, henüz aşırı satımda değil MACD: Kırmızı bölgede derin ve genişliyor, yoğun satış mevcut

Bitcoin’in Takip Edilen Kritik Seviyeleri

Bitcoin’in bir sonraki hareketleri, yakın destek ve direnç bölgelerine bağlı olacak. Kısa vadede 110.000 $ seviyesine doğru bir tepki mümkün, ancak 50-SMA olası bir yükselişi sınırlayabilir. Bu engelin aşılamaması, satış baskısının yeniden artmasına yol açabilir.

Grafikteki kritik seviyeler:

Direnç: 110.787 $ (50-SMA) ve 111.350 $

110.787 $ (50-SMA) ve 111.350 $ Destek: 107.335 $ ilk savunma hattı, ardından 105.150 $ ve 103.350 $

Boğa Tetikleyici: 111.350 $ üzerinde oluşacak bir bullish engulfing mum 115.700 $’a doğru toparlanmayı başlatabilir.

Şimdilik TradingView senaryosu, Bitcoin’in düzeltici kanalda sıkışmaya devam edebileceğini, 107.000 $ ile 112.000 $ arasında dalgalanacağını gösteriyor.

Genel Görünüm ve İşlem Stratejisi

Kısa vadeli zayıflığa rağmen, Bitcoin hâlâ 100.000 $ gibi kritik psikolojik seviyelerin üzerinde, bu nedenle daha geniş trend korunuyor. Bu büyüklükteki düzeltmeler genellikle daha büyük hareketlerden önce konsolidasyon olarak değerlendiriliyor.

Traderlar için işlem planı:

Ayı Senaryosu: 50-SMA altında gerçekleşen yükselişlerde satış, stop seviyesi 112.000 $’ın üzerinde, hedefler 105.150–103.350 $.

50-SMA altında gerçekleşen yükselişlerde satış, stop seviyesi 112.000 $’ın üzerinde, hedefler 105.150–103.350 $. Boğa Senaryosu: 111.350 $ üzerinde long pozisyon açmak, yukarı yönlü hedefler 115.700 $ ve 118.000 $.

Uzun vadede, Bitcoin’in yapısı hâlâ güçlü ve psikolojik destekler, potansiyel toparlanmalar için zemin oluşturuyor.

Bitcoin Hyper Ön Satışı ($HYPER): Bitcoin Güvenliği ve Solana Hızı Bir Arada

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) ile çalışan ilk Bitcoin tabanlı Layer 2 olarak konumlanıyor. Projenin hedefi, yıldırım hızında, düşük maliyetli akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin’ler oluşturma imkanı sunarak Bitcoin ekosistemini genişletmek.

Bitcoin’in eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiren proje, sorunsuz BTC köprüleri ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının önünü açıyor.

Ekip, güven ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor; proje Consult tarafından denetlendi ve yatırımcı güveni sağlandı.

Momentum hızla artıyor. Ön satış 12,7 milyon doları aştı, geriye sınırlı bir tahsis kaldı. Bugünkü aşamada HYPER token’ları sadece 0,012825 $ fiyatla satılıyor—ancak ön satış ilerledikçe bu rakam artacak.

HYPER token’larını, resmi Bitcoin Hyper web sitesinden kripto veya banka kartı ile satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Buradan Katılabilirsiniz