Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC 200 Bin Dolara mı Hazırlanıyor?

Kısa süreli bir düşüşün ardından 116.433 dolar seviyesine geri dönene Bitcoin, bir sonraki hamlesine hazırlanıyor. Bu arada Coinglass verilerine göre, Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar CME, Binance ve Bybit dahil olmak üzere büyük platformlarda 79 milyar dolara ulaştı.

Açık pozisyonlardaki bu artış, Bitcoin’in büyük bir fiyat hareketine hazırlandığını düşündürüyor. Bu fiyat hareketi aşağı ya da yukarı yönde olabilir. Şu anda yatırımcıların büyük bir kısmı yukarı yönlü kırılma bekliyor.

Bitcoin Futures Open Interest Nears $79B



Expect volatility 👀 pic.twitter.com/6I7JGaG5lB — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) August 6, 2025

Bu arada Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 62 seviyesine sıçraması, nötrden “açgözlülüğe” geçişe işaret ediyor. Öte yandan kurumsal ve bireysel yatırımcıların yükselişe hazırlandığı düşünülüyor.

Opsiyon piyasasına gelince, açık pozisyonların yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığı görülüyor. Alım opsiyonlarının artması yatırımcıların Bitcoin fiyatında artış beklediklerini gösteriyor. Deribit’teki sözleşmeler, yıl sonuna kadar Bitcoin’in 140.000 doları ve 200.000 doları görmesini hedefliyor.

Bununla birlikte, son 24 saatte satış opsiyonlarında güçlü bir artış oldu. Volatilitenin artması ve gözlerin 29 Ağustos ve 26 Aralık gibi vade sonu tarihlerine çevrilmesiyle birlikte yatırımcılar aşağı ya da yukarı yönde büyük fiyat hareketleri bekliyor.

Makro Faktörler: Faiz İndirimleri, Gümrük Tarifeleri ve ETF’ler

Teknik grafikler önemli olsa da makro faktörler de göz ardı edilmemeli. Bu faktörler arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta uygulamaya başladığı yeni gümrük tarifeleri yer alıyor. Bu tarifeler, ticaret gerilimine ilişkin endişeleri artırdı.

Jeopolitik değişiklikler, yatırımcıların riskten kaçınmalarına yol açabilir ya da Bitcoin gibi kripto paralara sermaye akışı gerçekleşmesini sağlayabilir.

Trump announces reciprocal tariffs take effect at midnight tonight



“Billions of dollars will start flowing into the USA”



This could be massive for $BTC as a hedge against currency devaluation and trade wars



USD weakness = Bitcoin strength pic.twitter.com/JJjfEHt8bW — Budhil Vyas (@BudhilVyas) August 7, 2025

Bu arada gözler ABD Merkez Bankası’na (FED) çevrildi. CME FedWatch Tool’a göre Fed’in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı %90. Geçmiş verilere bakıldığında, para politikasındaki gevşemelerin ABD dolarını zayıflatıp alternatif değer depolarına yönelik iştahı artırarak Bitcoin gibi risk varlıklarına fayda sağladığı görülüyor.

Bu arada ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri dört gün boyunca çıkış yaşadıktan sonra çarşamba günü 91.55 milyon dolar net giriş kaydetti.

Bu, Bitcoin’in 123.218 dolara kadar yükseldiği temmuz ayı başlarındaki seviyelere kıyasla düşük olsa da kurumsal yatırımcıların yeniden kriptoya yöneldiklerini gösteriyor.

Bitcoin (BTC/USD) Fiyat Tahmini: Hedef 130 Bin Dolar mı?

Bitcoin fiyatı kısa bir süre önce 112.889 dolardaki 50 günlük SMA’dan ve nisan ayına uzanan yükselen trend çizgisinden sıçradı. Bu desteğin korunması yeni bir yüksek dip oluşturdu ve trendin devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

RSI 50 eşiğinin üzerine çıktı ve şu anda 53 seviyesinde. Bu genellikle trendin değiştiğinin bir sinyali olarak değerlendirilir.

BTC 123.206 dolardaki direnci kırarsa 131.337 dolara doğru yükselebilir. Bu durumda potansiyel hedefler 138.680 dolar ve 200.000 dolar olabilir.

$BTC just bounced off the 50-day SMA + trendline confluence near $112.8K. RSI reclaimed 50, bullish engulfing candle confirmed. Eyes on $123K breakout, $130K next.📈 #Bitcoin #BTC #CryptoTA pic.twitter.com/cWLZUGNnV0 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 7, 2025

Bitcoin’in mevcut fiyat hareketleri, herhangi bir gerileme yaşanması durumunda alımların artacağını gösteriyor.

Bitcoin Hyper Ön Satışı 7.4 Milyon Doları Aştı

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin için bir katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, ön satışında 7.4 milyon dolardan fazla fon topladı. Token şu anda 0.01255 dolardan satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın hızıyla birleştirmek üzere tasarlanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmelere, dApp’lere ve meme coin çıkarılmasına imkan tanıyor. Ayrıca Bitcoin Hyper, kendi ağı ile BTC arasında bir köprü kuruyor. Proje, Consult’ın denetiminden geçti.

Önde gelen kripto cüzdanlarının ve boraların Bitcoin Hyper’ı benimsemesiyle birlikte HYPER tokene yönelik talep artabilir.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak indirimli ön satış fiyatından alım yapabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

