Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC 113 Bin Doların Altına Geriledi, Düşüş Devam Eder mi?

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin salı günü 945 milyon dolar çıkış kaydetmesinin ardından Bitcoin son 24 saatte %1.5’lik bir düşüş kaydederek 113.800 dolara geriledi. ETF’lerin kaydettiği bu çıkışlar piyasa genelinde satış baskısını artırdı.

Bitcoin fonları 523.3 milyon dolar çıkış gördü. Fidelity’nin FBTC fonu 246.9 milyon dolar çıkış görürken, Grayscale’in GBTC fonu ise 115.5 milyon dolar çıkış gördü. Ark ve Bitwise da kayda değer çıkışlar kaydetti. Öte yandan BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonu ise herhangi bir akış kaydetmedi. Bu, bazı yatırımcıların yeni pozisyon almayı tercih etmedikleri anlamına geliyor.

Çarşamba günü Bitcoin 113.500 doların altında işlem görürken daha fazla düşüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor.

Ethereum ETF’lerinin Çıkışları Endişe Yarattı

Ethereum ETF’leri 422.3 milyon dolar çıkış gördü. Fidelity’nin FETH fonu 156.3 milyon dolar çıkış görürken, Grayscale’in ETHE fonu ise 122 milyon dolar kaybetti. Mini Ethereum Trust 88.5 milyon dolar çıkış gördü.

Ethereum ETF’leri Bitcoin ETF’lerine kıyasla daha küçük bir pazar payına sahip olduğu için büyük fon çıkışları ETH’yi daha fazla etkiledi. Ethereum fiyatı %1.54 düşüşle 4.163 dolara geriledi.

Fed’in Politikaları Piyasanın Üzerindeki Baskıyı Artırıyor

ETF çıkışlarının yanı sıra ABD’nin ekonomik verileri de kripto piyasasına baskı uyguladı. Beklentilerin üzerindeki ABD üretici enflasyonu verileri, FED’in eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentileri azalttı.

Şimdi piyasalarda gözler FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole konuşmasına çevrilmiş durumda. O zamana kadar birçok yatırımcının nakde geçmesi bekleniyor.

Bitcoin Fiyatında Son Durum: BTC Toparlanır mı?

Bitcoin şu anda kritik noktada bulunuyor. 115.870 dolardaki 50 günlük SMA kırıldıktan sonra dirence dönüştü. BTC 124.450 dolardan ret görmesi 4 haftalık ralliyi sınırladı ve kısa vadeli düşüş eğilimi başladı. Öte yandan mum sinyalleri de daha fazla düşüşe işaret ediyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Momentum indikatörleri de bu fikri destekliyor. RSI şu anda 42 seviyesinde olup, daha fazla düşüş görülebilir. MACD ise negatif bölgeye girdi. BTC 112.000 doların altına gerilerse 108.000 dolar ya da 105.150 dolara doğru daha fazla düşüş görülebilir.

Bununla birlikte, 113 bin dolar civarındaki doji ve dönene tepe mumları satıcıların kararsızlığını gösteriyor. Bitcoin 116.150 doların üzerine çıkarsa 120.900 dolar ve 124.450 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Kurumsal yatırımcı alımları Bitcoin’i desteklemeye devam ediyor ve piyasa istikrar kazandığında Bitcoin’in 130.000 dolara doğru yükselme ihtimali var.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Yatırımcılardan büyük ilgi gören projenin ön satışında 10.8 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012755 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satış boyunca fiyat artışları olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

