Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC 111 Bin Doları Aştı – Bu Hafta Yeni Bir Rekor Mu Geliyor?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin, pazartesi günü 111.000 doların üzerine çıkarak iki haftalık yatay seyrini sonlandırdı. Bu yükselişte, İngiltere’nin kripto düzenlemelerinde yumuşama sinyali vermesi ve BlackRock’un iShares Bitcoin ETP’sinin Londra Borsası’nda listelenmesi etkili oldu.

JUST IN: 🇬🇧 BlackRock's Bitcoin ETP to launch in the U.K. today pic.twitter.com/tPSv2RFxke — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 20, 2025

Bu hareket, Bitcoin’in ekim ortasındaki düzeltmeden toparlanmasının ardından, fiyatın ay bitmeden tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edip etmeyeceği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bu arada, genel kripto piyasasındaki duyarlılık da toparlanıyor. Küresel piyasa değeri 3,75 trilyon dolara, günlük işlem hacmi ise 155,78 milyar dolara yükseldi. Bu da yatırımcıların geçen haftaki satış dalgasının ardından yeniden riskli varlıklara yönelmeye başladığını gösteriyor.

Öne çıkan noktalar

Bitcoin’in yükselişi, İngiltere’deki düzenleyici gevşeme ve BlackRock’un Londra’daki ETP lansmanının ardından geldi.

BTC, 105.500 dolardan toparlanarak ekim ayındaki konsolidasyon sürecini kırdı ve %5 yükseldi.

Kripto piyasa değeri 3,75 trilyon dolara, işlem hacmi 155,78 milyar dolara ulaştı; piyasa duyarlılığı olumluya döndü.

Eğer alım baskısı sürerse, Bitcoin’in 115.000–120.000 dolar aralığına doğru ivme kazanması bekleniyor. Bu bölge, uzun vadeli boğa döngüsünde bir sonraki güçlü yükselişin sinyali olabilir.

BlackRock’un ETP Lansmanı Kurumsal İyimserliği Ateşledi

BlackRock’un iShares Bitcoin ETP’sini Londra Borsası’nda piyasaya sürmesi, geleneksel finans ile dijital varlıklar arasındaki köprüyü güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Birim başına yaklaşık 11 dolardan fiyatlanan ürün, düzenlenmiş bir çerçeve altında Bitcoin’in performansını takip ediyor ve yatırımcılara varlığı doğrudan elde tutmadan maruziyet imkânı sağlıyor.

🚨 BREAKING: @BlackRock



UK retail investors now have access to the iShares Bitcoin ETP.



It’s just been listed on the London Stock Exchange 🇬🇧 pic.twitter.com/3wMguhFmkP — FOMO Magazine (@fomo_magazine) October 20, 2025

Bu gelişme, İngiltere Finansal Denetim Kurumu’nun (FCA) kripto bağlantılı borsa yatırım ürünlerine (ETN) yönelik dört yıllık yasağını kaldırma kararının ardından geldi. FCA Direktörü David Geale, yasağın ilk uygulandığı dönemden bu yana piyasada önemli ilerleme kaydedildiğini, risk yönetimi ve şeffaflık açısından çok daha güçlü bir yapı oluştuğunu belirterek kararın gerekçesini açıkladı.

BlackRock, halihazırda küresel çapta 85 milyar doların üzerinde Bitcoin bağlantılı ETF varlığını yönetiyor. Bu da şirketin dijital yatırım ürünleri pazarındaki hakimiyetini daha da pekiştiriyor. Londra’daki bu yeni girişim aynı zamanda doğru bir zamana denk geliyor: Kurumsal yatırımcılar bu tür ürünlere yönelik talebi artırırken, İngiltere de blokzincir tabanlı fon tokenizasyonunu teşvik ediyor. Tüm bu adımlar, Avrupa’da düzenlenmiş kripto yatırımlarına giden yolun açıldığını gösteriyor.

Piyasa Temelleri Yeniden Güven Tazeliyor

Yalnızca on gün önce ETF’lerden 598,9 milyon dolar gibi ciddi bir çıkış yaşanmasına rağmen, genel kripto piyasası istikrarını korumayı başardı. Dikkat çekici bir şekilde, Bitcoin’in piyasa hâkimiyeti yüzde 58,9’a yükselirken, Ethereum’un payı yüzde 12,9’a geriledi. Bu da yatırımcıların yeniden köklü kripto paralara yönelmeye başladığının bir göstergesi olabilir.

Türev piyasalarındaki veriler de ilginç bir tablo ortaya koyuyor. Sürekli vadeli işlemlerde açık pozisyon miktarı 951 milyar dolar seviyesinde, vadeli işlem pozisyonları ise 3,47 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu durum, yatırımcıların hâlâ aktif şekilde işlem yaptığını gösteriyor. Daha da dikkat çekici olan, oynaklığın oldukça düşük kalması: Bitcoin için 49,17, Ethereum içinse 75,58 seviyesinde. Bu da yatırımcıların doğru alım fırsatını beklediğine işaret ediyor olabilir.

Tüm bu veriler, hem makro ölçekte hem de düzenleyici tarafta iyileşen beklentiler doğrultusunda yatırımcıların pozisyonlarını yavaş yavaş yeniden inşa ettiğini gösteriyor. Bu eğilim, ayın güçlü bir şekilde kapanmasına zemin hazırlayabilir.

Bitcoin Teknik Görünüm: Boğa Dönüşü 115–120 Bin Doları Hedefliyor

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin düşen trend çizgisinin üzerine çıkarak Ekim ayı boyunca başarısız kalan denemelerin ardından kısa vadeli bir yükseliş dönüşünü teyit etti. Fiyat şu anda 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaların (EMA) üzerinde seyrediyor; bu da momentumdaki toparlanmanın güçlendiğine işaret ediyor.

RSI göstergesinin 60 seviyesine yakın olması, alım baskısının sürdüğünü ortaya koyuyor. Dört saatlik grafikte görülen güçlü “bullish engulfing” formasyonu da kısa vadeli yükseliş trendini destekliyor.

Bitcoin için 111.000–112.000 dolar aralığında direnç, 109.700 dolar seviyesinde ise destek bulunuyor. Eğer BTC 111.000 doların üzerinde kalıcı bir kırılım elde ederse, bir sonraki hedefler 115.960 ve 119.800 dolar seviyeleri olacak — bu noktalar, önceki konsolidasyon bölgesiyle önemli Fibonacci geri çekilme seviyelerinin kesiştiği alanlar.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Fiyatın 109.000 doların altına sarkması durumunda ise yeniden 105.500 dolara kadar bir düzeltme yaşanabilir.

Kurumsal talebin güçlenmesi ve düzenleyici cephede netliğin artmasıyla birlikte Bitcoin’in bir sonraki ana hedefi 120.000 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Bu bölgeden gelecek olası bir kırılım, önümüzdeki haftalarda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine zemin hazırlayabilir.

Bitcoin Hyper: BTC Ekosisteminde Solana Hızıyla Yeni Dönem

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yepyeni bir boyut kazandırıyor. BTC güvenlik açısından altın standart olmayı sürdürürken, Bitcoin Hyper uzun süredir eksikliği hissedilen özelliği sunuyor: Solana seviyesinde hız.

Solana Sanal Makinesi (SVM) ile güçlendirilmiş ilk Bitcoin-native Layer 2 olarak geliştirilen proje, Bitcoin’in sağlamlığını Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştiriyor. Sonuç olarak ortaya, yıldırım hızında ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturma imkânı çıkıyor — tümü Bitcoin tarafından güvence altına alınıyor.

Consult tarafından denetlenen proje, benimsenme süreci ilerledikçe güven ve ölçeklenebilirliği ön plana çıkarıyor.

Momentum şimdiden güçlü: Ön satışta 24,3 milyon doları aşan bir fon toplandı ve token fiyatı bir sonraki artış öncesi yalnızca 0,013145 dolar seviyesinde.

Bitcoin faaliyetleri arttıkça ve BTC tabanlı verimli uygulamalara talep yükseldikçe, Bitcoin Hyper kripto dünyasının iki büyük ekosistemini bir araya getiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Kısaca özetlemek gerekirse: Bitcoin temeli attıysa, Bitcoin Hyper onu yeniden hızlı, esnek ve eğlenceli hâle getirebilir.