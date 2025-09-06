Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC 110.500 Doların Altına Düştü – Ünlü Analistten Döngü Uyarısı!

Bitcoin, Cumartesi günü 110.500 doların altına sarkarak 24 saatte %2’den fazla geriledi. Yatırımcıların dördüncü çeyrek rallisine dair güveni zayıflarken, düşüşün temelinde analist PlanC’nin döngü karşıtı değerlendirmeleri öne çıkıyor.

PlanC, Bitcoin’in geçmiş halving döngülerine dayanarak yapılan fiyat zirvesi tahminlerini, “yazı-tura yanılgısına” benzetti.

Analiste göre, “Geçmiş döngülerle bugünkü piyasa koşulları aynı değil. ETF’ler, kurumsal hazineler ve kurumsal benimseme, oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Eski döngü bazlı tahminlerin artık bir geçerliliği yok.”

Bu çıkış, piyasalarda boğa beklentisini sarsarken, yatırımcıların gözü yeniden destek seviyelerine çevrildi. Son anketler, katılımcıların %70’inin fiyatın önce 105.000 dolara çekileceğini düşündüğünü ortaya koydu. Öte yandan, geçen ay görülen 124.128 dolarlık zirvenin yeniden test edilip edilemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Zayıf İstihdam Verileri Bitcoin’e Destek Sağlıyor

Dördüncü çeyrek rallisine dair beklentiler zayıflasa da, makroekonomik gelişmeler Bitcoin’e destek veriyor. ABD’nin son istihdam raporu, beklentilerin altında kalan işe alımlar, artan işsizlik oranı ve aşağı yönlü revizyonlarla piyasaları şaşırttı.

Verilerin ardından Hazine tahvili getirileri gerilerken, dolar endeksi %0,70 düştü ve Eylül ayında faiz indirimi ihtimalleri hızla yükseldi. Geleneksel olarak daha gevşek para politikaları, zayıf dolar ve düşük borçlanma maliyetleriyle birlikte Bitcoin’e olumlu yansıyor.

Bir stratejist, “İşgücü piyasasındaki zayıflık Fed’e faiz indirimleri için alan açıyor” değerlendirmesini yaptı. Bu tablo, kısa vadeli temkinli görünüm devam etse de, dovish bir Fed’in BTC fiyatlarını dengede tutabileceği beklentisini güçlendirdi.

Bitcoin (BTC/USD) Kısa ve Uzun Vadeli Teknik Görünüm

Bitcoin fiyatı şu an nötr bir görünüm sergiliyor. 4 saatlik grafik, BTC’nin 113.400 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını ve Ağustos sonundan bu yana daha yüksek dipler oluşturarak yükselen bir üçgen formasyonu çizdiğini gösteriyor.

50 günlük hareketli ortalama 110.021 dolarda fiyatı desteklerken, 200 günlük ortalama 112.606 dolarda kritik bir pivot noktası oluşturuyor.

BTC/USD Günlük Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

RSI’ın 50 seviyesinde olması konsolidasyona işaret ediyor, aynı zamanda hafif bir yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Eğer BTC güçlü hacimle 113.400 doların üzerine çıkarsa, fiyatın 115.400 ve 117.150 dolara doğru hızla ilerlemesi mümkün. Aksi yönde, dirençte başarısızlık 108.770 dolara doğru bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.

BTC/USD Haftalık Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Uzun vadede ise BTC haftalık grafikte yükselen kanalın içinde kalmaya devam ediyor. Bir sonraki büyük direnç seviyesi 134.500 dolarda bulunuyor. Fibonacci projeksiyonları, ivmenin hızlanması durumunda potansiyel kazançların 171.000 dolara ve hatta 231.000 dolara kadar uzanabileceğini gösteriyor. Öte yandan, 95.000–100.000 dolar aralığındaki destek seviyeleri, düşüşlerde alıcıların yeniden devreye girmesini sağlayarak genel yükseliş trendini koruyabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satış Rüzgârı: BTC Güvenliği, Solana Hızıyla Buluşuyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosisteminde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Proje, Solana Virtual Machine (SVM) altyapısıyla çalışan ilk Bitcoin-native Layer 2 olarak tanımlanıyor. Bu yapı, yatırımcılara yalnızca hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda merkeziyetsiz uygulamalar ve meme coin üretimi için de kapı aralıyor.

Bitcoin’in eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performansıyla birleştiren HYPER, BTC köprüsü ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi yeni kullanım alanlarını mümkün kılıyor. Ekip, güven ve ölçeklenebilirliğe özel önem verirken, proje Consult tarafından denetlenerek yatırımcı güveni sağlandı.

İlgi hızla artıyor. Ön satış şimdiden 14,1 milyon doları aştı ve sınırlı token arzı giderek azalıyor. Bugünkü aşamada HYPER token fiyatı yalnızca 0,012865 dolar seviyesinde bulunuyor, ancak ön satış ilerledikçe bu rakam yükselecek.

Yatırımcılar HYPER tokenlarını resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto para ya da banka kartı ile satın alabiliyor.

Ön Satışa Katılmak İçin Tıklayın