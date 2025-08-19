Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC 100 Bin Doların Altına Düşer mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 19, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Düşen kanala giren Bitcoin (BTC) şu anda 115.650 dolar civarında işlem görüyor. Bitcoin şu anda izlenmesi gereken önemli bir seviye olan 114.400 doların üzerinde seyrediyor. Yatırımcılar şimdi Bitcoin’in düşüşünün devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Piyasa duyarlılığını etkileyen faktörler arasında siyasi gelişmeler de yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

President Trump says he expects a trilateral meeting with Russian President Vladimir Putin if "everything works out well" with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy https://t.co/JRmROK6IiD pic.twitter.com/AcNXo7VVNg — Bloomberg (@business) August 18, 2025

Toplantıya ilişkin detaylar henüz belli olmasa da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda ilerleme kaydedilirse küresel piyasalarda riskten kaçınma eğilimi azalabilir ve yatırımcılar Bitcoin gibi risk varlıklarına yönelebilir.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Satış Yapmıyor

Bitcoin’deki düşüşe rağmen kurumsal yatırımcılar satış yapmıyor. Metaplanet ve Strategy gibi hazine şirketleri bu hafta 1.185 BTC satın aldı. Bu şirketler Bitcoin’in uzun vadeli değerine inanıyor. Ayrıca ilgili şirketlerin hisselerinde de artış görüldü.

📉 Even as markets pull back, the big money isn’t slowing down.



💼 MicroStrategy adds 430 BTC ($51M).

🌍 Metaplanet secures 775 BTC ($93M).

💰 That’s over $140M in buys… on red days.



When institutions buy the dip, it’s not panic it’s positioning. ⚡ pic.twitter.com/1nYLSN4w66 — Bitfunded (@bitfunded) August 19, 2025

QCP Capital’in piyasa analistleri, zımni volatilitenin düşük olduğunu ve yatırımcıların Bitcoin’in bant hareketleri sergilemesini beklediklerini söyledi.

Öte yandan CrytoQuant verileri de uzun vadeli yatırımcıların kar aldıklarını, ancak bu kar alımlarının 2017-2018-2019 ve 2022-2023 dönemlerinden daha yavaş olduğunu gösteriyor.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin’in teknik görünümü, BTC’nin şu anda kritik bir noktada olduğuna işaret ediyor. BTC fiyatı, kayan yıldız mumunun potansiyel bir tepe oluşturduğu 121.950 dolarda ret gördü. Sonrasında görülen üç kara karga mum formasyonu da düşüş ivmesini doğruladı. Ancak son zamanlarda görülen doji ve dönen tepe mumları satış baskısının azaldığını gösteriyor.

Bitcoin’in RSI’si 40 seviyesinde olup aşırı satışa işaret ettiği için BTC fiyatında bir sıçrama görülebilir. Bu arada MACD histogramı ise yatay seyrediyor ve aşağı yönlü baskı zayıflıyor. Şu anda 118.406 dolardaki 50 günlük SMA büyük bir engel olarak görülüyor.

Bitcoin 114.400 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendini koruyabilir. 117.000 doların üzerindeki yutan boğa mumu 118.400 dolar, 119.300 dolar ve 121.950 dolara doğru bir yükselişe zemin hazırlayabilir. Bitcoin destek seviyelerini koruyamazsa 112.000 dolar ya da 109.900 dolara düşebilir.

Bitcoin’in bir sonraki hamlesi 114.400 dolar destek bölgesinin korunup korunamamasına bağlı olacaktır. Yatırımcılar pozisyon almadan önce mum formasyonlarının doğrulanmasını beklemeleri gerekiyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Yatırımcılardan büyük ilgi gören projenin ön satışında 10.6 milyon dolardan fazla fon toplandı.

HYPER token şu anda 0.012755 dolar fiyatla satılıyor ancak yakında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.