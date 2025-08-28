Bitcoin Fiyat Tahmini: Bitwise’dan BTC İçin 1 Milyon Dolar Tahmini!

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Ağustos 28, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Dünyanın en büyük kripto yatırım yöneticilerinden biri olan Bitwise, Bitcoin’in 2035 yılına kadar 1.3 milyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Şirket, Bitcoin’in sabit arzı sayesinde ABD’nin artan kamu borcu, mali açıklar ve zayıflayan ABD doları karşısında bir riskten korunma aracı olduğunu söyledi.

Ray Dalio, Haziran 2025’te yaptığı bir açıklamada, sürdürülemez borç yüklerine sahip olan hükümetlerin genellikle düşük faiz oranlarına sığındığını ve para birimlerini değersizleştirdiğini söyledi.

Bitwise, ABD’nin kamu borcunun 36 trilyon doları aştığını, bunun yarısının son on yılda eklendiğini söyledi. Öte yandan yıllık faiz ödemeleri ise 952 milyar dolara yükseldi.

Think your savings account is “safe”?



$10,000 in 2015 now buys you $5,980 worth of goods.

Fiat just stole 40% of your wealth in a decade. pic.twitter.com/edY8GpWJ8V — Simply Bitcoin (@SimplyBitcoinTV) August 19, 2025

Kamu borcunun GSYİH’den daha hızlı artması, para biriminin değer kaybetmesine yol açabilir ve Bitcoin gibi varlıklara ilgiyi artırabilir.

ABD Dolarının Hakimiyeti Azalıyor

Çin, Rusya ve BRICS ülkeleri ticarette ve rezervlerinde ABD dolarına bağımlılığı azaltıyor. Verilere göre, merkez bankalarının alternatif değer depolarını değerlendirmesiyle birlikte ABD dolarının dünya genelindeki rezervlerdeki payı önemli ölçüde düştü.

Bitwise, şu anda çok sayıda hükümetin Bitcoin sahibi olduğunu belirtti.

ABD dolarının bir anda ortadan kalkması mümkün olmasa da hakimiyetinin azaldığı söylenebilir. ABD ve Avrupa’da rezervleri revize etmeye yönelik teklifler sunulması, Bitcoin’in bir değer deposu olarak meşruiyet kazandığını düşündürüyor.

Bitcoin Fiyatında Hedef Ne?

Bitwise, kurumsal yatırımcıların portföylerinin %1 ila %5’ini Bitcoin’e ayırabileceğini, bunun önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşecek 1-5 trilyon dolarlık sermaye girişi anlamına geldiğini söyledi. Bu arada ETF’ler şu anda 170 milyar dolar değerinde BTC’ye sahip.

Bitcoin arzının 21 milyon coin ile sınırlı olduğu ve çıkarılacak sadece 1.1 milyon coin kaldığı göz önüne alındığında, ilerleyen zamanlarda BTC’nin güçlü bir talep görme ihtimali var.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin şu anda 112.500 dolar civarında işlem görüyor. Bitcoin 116.850 doları test edebilir ve bu seviyeyi aşarsa 120.900 dolar ve 124.500 dolara doğru yükselebilir.

Bitcoin için kilit destek seviyesi 105.000 dolarda bulunuyor. RSI ve MACD gibi momentum indikatörleri, satın alma baskının arttığını gösteriyor.

Bitwise, Bitcoin’in 2035’e kadar 1.3 milyon doları ve iyimser senaryoda ise 2.9 milyon doları görebileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 12.5 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012815 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

