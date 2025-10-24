Bitcoin Fiyat Tahmini: Analist Tarih Verdi – Benzeri Görülmemiş Ayı Piyasası Geliyor!

Bitcoin (BTC), son 24 saatte %0,1 artışla 110.408 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve piyasa değeri 2.20 trilyon dolara ulaşmış durumda.

Ancak bu mütevazı toparlanmaya rağmen, analistler makro döngülerden veya regülasyonlardan çok daha büyük yeni bir riske karşı uyarıyor: Kuantum Bilgisayarlar.

Kripto analisti Charles Edwards, Token 2049 konferansında yaptığı konuşmada, Bitcoin’in kriptografisini yakın zamanda, muhtemelen bir yıl içinde yükseltmemesi halinde, ağın tarihin en kötü ayı piyasasıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Edwards, yükselen iki temel tehdide dikkat çekti:

Kurumsal hazinelerin dijital varlıklara giderek artan maruziyeti.

Blockchain güvenliğinin kendisini tehlikeye atabilecek kuantum hesaplamadaki (quantum computing) hızlanan ilerleme.

Kuantum Bilgisayarlar BTC Güvenliğini Nasıl Kırabilir?

Bitcoin, işlemleri ve cüzdan sahipliğini güvence altına almak için Eliptik Eğri Kriptografisi’ne (ECC) dayanır. Kuantum bilgisayarlar, teorik olarak özel anahtarları (private key) genel anahtarlardan (public key) hesaplayabilen algoritmalar kullanarak ECC’yi kırabilir ve böylece BTC cüzdanlarının kilidini dakikalar içinde açabilir.

Edwards’ın atıfta bulunduğu araştırmalar, yaklaşık 2.300 mantıksal kubitin (qubit) Bitcoin’in şifrelemesini kırabileceğini ve bu dönüm noktasına 2 ila 8 yıl içinde ulaşılabileceğini öne sürüyor. McKinsey’nin projeksiyonları ise kuantum bilgisayarların geleneksel şifrelemeyi aşacağı “Q-Günü”nün (Q-Day) önümüzdeki on yıl içinde geleceğini tahmin ediyor.

Bu endişeyi körükleyen temel gelişmeler şunlardır:

Küresel Yarış: Google, AWS, Microsoft, IBM ve Meta gibi teknoloji devleri kuantum sistemlerini ölçeklendiriyor.

Google, AWS, Microsoft, IBM ve Meta gibi teknoloji devleri kuantum sistemlerini ölçeklendiriyor. Hükümet Yatırımı: Çin, kuantum girişimlerine 55 milyar doların üzerinde kaynak ayırarak küresel harcamalarda liderliği elinde tutuyor; bu miktar, ABD’nin toplamının yaklaşık iki katıdır.

Çin, kuantum girişimlerine 55 milyar doların üzerinde kaynak ayırarak küresel harcamalarda liderliği elinde tutuyor; bu miktar, ABD’nin toplamının yaklaşık iki katıdır. Erken Güvenlik Açığı: Bitcoin’in ECC’si, RSA’dan daha zayıf olduğu için, daha da erken bir tarihte tehlikeye girebilir.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin bile, kuantum bilgisayarların 2030 yılına kadar kriptografik ağları bozma olasılığının %20 olduğunu tahmin ederek, kuantum güvenli cüzdanlara geçişin aciliyetini vurguluyor.

Bitcoin Teknik Görünüm: Önümüzdeki Kritik Seviyeler

Teknik açıdan BTC/USD, 2 saatlik grafikte $107.000 ile $114.000 arasında konsolide oluyor ve genellikle güçlü çıkışlardan önce gelen simetrik üçgen formasyonu oluşturuyor. 20-EMA ve 50-EMA’nın yatay seyretmesi, momentumun daraldığını gösterirken, 60 yakınındaki RSI (Göreceli Güç Endeksi) hafif bir boğa eğilimine işaret ediyor.

Hacimli bir şekilde $114.100 üzerindeki bir kırılma, BTC’yi $115.900 – $120.000 aralığına taşıyabilir.

$111.000’ın altına düşüş ise, $109.000 ve $107.000 seviyelerini kilit aşağı yönlü destekler olarak önümüze çıkarabilir.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Momentum dengeli kalmaya devam ediyor, ancak kripto sektörünün kuantum ikilemini piyasa çapında bir risk haline gelmeden önce çözüp çözemeyeceğine bağlı olarak genel hissiyat değiştiği için yatırımcılar temkinli davranıyor.

Edwards’ın ifadesiyle:

“Eskiden gelecekteki Bitcoin ayı piyasalarında düşüşlerin daha küçük olacağını düşünürdüm. Ancak kuantum sorununu önümüzdeki yıl çözemezsek, muhtemelen şimdiye kadarki en büyük ayı piyasasıyla karşı karşıya kalacağız.”

I used to think future Bitcoin bear markets would have a lower drawdowns. But if we don't solve on Quantum next year, we probably get the biggest bear market ever. — Charles Edwards (@caprioleio) October 22, 2025

BTC’nin teknik olarak yukarı yönlü kırılım mı yapacağı, yoksa temel olarak çöküş mü yaşayacağı, geliştiricilerin kuantum saati tükenmeden ne kadar hızlı hareket edeceğine bağlı olacak.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir aşama getiriyor. BTC güvenlik için altın standart olmaya devam ederken, Bitcoin Hyper her zaman eksik olan şeyi ekliyor: Solana düzeyinde hız.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin yerel Katman-2 (Layer 2) çözümü olarak inşa edilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı çerçevesiyle birleştiriyor. Sonuç: tamamı Bitcoin tarafından güvence altına alınan, ışık hızında ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturma imkanı.

Consult tarafından denetlenen proje, benimseme arttıkça güven ve ölçeklenebilirliği vurguluyor. Ve ivme şimdiden güçlü. Ön satış, bir sonraki fiyat artışından önce tokenlerin yalnızca $0.013165 fiyatlandırılmasıyla 24.7 milyon doları aşmış durumda.

Bitcoin aktivitesi yükseldikçe ve verimli BTC tabanlı uygulamalara olan talep arttıkça, Bitcoin Hyper, kripto dünyasının en büyük iki ekosistemini birleştiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli attıysa, Bitcoin Hyper onu tekrar hızlı, esnek ve eğlenceli hale getirebilir.