Bitcoin Fiyat Tahmini: Altın Rekor Kırdı! BTC’de Son Durum Ne?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Altın fiyatı rekor seviyeye ulaşırken Bitcoin ise şu anda %2.4’lük artışla 113.744 dolardan işlem görüyor. Bu arada Bitcoin’in 24 saatlik işlem hacmi 53.4 milyar dolara ulaştı.

Altının yükselişi şu soruyu gündeme getirdi: Yatırımcılar kripto gibi riskli varlıklardan uzaklaşarak altına mı yöneliyor?

Jeopolitik Gerilim Yatırımcıları Altına İtiyor

İsrail’in Hamas liderlerini hedef alarak Katar’da saldırı düzenlemesi piyasaları sarstı. Bu gerilim, altın ve petrole talebi artırırken Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralarda ise düşüş görüldü.

UPDATE🚨 GOLD HITS NEW ALL-TIME HIGH OF $3,667! pic.twitter.com/hkOyAAEzTf — CryptoSavingExpert ® (@CryptoSavingExp) September 9, 2025

Coinglass verilerine göre 24 saat içinde yaklaşık 370 milyon dolar değerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye oldu.

Ayrıca 44 milyon dolar değerinde long pozisyon tasfiye olurken, bunun 11.9 milyon dolarlık kısmını Ethereum ve 10.5 milyon dolarlık kısmını Bitcoin oluşturdu. Solana, XRP ve Dogecoin’de de kayıplar görülürken, DOGE %3.2’lik düşüş yaşadı.

Altın fiyatı rekor seviyeye ulaşırken petrol fiyatında da artış görüldü. Korelasyon verileri, Bitcoin’in altın ile 30 günlük korelasyonunun negatife döndüğünü gösteriyor.

Bitcoin Güvenli Liman Varlığı mı?

Altının yükselişi güvenilir bir yatırımı aracı olarak görüldüğünü gözler önüne sererken, Bitcoin’in gün içinde düşüş yaşaması ise yüksek riskli bir varlık olarak görüldüğünü gösteriyor.

Yatırımcılar volatil tokenlerden stablecoin’lere yöneliyor ve Bitcoin henüz kriz zamanlarında tercih edilen güvenli liman varlığı statüsüne ulaşamadı.

Analistler, kurumsal yatırımcı güveni artana kadar Bitcoin’in geleneksel güvenli liman varlıklarından ziyade hisse senetleriyle korelasyon içinde hareket edeceğini düşünüyor.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum

Makroekonomik faktörlere rağmen Bitcoin olumsuz işaretler veriyor. Bitcoin’in iki saatlik grafiğine bakıldığında klasik bir yükselen üçgen görülürken, yüksek dipler de 113.800 dolardaki direnç seviyesini zorluyor.

Öte yandan Bitcoin’in RSI’si 64 seviyesinde ve 111.606 dolardaki 50 SMA da kırılma bölgesine doğru yükseliyor. 112.716 dolardaki 200 SMA ise fiyata destek sağlıyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 113.800 doların üzerinde tutunursa 115.400 dolar, 117.150 dolar ve 118.600 doları hedefleyebilir. Net bir kırılma gerçekleşirse orta vadede 125.000 dolara doğru bir yükseliş gerçekleşebilir.

Ancak Bitcoin 112.000 doların üzerinde tutunamazsa 111.000 dolar, 110.000 dolar ve 108.450 dolara doğru gerileyebilir.

Bitcoin is testing $113,800 resistance after forming an ascending triangle. A close above could target $115.4K–$117.1K, while failure risks $111K–$110K support. pic.twitter.com/RsViU8KOTT — Arslan Ali (@forex_arslan) September 10, 2025

Kurumsal yatırımcı talebinin artması ve teknik görünümün iyileşmesiyle birlikte Bitcoin’in toparlanma kaydetme ihtimali var.

Bitcoin ivmesini korursa 130.000 dolara doğru yükselişe geçebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.