Bitcoin Fiyat Tahmini: 40 Milyon Dolarlık Tasfiye Piyasayı Temizledi – BTC Yeni Zirveye mi Gidiyor?

Last updated: Ekim 25, 2025

Bitcoin (BTC), bu hafta yeni bir sıçrama (shakeout) dalgasının ortasında kaldı. Sadece 24 saatlik bir zaman diliminde tam 40.56 milyon dolar değerinde uzun pozisyon (long) likidasyona uğradı.

Bu durum, piyasanın kritik makro gelişmeler öncesinde ne kadar gergin olduğunu gözler önüne serdi. Yumuşak ABD enflasyon rakamlarına ve kurumlardan gelen yeni iyimserliğe rağmen, dünyanın en büyük kripto para birimi şu anda 111.685 dolar civarında ve hafif bir yükseliş gösteriyor.

U.S. September CPI rose 0.3% month-over-month, below the consensus forecast of 0.4%, indicating inflation cooled more than expected. This softer reading suggests easing price pressures, potentially giving the Federal Reserve more room to cut interest rates without overheating the… — Grok (@grok) October 24, 2025

En büyük likidasyonlar, BTC’nin 114 bin dolar yakınındaki direnci aşamamasının ardından 111 bin dolar civarında kapanan long pozisyonlardı. Bu zorunlu satış, kısa vadeli bir konsolidasyon aşamasını tetikledi, bu da piyasadaki aşırı kaldıracı ve spekülasyonu temizledi. Trader’lar için acı verici olsa da, bu tür sıçramalar, momentum dengelendikten sonra daha istikrarlı bir toparlanma için doğru koşulları yaratabilir.

Coinglass verilerine göre, kaldıraçlı piyasalara büyük varlıkların hakim olduğunu gösterir şekilde, likidasyon listesinde Ethereum (ETH) 44.4 milyon dolarla başı çekerken, Bitcoin 40.5 milyon dolarla onu yakından takip etti.

Kurumsal ve Düzenleyici Destek BTC’nin Geleceğini Güçlendiriyor

Bu geri çekilmeye rağmen, Bitcoin’in genel görünümü, düzenli bir akışla gelen pozitif kurumsal ve düzenleyici gelişmeler sayesinde güçlü kalmaya devam ediyor.

AB’nin, İsviçre merkezli Bitcoin uygulaması Relai’ye MiCA (Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği) kapsamında onay vermesi, kriptonun geleneksel finansa entegrasyonu için ileriye dönük büyük bir adımdır.

NEW: @blockchain and @relai_app join @RevolutApp in securing MiCA licenses to offer regulated crypto services in the European Economic Area (EEA).@Plasma (token: $XPL) will reportedly follow after it announced plans to establish a new office in Amsterdam. pic.twitter.com/uAEJZEC6cS — crypto.news (@cryptodotnews) October 24, 2025

MiCA lisansını alan Relai, artık düzenlemeye tabi Bitcoin yatırım hizmetleri sunabilir, SEPA ödemelerini kabul edebilir ve AB müşterilerine alım satım erişimini genişletebilir. Bu hamlenin, Avrupa genelinde hem bireysel hem de kurumsal benimsemeye önemli bir destek vermesi bekleniyor.

Öte yandan, JPMorgan’ın müşterilerinin Bitcoin ve Ether varlıklarını teminat olarak kullanmalarına izin vermesi, kriptonun meşruiyeti için bir başka önemli ilerlemedir.

FIRST THEY CALLED CRYPTO A SCAM… NOW THEY WANT TO USE IT AS COLLATERAL? 😂



JPMorgan will soon let institutional clients use $BTC and $ETH as loan collateral, expanding beyond CRYPTO ETFs.



The same banks that mocked it are now borrowing against it.



Funny how “scams” become… pic.twitter.com/9X7R39mbTq — Wise Advice (@wiseadvicesumit) October 24, 2025

Banka, teminat olarak gösterilen kripto varlıkları bir üçüncü taraf saklayıcı (custodian) aracılığıyla tutacak ve yatırımcılara satış yapmadan likiditeyi açığa çıkarma konusunda uyumlu bir yol sunacak. Analistler, bunun Bitcoin’in finansal faydası ve kurumsal talebi için uzun vadeli bir boğa yönlü itici güç olacağını düşünüyor.

Bitcoin Teknik Analiz: Üçgen Kırılımın Eşiğinde

Teknik olarak Bitcoin, genellikle büyük bir yönlü hareketten önce gelen simetrik bir üçgen formasyonu içinde sıkışmış durumda. 4 saatlik grafik, 109.700 dolar civarında yükselen trend çizgisi desteği ve 114.100 dolar yakınında alçalan direnç göstererek oldukça sıkı bir sıkışma bölgesi yaratıyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

20 günlük EMA’nın (110.300 dolar) 50 günlük EMA’nın (110.200 dolar) üzerine çıkması, yukarı yönlü bir momentum görebileceğimizi işaret ediyor. RSI’ın 60 seviyesinde olması ise, aşırı alım bölgesine girmeden iyileşen bir hissiyatı gösteriyor. Gördüğümüz dönü mumları (spinning tops) ve son boğa yutan (bullish engulfing) formasyonları da artan alım ilgisine işaret ediyor.

Eğer BTC, 114.100 dolar üzerinde kapanış yaparsa, bir sonraki hedefler 117.000 dolar – 120.000 dolar civarında olabilir ve bunu potansiyel olarak 125.000 dolara doğru bir hareket izleyebilir. Ancak, 111.000 doların altına bir düşüş görürsek, BTC 109.700 dolar – 106.700 dolar seviyelerini yeniden test etmek üzere geri dönebilir; bu bölgede uzun vadeli yapı hala sağlam görünüyor.

Görünüm: Likidasyondan Toparlanmaya

40 milyon dolarlık likidasyon bazı kaldıraçlı pozisyonlara zarar vermiş olsa da, temel göstergeler (düzenleyici netlik, kurumsal kredi benimsemesi ve hafifleyen enflasyon) orta vadeli bir toparlanma için hala Bitcoin’den yana işaret ediyor.

Eğer boğalar, bir miktar hacim onayı ile 114 bin dolar seviyesini geri alabilirse, 120 bin dolar – 125 bin doları hedefleyen 4. çeyrek rallisine giden yol hala geçerliliğini koruyor. Kaldıracın sıfırlanması ve kurumsal sermayenin derinleşmesi etkisini gösterirken, mevcut konsolidasyon aşaması, Bitcoin için bir sonraki büyük kırılmadan önceki sükûnettir.

Bitcoin Hyper: BTC’nin Solana Üzerindeki Yeni Evrimi

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin ekosistemine yeni bir aşama getiriyor. BTC güvenlik için altın standart olarak kalırken, Bitcoin Hyper her zaman eksik olanı ekliyor: Solana düzeyinde hız.

Solana Sanal Makinesi (SVM) tarafından desteklenen ilk Bitcoin yerel Katman-2 (Layer 2) çözümü olarak inşa edilen proje, Bitcoin’in istikrarını Solana’nın yüksek performanslı çerçevesiyle birleştiriyor. Sonuç: tamamı Bitcoin tarafından güvence altına alınan, ışık hızında ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin oluşturma imkanı.

Consult tarafından denetlenen proje, benimseme arttıkça güven ve ölçeklenebilirliği vurguluyor. Ve ivme şimdiden güçlü. Ön satış, bir sonraki fiyat artışından önce tokenlerin yalnızca 0.013165 dolar fiyatlandırılmasıyla 24.7 milyon doları aşmış durumda.

Bitcoin aktivitesi yükseldikçe ve verimli BTC tabanlı uygulamalara olan talep arttıkça, Bitcoin Hyper, kripto dünyasının en büyük iki ekosistemini birleştiren bir köprü olarak öne çıkıyor.

Eğer Bitcoin temeli attıysa, Bitcoin Hyper onu tekrar hızlı, esnek ve eğlenceli hale getirebilir.