Bitcoin Fiyat Tahmini: 4 Trilyon Dolarlık Kripto Piyasa Değeri Boğa Beklentisini Güçlendiriyor

Bitcoin, salı günü 118.500 dolar seviyelerinde işlem görüyor; bu, geçen haftaki 122.000 dolarlık zirveden hafif bir geri çekilmeye işaret ediyor. Ancak bu yükseliş, toplam kripto para piyasa değerinin tarihte ilk kez 4 trilyon doların üzerine çıkmasını sağladı.

Ana itici güçlerden biri, Michael Saylor’ın yönettiği Strategy şirketinin alımları. Geçen hafta şirket, ortalama 116.401 dolar fiyattan 155 BTC satın alarak 18 milyon dolarlık ek yatırım yaptı. Böylece toplam varlıkları 628.946 BTC’ye ulaştı. Bu miktar, Bitcoin arzının yaklaşık %3’üne denk geliyor ve mevcut fiyatlarla 46 milyar dolar değerinde.

Bu alım, aynı zamanda Strategy’nin ilk Bitcoin yatırımının beşinci yıldönümüne denk geldi. Ağustos 2020’de şirket, 11.400 dolar fiyattan 21.454 BTC için 250 milyon dolar ödemişti. O günden bu yana Bitcoin fiyatı yaklaşık %960 arttı.

Her ne kadar bu alım, temmuz ayındaki 21.000 BTC’lik devasa eklemeden küçük olsa da, Strategy’nin piyasaya olan güvenini koruduğunu gösteriyor. Beş yıldır kesintisiz süren bu alım serisi, piyasada psikolojik bir destek unsuru oluşturuyor ve kurumsal hazinelerin uzun vadeli Bitcoin talebinde stratejik bir rol oynayabileceği anlatısını güçlendiriyor.

ETF Hamlesi ve Kurumsal Bitcoin Varlıkları Güç Kazanıyor

Saylor’ın alımlarına paralel olarak, Trump Media’nın yenilenen spot Bitcoin ETF girişimi de dikkat çekiyor. Şirket, Crypto.com’u saklama kuruluşu, Yorkville America Digital’ı ise sponsor olarak belirttiği güncellenmiş SEC başvurusunu sundu. Bu adım, geçen hafta gerçekleşen 260 milyon dolarlık küresel spot Bitcoin ETF net girişleriyle aynı döneme denk geldi. Bu girişlerin 246 milyon doları ABD fonlarından geldi.

Trump Media ayrıca, 2 milyar dolarlık Bitcoin’in, şirketin likit varlıklarının üçte ikisini oluşturduğunu açıkladı. ETF talebiyle birleşen bu gelişmeler, dolaşımdaki arzı azaltarak Bitcoin fiyatının yükselmesi için olumlu bir arz–talep dengesi yaratıyor.

Makro ve Zincir Üstü Destekleyici Faktörler

Makroekonomik tablo da Bitcoin lehine şekilleniyor. Piyasalar, Eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Böyle bir adım, doları zayıflatırken riskli varlıklara talebi artırabilir. Trump’ın, doların zayıflamasından yana görüşleriyle bilinen Stephen Miran’ı Fed Başkanlığı’na getirme isteği de ek bir destek unsuru olarak görülüyor.

Zincir üstü veriler de artan ilgiyi doğruluyor. Glassnode verilerine göre Bitcoin’in işlem ücreti hacmi bu hafta %10,3 arttı ve toplam transfer hacmi 8,5 milyar dolar seviyesinde kaldı. İşlem ücretlerindeki kalıcı artış, sadece spekülatif hareketlerden değil, gerçek ağ kullanımından kaynaklandığını göstererek Bitcoin’in fiyat hareketi dışında da kullanım değerini ortaya koyuyor.

Ethereum’un, nisan dip seviyesinden bu yana %190 yükselerek 2021 zirvelerine yaklaşması da piyasa havasını güçlendirdi. Bitcoin ve Ethereum’un eş zamanlı yükselişi, genellikle daha geniş sermaye girişlerini tetikleyerek en büyük kripto paralar arasındaki yükseliş momentumunu senkronize tutuyor.

Bitcoin (BTC/USD) Teknik Seviyeler ve Fiyat Yapısı

Bitcoin, son 24 saatte %2,12 düşüşle 118.515 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 114.373 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde tutunuyor. Fiyat, 119.335–123.250 dolar direnç bölgesi ile temmuz diplerinden gelen yükselen trend çizgisi desteği arasında sıkışmış durumda.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Günlük grafik verileri:

Direnç: 119.335–123.250 dolar (23,6% Fibonacci + önceki zirveler)

119.335–123.250 dolar (23,6% Fibonacci + önceki zirveler) Destek: 117.350 dolar (trend çizgisi), 113.650 dolar, 110.675 dolar

117.350 dolar (trend çizgisi), 113.650 dolar, 110.675 dolar RSI: 57,9 – pozitif, ancak aşırı alım bölgesinde değil

57,9 – pozitif, ancak aşırı alım bölgesinde değil MACD: Pozitif histogram, boğa kesişimine yaklaşıyor

119.300 dolar civarındaki fitil reddi, kısa vadede satıcı baskısına işaret ediyor. 123.250 dolar üzerinde teyitli bir kırılma, 127.000 ve 130.000 dolar hedeflerini gündeme getirebilir. Trend çizgisi desteğinin aşağı kırılması ise fiyatı 113.650 dolara, hatta 110.675 dolara çekebilir.

İşlem Senaryosu Görünümü

Boğa Senaryosu: Günlük kapanış 123.250 doların üzerinde → hedefler 127K & 130K, stop-loss 117.350 dolar altı

Günlük kapanış 123.250 doların üzerinde → hedefler 127K & 130K, stop-loss 117.350 dolar altı Ayı Senaryosu: Trend çizgisi aşağı kırılırsa → hedefler 113.650 & 110.675 dolar

Yeni başlayan yatırımcılar için kritik nokta, pozisyon almadan önce kırılma (breakout) veya kırılım (breakdown) yönünde teyit beklemek.

