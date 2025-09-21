Bitcoin Fiyat Tahmini: 2025’in Kalanında Yönü Bu Seviye Belirleyecek

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin 115.580 dolardan işlem görmeye devam ederken, kurumsal benimsemenin derinleşmesiyle piyasanın odağı artık yalnızca fiyata değil, sektördeki büyük hamlelere kayıyor.

Kripto saklama devi BitGo, ABD’de halka arz için Citigroup ve Goldman Sachs’a başvurdu. Şirket, 2025’in ilk yarısında 4,19 milyar dolar gelir ve 12,6 milyon dolar kâr elde etti. BitGo, 1,1 milyon kullanıcıya yayılmış 90,3 milyar dolarlık varlığı ve 4.600 müşteri portföyünü yönetiyor.

NYSE’de BTGO koduyla listelenmesi planlanan şirketin bu hamlesi, Fed’in 25 baz puanlık faiz indiriminden sonra hız kazanan kurumsal kripto hamleleri zincirine eklenmiş oldu.

Bu yılın başlarında Circle halka arz sonrası %365 değer kazanırken, Gemini hisseleri %14 düşüş göstermişti. Bu tablo, yatırımcıların kripto şirketleri arasında seçici davrandığının bir göstergesi.

BitGo has filed for an IPO in the US, adding to an active market for digital assets https://t.co/x2KEILOygw — Bloomberg (@business) September 19, 2025

BitGo’nun listelenmesi, dijital varlıklara yönelik güvenin artmasına katkı sağlayabilir. Uzmanlara göre bu tür kurumsal adımların çoğalması, Bitcoin’in uzun vadeli kurumsal talep desteğiyle daha da güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

Likidite, Fed Politikası ve Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi

Bitcoin’in bir sonraki yönünü belirleyecek en kritik faktörlerden biri likidite. BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, ABD Hazine Genel Hesabı’nın (TGA) 850 milyar dolara ulaşmasıyla piyasaya likiditenin geri döneceğini ve bunun Bitcoin gibi riskli varlıklar için “sadece yukarı yönlü” bir hareketi tetikleyeceğini belirtiyor. Şu anda TGA, 807 milyar dolar seviyesinde.

BREAKING 🚨 NEWS : Arthur Hayes sees Bitcoin hitting $200K this year and $1M by 2028, says Ethereum will outperform Solana, and alt season starts above $110K. pic.twitter.com/l8hMs9RcnO — Jason Ai. Williams (@GoingParabolic) May 20, 2025

Öte yandan, Fed’in faiz indirimleri ve piyasaların Ekim ayında ek bir faiz indirimi beklemesi, düşük faiz ortamının sermayeyi hisse senetleri ve kripto paralara yönlendireceği yönündeki iyimserliği artırıyor.

Yatırımcılar, likidite baskısının azalmasının Bitcoin’de sürdürülebilir bir yükselişi destekleyip desteklemeyeceğini yakından takip ediyor.

Öne çıkan noktalar:

TGA hedefi: 850 milyar dolarlık ek likidite piyasaya sürülebilir

850 milyar dolarlık ek likidite piyasaya sürülebilir Fed’in faiz politikası: 2024’ten bu yana ilk indirimi yaptı; Ekim’de ek indirim bekleniyor

2024’ten bu yana ilk indirimi yaptı; Ekim’de ek indirim bekleniyor Beklenen etki: Düşük faiz ortamı, tarihsel olarak riskli varlıklara sermaye girişini artırıyor

Bitcoin (BTC/USD) Teknik Seviyeleri 2025 İçin Yol Haritasını Çiziyor

Bitcoin fiyat tahminleri, BTC’nin geniş bir yükselen kama içinde konsolide olması nedeniyle kısa vadede düşüş baskısı altında olduğunu gösteriyor. Alıcılar desteği koruyamazsa, bu model çöküş riskini beraberinde getiriyor.

Direnç seviyeleri: 116.300 dolar (50 günlük EMA)

116.300 dolar (50 günlük EMA) Destek seviyeleri: 114.200 dolar (200 günlük EMA), ardından 113.200 dolar

Bitcoin’in 115.100 doların altına düşmesi, fiyatı önce 114.200 dolara, burası kırılırsa 112.100 dolara çekebilir. Momentum göstergeleri zayıf; RSI 41 seviyesinde seyrediyor ve uzun üst fitiller, dirençte arz baskısı olduğunu işaret ediyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Öte yandan, 116.600 doların üzerine çıkılması, piyasa duyarlılığını değiştirebilir ve 117.980 ile 119.150 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir. Kama direncinin kırılması halinde orta vadede Bitcoin’in 120.000 dolara ve potansiyel olarak 130.000 dolara ulaşması mümkün.

Uzun vadeli yatırımcılar için mevcut konsolidasyon, fırsat niteliği taşıyor. Likidite azalırken kurumsal talep artarsa, bu aralık 2025’te Bitcoin’in altı haneli rakamlara ulaşmasının yönünü belirleyecek kritik seviyeler arasında olacak.

Bitcoin Hyper ($HYPER): BTC Güvenliği ve Solana Hızını Birleştiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Sanal Makinesi (SVM) desteğiyle geliştirilen ilk Bitcoin tabanlı Katman 2 platformu olarak öne çıkıyor. Platform, yıldırım hızında, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan uygulamalar ve meme coin oluşturma imkânı sunarak BTC ekosistemini genişletmeyi hedefliyor.

Proje, BTC’nin eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısıyla birleştirerek, kusursuz BTC köprüleme ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi yeni kullanım senaryolarının önünü açıyor.

Ekip, yatırımcı güvenini sağlamak için Consult tarafından denetlenen projeye özel önem veriyor ve güvenlik ile ölçeklenebilirliği öncelikli tutuyor.

Ön satışta büyük ilgi görüyor. Şu ana kadar 17,3 milyon doları aşan satış kaydedildi ve kalan tahsis sınırlı. HYPER token’ları şimdilik 0,012955 dolardan alıcı buluyor; ön satış ilerledikçe fiyatın artması bekleniyor.

HYPER token’ları, Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesinden kripto para veya banka kartı ile temin edilebiliyor.