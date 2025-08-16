Bitcoin Fiyat Analizi: ChatGPT’den “Süper Döngü” Tahmini – BTC 200 Bin Dolara mı Gidiyor?

Bitcoin yatırımcıları bir kez daha piyasanın geleceğini tartışıyor. Ancak bu kez gündem, alışılmış dört yıllık döngü değil.

ChatGPT, BTC’nin fiyat hareketlerini yeniden şekillendirebilecek ve potansiyel olarak fiyatı 200 bin dolara taşıyabilecek bir “süper döngüye” girme ihtimalinden söz ediyor.

Dört Yıllık Döngüden Kopuş – Bitcoin’de Yeni Senaryo

On yılı aşkın süredir Bitcoin piyasasının ritmi öngörülebilir görünüyordu: yılın son çeyreğinde yükseliş, ardından zirve ve çok yıllı bir düşüş. Ancak ChatGPT, 2025’in bu kalıba uymayabileceğini öne sürüyor. Buna göre Bitcoin, eski döngüsel doğasından koparak farklı bir patikaya girebilir.

Bu senaryoya göre BTC artık geçmişteki sert yükselişler ve acı verici düzeltmeler yaşamayabilir. Bunun yerine hisse senetleri ya da altın gibi daha oturmuş varlıkların izlediği yolu takip ederek, daha istikrarlı bir yükseliş ve daha sığ geri çekilmeler gösterebilir.

Tezi destekleyen üç ana güç öne çıkıyor:

Spot ETF talebi : Spot Bitcoin ETF’lerine giren fonlar madenci arzını aşarak uzun vadeli bir arz sıkışıklığı yaratıyor.

: Spot Bitcoin ETF’lerine giren fonlar madenci arzını aşarak uzun vadeli bir arz sıkışıklığı yaratıyor. Küresel likidite genişlemesi : Sermaye akışlarının artması ve itibari paralara duyulan güvensizlik, çok yıllı talebi besleyebilir.

: Sermaye akışlarının artması ve itibari paralara duyulan güvensizlik, çok yıllı talebi besleyebilir. Parasal koruma olarak Bitcoin: Stratejik bir hedge aracı olarak kurumsal yatırımcılar ve hatta devlet aktörleri Bitcoin’e yöneliyor, bu da döngülerin önemini azaltıyor.

Üstelik, blok ödüllerinin azalması nedeniyle halving’lerin etkisi her döngüde düşerken, dış talep unsurları piyasada giderek daha belirleyici bir güç haline geliyor.

200 Bin Dolar Hedefini Destekleyen Veriler

ChatGPT’nin tahminine göre yalnızca Bitcoin ETF’leri 2026’ya kadar 400 milyar dolarlık giriş çekebilir. Bunun gerçekleşmesi için küresel yatırım yapılabilir varlıkların sadece %0,4’ünün BTC’ye kayması yeterli. Bu senaryo Bitcoin için 149 bin dolarlık bir hedefi işaret ederken, zincirleme etkilerin devreye girmesi halinde fiyatın 200 bin dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Bu zincirleme etkiler şunlar olabilir:

Türev piyasalarının fiyat hareketlerini büyütmesi

Perakende yatırımcılarda FOMO ile gelen girişler

Devletler ve ulusal varlık fonlarının BTC biriktirmesi

ChatGPT’ye göre bunlar, olası bir “süper döngünün” temelini oluşturuyor. Fiyat hareketlerinin ötesinde ise, Bitcoin’in benimsenme oranındaki artış ekosistemin de büyümesini sağlayacak ve en çok Bitcoin bağlantılı şirketler bundan fayda görecek.

Bitcoin Teknik Görünüm – BTC Kritik Desteğini Korumaya Devam Ediyor

Bitcoin 118 bin dolar seviyesinde işlem görmesine rağmen kritik destek bölgesinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Bu durum, fiyat tahminlerinde boğa senaryosunu gündemde tutuyor.

4 saatlik grafikte BTC’nin haziran sonundan bu yana uzanan trend çizgisine bağlı kalması, konsolidasyona rağmen alıcıların hâlâ kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Teknik verilere göre 50-SMA 118.848 dolarda bulunuyor ve 123.236 dolar direnci üzerinde bir boğa flaması oluşuyor. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, fiyatı önce 126.242 dolara ardından da psikolojik eşik olan 130 bin dolara taşıyabilir.

Momentum göstergeleri de pozitif sinyaller veriyor. RSI 42,5 seviyesinde ve yukarı yön için alan bulunuyor. MACD çizgilerinin kesişmesi de yükselişi destekliyor. Analistler, 117.335–117.700 dolar bölgesinde görülecek güçlü bir boğa mumu ile talebin teyit edilmesini bekliyor.

İşlem Stratejisi

Giriş: 117.700–118.000 $

117.700–118.000 $ Stop-loss: 113.650 $ altı

113.650 $ altı Hedefler: 123.236 $, 126.242 $, 130.000 $

Bununla birlikte, 113 bin doların altındaki bir kırılım boğa görünümünü geçersiz kılacak ve satıcıların yeniden kontrolü ele almasına yol açacak.

