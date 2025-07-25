Bitcoin, ETH ve XRP Güne Düşüşle Başladı: İşte Son Durum

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

CoinGecko verilerine göre kripto piyasasının toplam değeri %6.7 düşüşle 3.84 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kısa bir süre önce 120.000 doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin son 24 saatte %2.6 düşüşle 115.300 dolar civarına geriledi. Ethereum %1.3 düşüşle 3.596 dolar seviyesine gerilerken, XRP ise günlük %3.6 kayıpla 3.07 dolara geriledi.

Bitcoin, Ethereum ve XRP’nin yanı sıra piyasa genelinde düzeltme görüldü ve kaldıraçlı pozisyon tasfiyeleri artarken yatırımcı duyarlılığı da değişti.

Galaxy Digital 1.5 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin Sattı

Lookonchain, Galaxy Digital’in yaklaşık 1.18 milyar dolar değerinde 10.000 BTC sattığını bildirdi. Ayrıca Galaxy’nin OKX, Binance ve Bybit gibi borsalardan 370 milyon dolar değerinde USDT çekmesi de daha fazla satış yapabileceğini düşündürdü.

Bu arada Galaxy Dijital, merkezi borsalara 330.44 milyon dolar değerinde 2.850 BTC taşıdı. Bu durum Galaxy Digital’in satışlarının sona ermediğini düşündürüyor.

ETH, BTC ve XRP’de Büyük Tasfiyeler Görüldü

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 721 milyon dolardan fazla kaldıraçlı pozisyon tasfiye oldu. Ethereum’da 163.9 milyon dolarlık pozisyon tasfiye olurken, Bitcoin’de 155.5 milyon dolar ve XRP’de yaklaşık 49 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu.

Tasfiyeler gün boyunca devam etti ve sadece son 12 saatte yaklaşık 273 milyon dolar değerinde long pozisyon silindi.

Piyasadaki ani düzeltme, büyük bir rallinin ardından yaşanması olağan bir gerileme olarak görülüyor. Kripto piyasasının toplam değeri kısa bir süre önce 4 trilyon dolar seviyesini görürken altcoin’lerde de kayda değer fiyat artışları gerçekleşti. Ancak Altcoin Sezonu Endeksi‘nin 40’a düşmesi, küçük piyasa değerine sahip tokenlerin Bitcoin’e kıyasla daha zayıf performans gösterdiğine işaret ediyor.

Mevcut volatil koşullarda kurumsal yatırımcı faaliyetleri önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Bitcoin ETF’lerinin kaydettiği fon akışları uzun vadeli yatırımcı ilgisini yansıtıyor.

Öte yandan makroekonomik belirsizlik ve balinaların kar alımları kısa vadeli fiyat performansına baskı uyguluyor.

Bu düşüşe rağmen bireysel yatırımcı duyarlılığının son derece güçlü olduğu söylenebilir. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi “Açgözlülük” seviyesinde olup, birçok yatırımcının mevcut düzeltmeyi satın alma fırsatı olarak gördüğüne işaret ediyor.

Volatilite Devam Ediyor

Analistler, piyasa zayıf performans gösterirken yatırımcılar arasında görülen aşırı iyimserliğin daha fazla düşüşe yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin kilit destek seviyelerinin altına düşerken, yatırımcılar istikrar belirtisi için 116.000 dolar bölgesini yakından izliyor.

Bu arada Ethereum da baskı görmeye devam ederken, XRP ise kısa vadeli desteğini kırdı ve satış baskısının devam etmesi durumunda 2.72 doları test edebilir.

Ancak piyasadaki düşüşe rağmen fiyat artışı kaydeden altcoin’ler de var. CoinGecko verilerine göre Vine fiyatı %44.7, The Innovation Game %46 ve Pepecoin %35 arttı. Bu durum niş tokenlere duyulan ilgiyi yansıtıyor.

Bazı yatırımcılar piyasadaki düşüşü sağlıklı bir düzeltme olarak görürken, diğerler ise ihtiyatlı bir yaklaşım sergiliyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.