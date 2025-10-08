Bitcoin ETF’lerine 1.18 Milyar Dolar Giriş Gerçekleşti: BTC Fiyatı 160 Bin Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin son 24 saatte %1.7’lik bir düşüş kaydetti ve şu anda 121.769 dolardan işlem görüyor ancak yeni rekorlar kırmasının ardından hala ivmesini koruyor. Bu arada ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri pazartesi günü 1.18 milyar dolar giriş kaydetti. Talepteki artış, BTC’nin 126.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde gerçekleşti.

ABD’de listelenen Bitcoin ETF’leri ekim ayının başından beri toplam 3.47 milyar dolar giriş gördü ve yönetim altındaki varlıkları 60 milyar dolara yaklaştı. BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 967 milyon dolar giriş kaydetti ve toplam varlıkları yaklaşık 783.767 BTC’ye (98.5 milyar dolar) ulaştı.

Altın Yükseliyor

VanEck analistlerine göre, ons altın fiyatının 4.000 doları aşmasıyla birlikte Bitcoin fiyatının da nihayetinde 644.000 doları görebileceğini tahmin ediyor. Bitcoin ile altın arasındaki bu karşılaştırma, Bitcoin’in dijital altın işlevi gördüğü yönündeki inancı yansıtıyor.

ABD’de artan gümrük vergileri, zayıflayan ABD doları ve küresel belirsizlik nedeniyle altın ve Bitcoin gibi varlıklara sermaye akışı devam ediyor. Ayrıca özellikle gelişmekte olan piyasalardaki birçok genç yatırımcı bir değer deposu olarak Bitcoin’i tercih ediyor.

Tüm bunlar hem altının hem de Bitcoin’in yükselebileceğini gösterirken, BTC’nin dijital altın olarak itibarını güçlendiriyor.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin kısa vadeli gerilemelere rağmen yükseliş trendini sürdürüyor. BTC 120.462 dolar civarındaki 50 günlük SMA’dan ve 116.215 dolardaki 100 günlük SMA’dan destek görüyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin şu anda kelebek formasyonu oluşturuyor ve olası dönüş bölgesinin 128.000 dolar ile 130.000 dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak göreceli güç endeksinin (RSI) 48 civarında olması, aşırı alım seviyelerinin ardından sağlıklı bir konsolidasyon yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin 121.700 doların üzerindeki destek seviyesini korursa 126.200 doları yeniden test edebilir ve 130.000 dolara doğru yükselebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılım gerçekleşirse önümüzdeki aylarda 160.000 dolara doğru yükseliş görülebilir.

Record $1.18B ETF inflows spark renewed momentum as BTC consolidates near $122K.

Genel olarak Bitcoin’in pozitif görünüm sergilediği söylenebilir. ETF girişlerinin rekor seviyelere ulaşması, kurumsal yatırımcı talebi ve makro faktörler, BTC’nin mevcut konsolidasyonunun ardından yukarı yönlü bir hamle yapabileceğini düşündürüyor.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Yeni bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI), kripto piyasasına yeni bir soluk getiriyor ve devam eden ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

MAXI token sahipleri, tokenlerini stake ederek getiri elde edebilecek, alım satım yarışmalarına katılabilecek ve çeşitli etkinliklere katılım sağlayabilecek. Maxi Doge’nin akıllı sözleşmeleri SolidProof ve Coinsutl’ın denetiminden geçti. Bu denetimler projeye duyulan güveni artırıyor.

Projenin ön satışında 2.8 milyon dolardan fazla fon toplandı ve MAXI token şu anda 0.000261 dolar fiyatla satılıyor. Bu arada ön satış boyunca fiyat artışı olacak.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine giderek ETH, BNB, USDT, USDC ya da banka kartıyla MAXI token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.