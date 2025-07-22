Bitcoin ETF’lerinde Giriş Serisi Bozuldu: 131 Milyon Dolar Çıkış Gerçekleşti

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SoSoValue verilerine göre, spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF’ler) 21 Temmuz’da 131.35 milyon dolar net çıkış kaydetti. Böylece 12 günlük giriş serisi bozulmuş oldu.

Bitcoin ETF’leri çıkış görürken, spot Ethereum ETF’leri ise aynı gün yaklaşık 297 milyon dolar giriş gördü.

Bitcoin fonları temmuz ayının başlarından bu yana toplam 6.6 milyar dolardan fazla giriş çekti.

Fon akışlarındaki bu ani değişiklik, Bitcoin’in 98.000 dolar ile 117.000 dolar bandında istikrar kazanmasının ardından gerçekleştirilen kar alımlarının bir yansıması olabilir. Özellikle kurumsal yatırımcılar, alternatif varlıklara yöneliyor ya da kripto yatırımlarını azaltıyor olabilirler.

Kaynak: SoSoValue

Bitcoin ETF’leri Nasıl Performans Gösterdi?

BlackRock’ın IBIT fonu ve Fidelity’nin FBTC fonu gibi önde gelen Bitcoin ETF’leri ya hiç fon akışı kaydetmediler ya da çıkış gördüler. IBIT 86.16 milyar dolar değerinde varlığa sahip olmasına rağmen herhangi bir giriş bildirmedi. Ark Invest’in ARKB fonu 77.46 milyon dolar, Grayscale’in GBTC fonu ise 36.75 milyon dolar çıkış bildirdi.

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlıkları 151.6 milyar dolar seviyesinde olup, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin %6.52’sini oluşturuyor. Alım satım faaliyetleri de güçlü kaldı ve 21 Temmuz’da 4.1 milyar dolar işlem hacmi görüldü.

Ethereum ETF’lerine Girişler Sürüyor

Spot Ethereum ETF’leri yükselişlerini sürdürdü. ETH fonları art arda on iki gün boyunca giriş gördü ve 21 Temmuz’da 296.59 milyon dolar giriş gerçekleşti. BlackRock’ın ETHA fonu 101.98 milyon dolar giriş kaydetti ve toplam girişleri 8.16 milyar doları aştı. Fidelity’nin FETH fonu ise günlük 126.93 milyon dolar giriş kaydetti ve toplam varlıkları 2.08 milyar dolara ulaştı.

Grayscale’in Ethereum fonları ETHE ve ETH ise daha karmaşık bir tablo çizdi. Fonlardan biri çıkış kaydederken, diğer ise 54.90 milyon dolar giriş gördü. VanEck ve Franklin Templeton gibi diğer isimler de giriş gördü.

Ethereum ETF’leri şu anda toplam 19.6 milyar dolar değerinde varlık yönetiyor. Bu, Ethereum’un toplam piyasa değerinin %4.32’sine tekabül ediyor. Bu arada ETH ETF’lerinin günlük işlem hacmi de 3.21 milyar dolara ulaştı.

Ethereum, Fon Akışları Açısından Bitcoin’i Geride Bıraktı

Analistler, Bitcoin ve Ethereum fonlarının akışları arasındaki farkların yatırımcı beklentilerindeki farklılıkları yansıttığını düşünüyor. Bitcoin’in yükselişi ivme kaybederken, Ethereum ise ABD’nin GENIUS ve CLARITY yasalarıyla birlikte ivme kazandı. Bu yasalar, Ethereum tabanlı varlıkların geleneksel finansa entegre edilmesine zemin hazırlayabilir.

Dikkat çeken bir diğer faktör ise staking işlemlerini barındıran Ethereum ETF tekliflerinin dahil edilmesidir. Bu ETF’ler, yatırımcıların sadece fiyat artışlarından yararlanmalarını sağlamakla kalmıyor aynı zamanda ek getiri elde etmelerine de imkan tanıyor.

Bitcoin’deki düşüşün geçici olma ihtimali var. Ancak ETF akışlarındaki değişiklik, yatırımcıların beklentilerinin değiştiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.