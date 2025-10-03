Bitcoin ETF’leri 4 Günde 2.25 Milyar Dolar Giriş Gördü

Bitcoin ETF’leri art arda dört gün boyunca toplam 2.25 milyar dolar giriş gördü. Bu süreçte en iyi performans gösterenler BlackRock, Fidelity ve ARK & 21Shares oldu.

SoSoValue verilerine göre sadece son işlem seansında 627.24 milyon dolar giriş gerçekleşirken, Bitcoin’in 120.000 doların üzerine çıkmasının ardından kurumsal sermaye girişi devam ediyor.

BlackRock’ın IBIT fonu 466.55 milyon dolar net giriş kaydetti ve toplam girişleri 61.84 milyar doları gördü.

Bitcoin ETF Girişlerinin Büyük Bir Kısmını Fidelity ve ARK Oluşturdu

Fidelity’nin FBTC fonu 89.62 milyon dolar giriş görürken, ARK ve 21Shares’in ARKB fonu ise 45.18 milyon dolar giriş gördü.

Fon akışlarındaki artış, kurumsal yatırımcı güveninin yeniden arttığını gösteriyor.

Bu arada Bitcoin fiyatı 119.912 dolar seviyesine gerilemeden önce 120.550 dolara kadar yükseldi.

Teknik indikatörlere bakıldığında göreceli güç endeksinin (RSI) 64.38 dolar seviyesinde olduğu, MACD histogramının da yükseldiği görülüyor. Her iki gösterge de yukarı yönlü baskının devam ettiğini düşündürüyor.

Bitcoin 120.550 doların üzerinde bir kırılım gerçekleştirirse 123.000 dolara doğru yükselebilir. BTC’nin kısa vadeli destek seviyesi ise 117.000 dolar civarında bulunuyor.

Verilere göre, BlackRock’ın Nasdaq’da listelenen IBIT fonunun yönetim altındaki varlıkları 93.95 milyar dolar seviyesinde.

Fidelity’nin CBOE’de işlem gören FBTC fonunun yönetim altındaki varlıkları ise 24.91 milyar dolar seviyesindeyken, ARKB’nin yönetim altındaki varlıkları ise 5.43 milyar dolar. Bu üç fonun tamamı günü %2.9’den fazla kazançla kapattı.

$IBIT has surpassed Coinbase's Derbit platform as the largest venue for bitcoin options with $38b in open interest. I told y'all ETFs are no joke.. Fat crypto margins in trouble. Nice find by @sidharth_shukla pic.twitter.com/LUcnpW5g4I — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 2, 2025

Ethereum ETF’leri de yatırımcılardan ilgi görüyor. Ethereum ETF’leri dört günlük süreçte 1.06 milyar dolar giriş kaydetti.

Ancak Ethereum ETF’lerinin günlük bazda kaydettiği girişler Bitcoin ETF’lerinin kaydettiği girişlerden daha düşük. Bu, Bitcoin’in mevcut rallideki hakimiyetini gözler önüne seriyor.

Güçlü ETF girişleri, kurumsal yatırımcı talebinin arttığını gösteriyor.

Şu anda Bitcoin ETF’lerinde 161.03 milyar dolar fon bulunuyor. Bu, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin %6.7’sine tekabül ediyor.

Bitcoin ETP’lerinde 1.47 Milyondan Fazla BTC Bulunuyor

HODL15Capital’in verilerine göre Bitcoin ETP’lerinde 1.47 milyondan fazla BTC bulunuyor. Bu, Bitcoin arzının yaklaşık %7’sine tekabül ediyor.

BlackRock’ın IBIT fonunda 746.810 BTC bulunurken, Fidelity’nin FBTC fonunda ise yaklaşık 200.000 BTC bulunuyor.

🚀 Bitcoin ETPs have amassed over 1.47 million BTC, accounting for roughly 7% of the cryptocurrency’s fixed 21 million supply.#Bitcoin #ETPshttps://t.co/4xyi1EEzE1 — Cryptonews.com (@cryptonews) September 2, 2025

Bitcoin ETP’leri 2025’te 170.000 BTC (18.7 milyar dolar) ekledi. Ancak ağustos ayında 301 milyon dolar çıkış görüldü.

Bu arada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 92 kripto ETF başvurusunu değerlendiriyor. Bunlar arasında Solana ve XRP ürünleri de bulunuyor.

Franklin Templeton’ın her iki token için de sunduğu teklifler için karar tarihi 14 Kasım’a kadar ertelenirken, BlackRock’ın Ethereum staking önerisi ise 30 Ekim’e ertelendi.

Bloomberg’in analistleri, Solana ve XRP ETF’lerinin bu yıl onaylanma olasılığının %95 olduğunu düşünürken, tahmin piyasalarına göre Solana ETF’lerinin onaylanma olasılığı ise %99.