Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini: Kurumsal İlgi Artarken 250 Bin Dolar Hedefi Masada

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin, 115.000 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor ve hem yükselen trend çizgisi hem de 50 günlük hareketli ortalama (SMA) desteğini koruyor. Bu teknik bölge, yatırımcıların genellikle yükselişin devamı için izlediği kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

Bu teknik sinyaller, kurumsal ilgideki artışla birlikte geliyor. Japon teknoloji şirketi Satsuma, tamamı Bitcoin cinsinden olmak üzere 218 milyon dolarlık yatırım topladı. Bu gelişme, uzun vadeli sermayenin Bitcoin’e yöneldiği daha geniş bir trendin parçası olarak görülüyor.

Nisan ayından bu yana daha yüksek dip seviyeleri oluşturan Bitcoin, Michigan gibi emeklilik fonlarının ve SBI Holdings gibi büyük kurumların kripto varlıklarına ilgisini artırmasıyla destek buluyor. Bu görünüm, fiyatın 123.000 dolara doğru bir kırılım yapma olasılığını güçlendiriyor.

Satsuma’dan Cesur Hamle: 217 Milyon Dolarlık Bitcoin Destekli Fonlama Duyuruldu

Londra merkezli Satsuma Technology, tamamı Bitcoin ile finanse edilen 217,6 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracıyla Birleşik Krallık’ta bir ilke imza attı. Şirketin bu adımı, kripto sektöründe kurumsal sermaye akışının yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.

Fonlama turu, Pantera Capital, Kraken, Blockchain.com ve toplam 300 milyar sterlinden fazla varlığı yöneten İngiliz portföy şirketlerinin desteğiyle hedefini yüzde 63 oranında aşarak tamamlandı. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Satsuma hisseleri yüzde 14 değer kaybetti. Analistler bu düşüşü kâr satışlarına ve kısa vadeli dalgalanmalara bağlıyor.

JUST IN: Satsuma Technology raises $217.6M to expand Bitcoin treasury strategy. pic.twitter.com/t0bFAv80Qy — ChainDesk (@ChainDesk_) August 6, 2025

CEO Henry Elder, toplanan fonun Bittensor ile entegre edilecek merkeziyetsiz yapay zeka altyapısını ve Bitcoin temelli hazine stratejisini desteklemek amacıyla kullanılacağını açıkladı.

Şirket şu anda ortalama 115.149 dolar giriş fiyatıyla 1.126 BTC tutuyor ve pozisyonu neredeyse başa baş seviyede. Bu durum, Satsuma’nın Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline olan güçlü inancını yansıtıyor.

Yatırım, aynı zamanda makro düzeyde büyüyen kurumsal eğilimin bir parçası. Sadece geçen hafta açıklanan kripto varlık alımları 7,8 milyar dolara ulaşırken, bunun 2,7 milyar dolarlık kısmı doğrudan Bitcoin’e yöneldi.

Bitcoin Teknik Görünümünde Yukarı Yönlü Kırılım Sinyalleri

Bitcoin (BTC), 115.300 dolar civarındaki fiyat hareketiyle önemli bir teknik güç sergiliyor. Fiyat, iki kritik desteğin hemen üzerinde konsolide oluyor:

50 günlük basit hareketli ortalama (SMA): 112.860 dolar

Nisan ayından bu yana devam eden uzun vadeli yükselen trend çizgisi

Bu desteklerin kesiştiği bölge, dirençten desteğe dönüşen alan olarak dikkat çekiyor ve genellikle yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) de 50 seviyesinin üzerine çıkmak üzere; bu da yükseliş ivmesinin başlayabileceği anlamına geliyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Grafikte, 123.206 doların hemen altında birikim yapan geniş bir yükselen üçgen formasyonu göze çarpıyor. Bu seviyenin kırılması, fiyatı sırasıyla 131.337 ve 138.680 dolara taşıyabilir.

Eğer yükselen trend çizgisi korunursa, kademeli bir ralli görülebilir. Ancak fiyat 111.995 doların altına sarkarsa, duyarlılık olumsuz yönde değişebilir ve Bitcoin 105.225 ya da 99.500 dolara kadar geri çekilebilir. 115.000 doların üzerinde oluşacak güçlü hacimli bir “bullish engulfing” (yutan boğa) mum formasyonu, kısa vadeli işlemciler için iyi bir alım sinyali olacaktır.

Yükselen üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırılması teyit edilirse, Bitcoin boğaları yeniden kontrolü ele geçirebilir. Bu teknik sinyal, kurumsal sermaye girişleri ve ETF’lerde istikrarla birleşirse, güçlü bir yükselişin kapısını aralayabilir.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin’e Yöneliyor

ABD’de Michigan Eyalet Emeklilik Sistemi, ARK 21Shares Bitcoin ETF’ine olan yatırımını üç kat artırarak 200.000 yeni hisse satın aldı. Fonun toplam Bitcoin ETF yatırımı böylece 11,4 milyon dolara yükseldi. Bu hamle, geçtiğimiz hafta ABD genelindeki ETF’lerden 1,4 milyar dolarlık çıkış yaşanmasına rağmen, uzun vadeli güvenin sürdüğünü gösteriyor.

Michigan ayrıca 2024’ten bu yana değişmeden kalan 13,6 milyon dolarlık Grayscale Ethereum Trust (ETHE) pozisyonunu koruyor. Her ne kadar kripto varlıklar emeklilik fonunun 19,3 milyar dolarlık toplam portföyünün küçük bir bölümünü oluştursa da, analistler Bitcoin’in yüksek Sharpe oranıyla asimetrik getiri arayan fonlar için cazip hale geldiğini vurguluyor.

Michigan State Pension Triples Bitcoin ETF Exposure, Latest Filing Shows

► https://t.co/kllKdIYnpZ https://t.co/kllKdIYnpZ — Decrypt (@DecryptMedia) August 6, 2025

Asya tarafında ise Japonya merkezli SBI Holdings, ülkenin ilk Bitcoin-XRP ETF’inin onayını bekliyor. Bu ETF onaylanırsa Tokyo Borsası’nda işlem görecek ve sıkı regülasyon altındaki Japon piyasasında kurumsal erişimi mümkün kılacak. Ayrıca altın ve kripto varlıkları birleştiren ikinci bir ETF’nin de hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor.

Japonya Finansal Hizmetler Kurumu’nun (FSA), kriptoyu FIEA (Financial Instruments and Exchange Act) kapsamında yeniden sınıflandırması durumunda, bu adımlar Asya bölgesine yönelik kurumsal sermaye girişlerinde çarpan etkisi yaratabilir.

Bitcoin’de Sırada Ne Var?

Bitcoin şu anda 115.000 dolar seviyesini destek olarak koruyor ve hem teknik göstergeler hem de küresel kurumsal ilgi artışı güçlü bir yükselişin temelini oluşturuyor. Eğer yükselen üçgen formasyonu yukarı yönlü kırılırsa, BTC önce 123.000 dolar direncini, ardından kısa vadede 131.000 ve 138.000 dolar seviyelerini hedefleyebilir.

Uzmanlar, bu formasyonun tamamlanmasıyla birlikte dördüncü çeyrekte 250.000 dolara doğru bir koşunun başlamasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtiyor.

