Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini: Kriptodaki Çöküşten Sonra Kimler BTC Topluyor?

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Ekim 14, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin, son 24 saatte %3,2 düşüşle 111.150 dolar civarında işlem görüyor. Ancak büyük yatırımcıların yeniden birikime başlaması, haftalar süren yoğun tasfiyelerin ardından olası bir yön değişiminin sinyalini veriyor. Piyasa hissiyatı, kurumsal ilginin yeniden artmaya başladığına dair işaretlerle birlikte toparlanma eğilimi gösteriyor.

New York borsasında işlem gören BitMine Immersion Technologies (BMNR), toplam kripto ve nakit rezervlerinin 13,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şirketin rezervlerinde 3,03 milyon ETH ve 192 BTC bulunuyor.

Fundstrat’tan Tom Lee liderliğindeki BitMine, şu anda Ethereum’un toplam arzının yüzde 2,5’inden fazlasına sahip durumda ve bu oranı yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyor.

Analistler, bu hedefi “%5 Simyası” olarak tanımlıyor. Şirket, hâlen dünyanın en büyük Ethereum hazinesine ve 73 milyar dolar değerinde 640.031 BTC tutan Strategy Inc. (MSTR) şirketinden sonra en büyük ikinci kurumsal kripto varlık sahibine konumunda.

BitMine provided its latest holdings update for Oct 13, 2025:



$12.9 billion in total crypto + "moonshots":



– 3,032,188 ETH at $4,154 per ETH (Bloomberg)

– 192 Bitcoin (BTC)

– $135 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and

– unencumbered… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) October 13, 2025

Bu birikim dalgası, aşırı kaldıraçlı pozisyonların zorunlu tasfiyelerle temizlendiği bir dönemin ardından geldi. Tom Lee, “Volatilite, piyasalarda kaldıraçların çözülmesine yol açar. Bu da varlıkların adil değerinin altına inmesine ve stratejik giriş fırsatları doğmasına neden olur” dedi.

Bitcoin Fiyat Beklentisi: BTC’nin Üçlü Dip Formasyonu Yeni Ralliye Yol Açabilir mi?

Bitcoin (BTC/USD), 109.600 dolar civarında üçlü dip formasyonu oluşturarak, satış baskısının azaldığını gösteren klasik bir dönüş sinyali veriyor. Fiyat, 100 periyotluk SMMA olan 116.200 dolar seviyesinin altında sıkışmış durumda; bu seviye, 0,5 Fibonacci düzeltme seviyesi (116.108 $) ile örtüşerek kritik bir direnç bölgesi oluşturuyor.

114.500–116.000 dolar aralığında kararlı bir kapanış, yükseliş yönlü dönüşü teyit eder. Momentum göstergeleri de trendde olası bir değişimi destekliyor. RSI 36 seviyesinde bulunuyor; bu, aşırı satım koşullarına ve erken dönemde yükseliş uyumsuzluğuna işaret ediyor. Son dönemde görülen “spinning top” ve dar gövdeli mumlar, olası yukarı yönlü hareket öncesi geçici bir konsolidasyonu gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 109.600 dolar üzerinde desteğini korursa, 114.600 dolara doğru bir toparlanma olası. 119.800 dolar üzerindeki bir kırılma ise yükseliş yönlü beklentiyi güçlendirecek. 120.000 doların üzerinde kapanış, trend dönüşü potansiyelini teyit ederken, hedefler 125.000–130.000 dolar aralığına açılacak.

Kurumsallar Bir Sonraki Süper Döngüyü Ateşliyor

BitMine’in agresif birikimi, kripto piyasasında daha geniş çaplı bir kurumsal canlanmanın işaretlerini veriyor. Cathie Wood’un ARK Invest’i, Pantera Capital, Galaxy Digital ve DCG gibi önde gelen yatırımcıların desteğini alan şirket, artık günlük ortalama 3,5 milyar dolarlık işlem hacmiyle ABD’de en aktif işlem gören ilk 25 hisse arasında yer alıyor.

Tom Lee, Ethereum’daki mevcut ralliyi yapay zekâ entegrasyonu ve geleneksel finansın artan katılımıyla şekillenen bir “Süper Döngü” olarak nitelendiriyor. Bu değişim, Bitcoin’in 111.000 doların üzerinde istikrar kazanması ve büyük yatırımcıların piyasaya geri dönmesiyle birlikte dijital varlıklarda iyimserliği yeniden canlandırdı.

Üçlü dip formasyonu teyit edilirse, Bitcoin bir sonraki boğa döngüsünün öncüsü olabilir ve son dönemde sönümlenen kurumsal momentum ile güveni yeniden piyasaya taşıyabilir.

