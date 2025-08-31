Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini: Dip Henüz Gelmedi mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin son 24 saatte %0,20 kayıpla $108.490 seviyesinde işlem görüyor. Günlük işlem hacmi $23,47 milyar, piyasa değeri ise $2,16 trilyon olarak kaydedildi. Ancak piyasa göstergeleri henüz dip seviyeyi işaret etmiyor.

Santiment verilerine göre, sosyal medyada “dipten al” paylaşımları artıyor. Tarihsel olarak bu durum, satıcıların hâlâ piyasada aktif olduğunu gösteriyor. Gerçek bir dip; yatırımcı yorgunluğu, teslimiyet ve alım ilgisinin yokluğu ile karakterizedir. Henüz bu işaretler gözlemlenmiyor.

Bu da Bitcoin’in kısa vadede hâlâ baskı görebileceği anlamına geliyor. Yatırımcılar için uyarı: Önümüzdeki haftalarda likidite tuzaklarına karşı temkinli olmak önemli.

Bitcoin (BTC/USD) Teknik Görünüm ve Önemli Seviyeler

Ağustos ortasından bu yana Bitcoin, alçalan kanal içinde hareket ediyor ve üst sınırı geçemediği için fiyat tahminleri hâlâ düşüş eğilimli. 2 saatlik grafikte, BTC $108.000 seviyesinde konsolide olurken, $107.300 destek seviyesi test edildi.

50 günlük SMA: $110.340

$110.340 200 günlük SMA: $114.136

Bu seviyeler, yükseliş için geçilmesi gereken direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Momentum karışık ama iyileşme sinyalleri var. RSI 47 ile aşırı satım bölgesinden çıktı.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

MACD hâlâ negatif, ancak histogram daralıyor. Destekte oluşan spinning top mumlar da yatırımcıların dikkatinde. Bu formasyonlar, hacimle doğrulandığında genellikle trend dönüşlerinin habercisi oluyor.

Önemli seviyeler:

İlk direnç: $111.350 → geçilirse $113.500 ve $114.136 (200 SMA) hedeflenebilir.

Bu seviyelerin üzerinde ise $115.700 gündeme gelebilir.

Destekler: $107.300 → $105.150 → $103.350.

Bitcoin’in kısa vadeli hareketi bu destek ve direnç seviyelerine bağlı olacak.

Orta Vadeli Tahmin ve İşlem Planı

Mevcut durum asimetrik bir yapı sergiliyor. Fiyat kanalın dışına çıkarsa, momentum hızla değişebilir ve orta vadede $130.000 görülebilir. Tarihsel olarak, bu tür konsolidasyon dönemleri önceki boğa döngülerinde olduğu gibi güçlü rallilerle sonuçlanmıştır.

Bitcoin holds above $109K as “buy the dip” chatter spikes. On-chain signals hint at a liquidity hunt before the next breakout. Key resistance: $111,350. #Bitcoin #BTC pic.twitter.com/Mk7UYwwwTM — Arslan Ali (@forex_arslan) August 31, 2025

Yatırımcılar için işlem planı:

Alım sinyali: $111.350 üzeri kırılım, RSI güçlenmesi ve MACD crossover ile teyit edilir.

$111.350 üzeri kırılım, RSI güçlenmesi ve MACD crossover ile teyit edilir. Giriş noktası: Onaylı retest sonrası kısa vadede $113.500, ikinci aşamada $115.700.

Onaylı retest sonrası kısa vadede $113.500, ikinci aşamada $115.700. Zarar durdurma (stop-loss): Fiyat $107.300 altına düşerse, stop-loss ile risk yönetimi sağlanabilir.

Dikkatli olunmalı, ancak Bitcoin’in büyük döngüsü hâlâ sağlam. Toplam arzın 21 milyon BTC ile sınırlı olması ve kurumların ilgisinin artması, bu konsolidasyonu son değil, bir sonraki büyük rallinin hazırlık dönemi hâline getiriyor. Uzun vadeli yatırımcılar için bu, altı haneli seviyelere ulaşmadan önce bir birikim aşaması olabilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Ön Satışı: Bitcoin Güvencesi ile Solana Hızı Birleşiyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) destekli ilk Bitcoin-yerli Layer 2 olarak konumlanıyor. Projenin amacı, yıldırım hızında, düşük maliyetli akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar ve hatta meme coin’ler oluşturarak Bitcoin ekosistemini genişletmek.

Bitcoin’in eşsiz güvenliğini Solana’nın yüksek performanslı altyapısı ile birleştiren proje, sorunsuz BTC köprülemesi ve ölçeklenebilir dApp geliştirme gibi tamamen yeni kullanım alanlarının yolunu açıyor. Ekip, güven ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor; proje, yatırımcı güveni için Consult tarafından denetlendi.

Momentum hızla artıyor. Ön satış $13 milyon eşiğini geçti ve hâlâ sınırlı bir alokasyon mevcut. Bugünkü fiyatla HYPER token’ları $0.012835, ancak ön satış ilerledikçe bu rakam artacak.

HYPER token’larını, resmi Bitcoin Hyper web sitesi üzerinden kripto ya da banka kartı ile satın alabilirsiniz.

Ön Satışa Buradan Katılabilirsiniz