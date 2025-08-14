Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini: Bu Seviye Yeni Bir Boğa Dönemini Başlatabilir!

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşırken kurumsal yatırımcıların alımları hız kazandı. 14 Ağustos itibarıyla BTC, 124.128 dolara kadar yükseldikten sonra hafif geriledi.

Bu yükselişte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin politikalarına dair beklentiler ve düzenleyici değişiklikler etkili oldu. Özellikle, ABD’de 401(k) emeklilik planlarının artık kripto para yatırımlarına izin vermesi, hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar açısından uzun vadeli talebi güçlendirdi.

Piyasalardaki volatilite yüksek seyrini koruyor. Son 24 saatte 500 milyon dolardan fazla kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.

Analist Rekt Capital, 126 bin dolar seviyesinin kritik kırılma noktası olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşılması halinde yeni bir boğa rallisinin başlayabileceği, aksi durumda ise fiyatın konsolidasyon sürecinin uzayabileceği ifade ediliyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 2,46 trilyon doları aşarak Alphabet ve Amazon gibi dev şirketleri geride bıraktı.

Kurumsal Talep Boğa Senaryosunu Güçlendiriyor

Kurumsal benimseme ivme kazanmaya devam ediyor. Strategy, Metaplanet, Smarter Web Company ve Capital B, son dönemde BTC’yi hazine varlıklarına ekledi. Kurumsal girişler güçlü seyrini koruyor; bu hafta Bitcoin’e 333,1 milyon dolar aktı. Bu rakam geçen haftanın hafif üzerinde olsa da temmuz ortasındaki zirvenin gerisinde kalıyor.

Bu istikrarlı yatırım temposu, Bitcoin’in uzun vadeli yükseliş rotasına olan güveni ortaya koyuyor. Fiyat rekor seviyelerinin altında konsolide olurken, kurumsal alımlar son düşüşleri dengede tutmada kritik rol oynadı.

Yüklü yatırımcılar, geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görerek pozisyonlarını artırdı. Bu yapısal destek, genel boğa görünümünü güçlendiriyor ve 126 bin doların üzerinde yaşanacak net bir kırılmayı, daha yüksek fiyat bölgelerinin kapısını aralayabilecek bir gelişme haline getiriyor.

Bitcoin Teknik Görünüm – Kırılım mı Daha Derin Düzeltme mi?

Bitcoin’in 124.128 dolardan gelen reddi, kısa vadeli görünümü konsolidasyon yönüne çevirdi. Fiyat şu anda 117.350 dolarlık Fibonacci 0,236 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor.

4 saatlik grafikte BTC, kısa süre önce düşen kanal formasyonundan çıkış yaparak sert bir yükseliş yaşadı ancak ardından oluşan “shooting star” (yıldız) mumu, genellikle kısa vadeli geri çekilmelerin habercisi olarak yorumlanıyor.

RSI, 60 seviyesinden 42’ye gerileyerek momentumun zayıfladığını gösteriyor ancak hâlâ aşırı satım bölgesine girmiş değil. MACD tarafında ise taze bir kesişimle düşüş yönlü sinyal geldi.

Temmuz diplerinden gelen ana trend desteği 113.650 dolar civarında bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkma, 110.721 dolardaki 0,5 Fibonacci geri çekilme seviyesini gündeme getirebilir. Bu bölge, aynı zamanda 50 periyotluk hareketli ortalamanın dinamik desteği ile örtüşüyor.

117.350 doların üzerinde tutunması durumunda, 117 bin – 123 bin dolar aralığında yatay hareketlerin sürmesi ve ardından 126.200 dolara doğru yeni bir kırılım denemesi olasılığı yüksek. Bu seviyenin güçlü hacimle aşılması, kısa vadede 130 bin dolara, uzun vadede ise 150 bin dolara giden yolu açabilir.

Aktif yatırımcılar için, 113.650 – 110.700 dolar bandına geri çekilmelerde kademeli alım yapıp, 107.700 doların altına stop koyarak; hedef olarak 123.200 ve 126.200 dolar seviyelerini takip etmek stratejik olabilir. Kısa vadeli volatilite pozisyonları zorlayabilir ancak 110 bin – 113 bin dolar aralığı korunduğu sürece teknik yapı hâlâ boğaların lehine.

Yeni Ön Satış Projesi Bitcoin Hyper ($HYPER) Bitcoin’in Güvenliğini Solana Hızıyla Buluşturuyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Solana Virtual Machine (SVM) tabanlı ilk Bitcoin yerel Katman-2 ağı olarak tanıtıldı. Proje, Bitcoin ekosistemini hızlı, düşük maliyetli akıllı kontratlar, merkeziyetsiz uygulamalar (dApp) ve meme coin oluşturma imkânlarıyla güçlendirmeyi hedefliyor.

Bitcoin’in güvenliğini Solana’nın yüksek performansıyla birleştiren HYPER, sorunsuz BTC köprüleme özelliği sayesinde yeni kullanım alanlarının önünü açıyor. Proje, Consult tarafından denetlenmiş olup ölçeklenebilirlik, sadelik ve güven esas alınarak geliştirildi.

Yatırımcı ilgisi hızla artıyor; ön satışta toplanan tutar 9,4 milyon doları aşarken, ayrılan token miktarının büyük bölümü tükendi.

HYPER token’lar şu anda 0,012725 dolardan satışta, ancak fiyatın yakında yükselmesi bekleniyor. Token’lar resmi Bitcoin Hyper internet sitesi üzerinden kripto para veya banka kartı ile satın alınabiliyor.