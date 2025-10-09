Bitcoin Balinalarına İlişkin Dikkat Çeken Veriler! BTC Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin fiyatı bu hafta 126.000 dolara ulaşmasının ardından 123.000 dolar civarında konsolide oluyor. Bu arada on-chain verileri, rekor fiyatlara rağmen büyük yatırımcıların hala satış yapmadığını gösteriyor. CryptoQuant’a göre Bitcoin yatırımcılarının son 30 günlük gerçekleşmemiş karı 0.26 milyon BTC, yani 30 milyar dolar seviyesinde. Temmuz 2025’te ise yatırımcıların gerçekleşmemiş karı 0.53 milyon BTC, yani 63 milyar dolar seviyesindeydi.

Yoğun kar satışlarının görüldüğü Mart ayında ise 78 milyar dolar, Aralık 2024’te de 99 milyar dolar gerçekleşmemiş kar kaydedilmişti. Kar realizasyonunun nispeten düşük olması piyasada daha fazla yükseliş yaşanabileceğini düşündürüyor.

CryptoQuant’ın Araştırma Müdürü Julio Moreno, “Kar realizasyonu pozitif kaldığı ve yükseldiği sürece piyasadaki yükseliş trendinin devam etme ihtimali var” dedi.

Kısa vadeli yatırımcılar son zamanlarda yaklaşık %2 marjla kar aldı. Bu, aşırı ısınmış piyasalara ilişkilendirilen %8 seviyelerinin oldukça altında. Bu arada uzun vadeli yatırımcıların ortalama gerçekleşmiş kar marjı ise %129 seviyesinde. Bu seviye de daha önceki döngülerin pik noktalarında görülen %300’lük oranlardan çok daha düşük.

Bu veriler istikrarlı bir piyasa yapısına işaret ediyor. Satış baskısının sınırlı olması ve kontrollü kar satışları, Bitcoin’in yükselişinin spekülasyondan ziyade güvene dayalı olduğunu gösteriyor.

On-chain Verileri Birikime İşaret Ediyor

CryptoQuant’ın verilerine göre uzun vadeli yatırımcıların satış oranları düşük. On yıldan daha eski coin’ler hareketsiz bir şekilde durmaya devam ederken, son 30 günde sadece 5.000 BTC harcandı. Uzun vadeli yatırımcıların coin’lerini elde tutması ve kar satışlarının düşük olması Bitcoin’deki yükselişin devam edebileceğini düşündürüyor.

Bu arada JPMorgan analistleri, ETF girişlerinin devam etmesi ve BTC’nin ivmesini koruması durumunda yıl sonuna kadar 165.000 dolar seviyesinin görülebileceğini düşünüyor.

Tüm bu faktörler, yatırımcıların birikim yapmaya devam ettiğine ve yatırımcıların mevcut seviyeleri devam eden büyüme aşamasının bir parçası olarak gördüğüne işaret ediyor.

Bitcoin Fiyatı 130 Bin Dolar Olur mu?

Bitcoin fiyatı 122.000 dolardaki 50 günlük SMA’dan ve 116.700 dolardaki 100 günlük SMA’dan destek bularak yükselen kanal içinde işlem görüyor. Bitcoin’in eylül ayından beri yüksek dipler oluşturması satın alma baskının güçlü olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin şu anda kelebek formasyonu oluşturuyor ve olası dönüş bölgesinin 128.000 dolar ile 130.000 dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak göreceli güç endeksinin (RSI) 53 civarında olması, aşırı alım seviyelerinin ardından sağlıklı bir konsolidasyon yaşanabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin 126.240 doları aşarsa 130.000 dolara doğru yükselebilir. 122.000 dolar seviyesinin korunmaması halinde ise 118.500 dolara doğru bir gerileme görülebilir.

BTC is in a strong ascending channel, with support at $122K and $116.7K. A breakout above $126.2K could drive a move toward $130K, completing a bearish butterfly pattern. Failure to hold $122K may trigger a pullback to $118.5K, but the broader uptrend still targets $135K into Q4. pic.twitter.com/gSlamkT4Wm — Arslan Ali (@forex_arslan) October 9, 2025

Bitcoin genel olarak pozitif sinyaller vermeye devam ediyor. Birikimlerin devam etmesi ve Bitcoin’in 130.000 doları aşması durumunda 135.000 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Yeni bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI), kripto piyasasına yeni bir soluk getiriyor ve devam eden ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

MAXI token sahipleri, tokenlerini stake ederek getiri elde edebilecek, alım satım yarışmalarına katılabilecek ve çeşitli etkinliklere katılım sağlayabilecek. Maxi Doge’nin akıllı sözleşmeleri SolidProof ve Coinsult’ın denetiminden geçti. Bu denetimler projeye duyulan güveni artırıyor.

Projenin ön satışında 2.87 milyon dolardan fazla fon toplandı ve MAXI token şu anda 0.0002615 dolar fiyatla satılıyor. Bu arada ön satış boyunca fiyat artışı olacak.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine giderek ETH, BNB, USDT, USDC ya da banka kartıyla MAXI token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.