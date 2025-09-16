Bitcoin Balinaları Satış Yapıyor: BTC Fiyatı Ne Olur?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 16, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin 116.000 dolara kadar yükseldi ve şu anda 115.428 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu arada uzun vadeli yatırımcı satışları ve arz baskısı artıyor. Lookonchain, bir Bitcoin yatırımcısının Hyperliquid üzerinden 1.176 BTC (136 milyon dolar) sattığını bildirdi. Aynı yatırımcı birkaç hafta önce 35.991 BTC satarak 886.371 ETH satın almıştı.

Söz konusu balinanın dört cüzdanda değeri 5.4 milyar doların üzerinde olan 49.634 BTC’si bulunuyor. İlk yatırımcıların büyük satışları genellikle yakından izleniyor çünkü bu satışların piyasayı etkileme olasılığı var.

After a two-week break, the #BitcoinOG who exchanged 35,991 $BTC($4.04B) for 886,371 $ETH($4.07B) is back to selling $BTC!



2 wallets linked to this #BitcoinOG have deposited 1,176 $BTC($136.2M) to Hyperliquid in the past 2 hours and started dumping.https://t.co/LTiJHW049j pic.twitter.com/L0m2bEG1J7 — Lookonchain (@lookonchain) September 14, 2025

Bu arada uzun süredir uykuda olan cüzdanlar da yeniden faaliyete geçti. Whale Alert, 479 BTC’ye (53 milyon dolar) sahip olan bir adresin 12 yıl aradan sonra işlem yaptığını, 445 BTC’ye sahip olan başka bir cüzdanın da 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi.

ETF Talebi Artıyor

Bu arada ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talepte artış görüldü. Glassnode verilerine göre, 10 Eylül’de ETF’lere 5.900 BTC girişi gerçekleşti.

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinin fon akışları(Mart 2024-Eylül 2025)

ETF girişleri, yatırımcı talebinin devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan ETF girişlerinin balina satışlarının etkisini azaltıp azaltmayacağı da merak ediliyor.

Bitcoin’de (BTC/USD) Son Durum: BTC Fiyatı Yükselir mi Düşer mi?

Bitcoin’in fiyat grafiğine bakıldığında fiyatın 116.750 dolar civarındaki dirence baskı uyguladığı görülüyor. 114.360 dolardaki 50 günlük EMA pozitif görünümü desteklerken, 57 seviyesindeki RSI ise pozitif ivmeye işaret ediyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin 116.750 dolar ile 119.500 dolar bandının üzerine çıkarsa 122.200 doları hedefleyebilir ve ivmesini koruyabilirse 124.500 doları görebilir.

Ancak Bitcoin 114.000 doların üzerinde tutunamazsa 112.000 dolara düşebilir. Düşüşün devam etmesi halinde ise 108.250 dolara doğru gerileyebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in Güvenliği ile Solana Hızını Bir Araya Getiriyor

Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağıdır. Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, hızlı ve düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, dApp’ler ve meme coin’lerle Bitcoin ekosistemini güçlendirmek üzere tasarlandı.

Bitcoin’in güvenliğiyle Solana’nın performansını bir araya getiren Bitcoin Hyper, birçok yeni kullanım durumu sunuyor.

Bitcoin Hyper ekibi güvene ve ölçeklenebilirliğe büyük önem veriyor. Ayrıca proje Consult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada projenin ön satışında 16.2 milyon dolardan fazla fon toplandı. HYPER token şu anda 0.012925 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satışın ilerleyen zamanlarında fiyat artışı olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip kripto ya da banka kartıyla HYPER token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.