Bitcoin, ABD-Çin Ticaret Anlaşması Rüzgarıyla 115 Bin Doları Aştı! Gözler FED Faiz Kararında

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafifleyebileceğine dair işaretler, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, Bitcoin (BTC) Pazartesi günü %3,8 yükselerek 115.000 dolar seviyesini geçti.

Bu yükseliş, yoğun merkez bankası kararları ve dev şirketlerin bilançolarının açıklanacağı kritik bir haftanın öncesinde piyasaya daha sağlam bir yön çizdi.

Kripto para piyasası, geleneksel hisse senetleri piyasasını takip ederek yükselişini sürdürdü. Toplam piyasa değeri %3,9 artışla 4,01 trilyon dolara ulaştı. Başlıca altcoin’lerden Ethereum (ETH) %7,3 artışla 4.232 dolara çıkarken, BNB %2,7 ekleyerek 1.150 dolara ve XRP %1,2 artışla 2,65 dolara yükseldi.

Trump ve Xi Jinping Masada: Piyasalar Gerilimin Azalmasını Bekliyor

Hafta sonu boyunca, ABD ve Çinli üst düzey ekonomi yetkilileri, Başkan Donald Trump ve mevkidaşı Xi Jinping’in bu hafta sonu Güney Kore’de gözden geçirmesi beklenen ön ticaret anlaşması çerçevesini belirledi.

Piyasalarda, ABD’nin daha sert tarifeleri ve Çin’in nadir toprak elementleri ihracat kontrollerini askıya alacak bir anlaşmanın, aylardır tırmanan ticaret riskinden kaynaklanan endişeleri yatıştırması bekleniyor.

Gözler şimdi Japonya, Kanada, Avrupa ve ABD’deki politika toplantılarına çevrildi. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Eylül ayında tahmin edilenden biraz daha az artmasıyla, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Ancak hükümetin kapanma süreci ve bunun verilere etkisi, piyasalar için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

🚨 98% probability of another 25 bps rate cut at Wednesday's FOMC meeting pic.twitter.com/P9cPGoamVU — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 26, 2025

Enflasyondaki Soğuma Faiz İndirimi İhtimalini Güçlendirdi

Enflasyondaki soğuma ve güçlü bilanço beklentileri, yatırımcıların portföylerindeki döngüsel varlıklara yönelimini artırdı. ABD Hazine getirileri gevşerken, dolar istikrar kazandı ve yatırımcıların yeniden büyüme odaklı varlıklara yönelmesiyle altında kâr realizasyonu görüldü.

Yatırımcılar için bir diğer kritik gelişme ise, ABD bilanço döneminin en yoğun haftasının başlaması. Önümüzdeki günlerde Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon ve Meta gibi teknoloji devlerinin raporları açıklanacak. Bu bilançolar, 2025 boyunca risk algısını belirleyen temel faktör olmaya devam ediyor.

Fed’in gösterge faiz oranını Çarşamba günü %4,0-%4,25 aralığından çeyrek puan düşürerek indirim yapması bekleniyor; bu beklenti, Eylül ayında TÜFE’nin yıllık bazda %3,0 artış göstermesi (beklenti %3,1 idi) ile güçlendi.

Kurumsal İlgi Artıyor: Madencilik Hisseleri Yapay Zekâya Kayıyor

Dijital varlıklar cephesinde ise, kurumsal hazine pozisyonları odak noktası olmaya devam etti. MicroStrategy’nin büyüme görünümüne dair endişeler, Metaplanet, BitMine ve Galaxy Digital gibi isimlere yönelik yenilenen kurumsal ilgiyle tezat oluşturdu.

Özellikle yapay zekâ (YZ) altyapısı dönüşümlerinden ve sermaye akışından destek alan kripto madencilik şirketleri dikkat çekti. TeraWulf, CleanSpark ve Iren gibi şirketler, trader’lar tarafından bu dönüşümün erken yararlanıcıları olarak gösteriliyor.

Büyük altcoin’ler arasında Solana, Jupiter ve Virtuals, kendi ekosistemlerindeki katalizörlerle piyasadan daha iyi performans gösterirken; Tron ve Ethena, DeFi rotasyonu nedeniyle karışık akışlar sergiledi.

Kripto için, faiz oranlarının seyri, ABD-Çin görüşmelerinin tonu ve şirketlerin bilanço karneleri, Bitcoin’in 120.000 dolar hedefine doğru ilerlemesini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek.