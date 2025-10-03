Bitcoin 120 Bin Doları Aştı, Yükseliş Beklentileri Artıyor

Bitcoin perşembe günü 120.000 doları aşarak kripto piyasası genelinde iyimserliği artırdı.

1 Ekim’de 114.000 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, 2 Ekim’de 118.700 dolar ile 118.900 dolar bandında işlem görüyordu. Bitcoin 2013 yılından bu yana ekim aylarında ortalama %14.4 değer kazanıyor.

Bitcoin ile birlikte altcoin’lerde de fiyat artışı görüldü. Ethereum %3.2 artışla 4.536 dolara yükseldi. XRP %1.8 artışla 3.04 doları görürken, Solana ise %4.2 artışla 233.80 doları gördü. Kripto piyasasının toplam değeri ise %2 artışla 4.2 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Kripto piyasasındaki bu yükseliş, ekim ayının başında ABD’de başlayan hükümet kapanmasına rağmen gerçekleşti.

Ekim Ayı Bitcoin’in En İyi Performans Gösterdiği Aylardan Biri

Xapo Bank’ın Yatırım Müdürü Gadi Chait, Bitcoin’in genellikle ekim aylarında iyi performans gösterdiğini ve mevcut durumun da bu yılın istisna olmadığını gösterdiğini söyledi. Chait, ABD’deki hükümet kapanmasının bile ivmeyi zedeleyemediğini, bunun Bitcoin’in gücünün bir göstergesi olduğunu söyledi.

Piyasa uzmanları, yıl sonu yaklaşırken likiditenin arttığını ve volatilitenin yükseldiğini, dolayısıyla ekim ayında Bitcoin’de yükseliş yaşandığını düşünüyor.

BTC is looking amazing- but is this rally sustainable? With BTC reaching historical highs and massively overextended on this week's incredible Uptober rally, are there signs and signals pointing to a correction- or a gravity-defying continuation to $124k and beyond… pic.twitter.com/ro6WYJ0knu — Aaron Dishner (@MooninPapa) October 3, 2025

Türev Piyasaları Hareketlendi

Türev piyasaları hareketlenirken spot işlem hacimlerinde de toparlanma görüldü. Bu durum, piyasanın bir kez ivme kazandığında bu ivmeyi günlerce sürdürme eğiliminde olduğu daha önceki ekim aylarını hatırlatıyor.

Öte yandan düzenlemelerle ilgili belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcılar, ABD’deki hükümet kapanmasına rağmen kripto piyasasını etkileyebilecek gelişmeleri yakından izliyor.

Zondacrypto’nun CEO’su Przemyslaw Kral, ABD’deki hükümet kapanmasının, dijital varlık piyasaları için hayati öneme sahip olan SEC ve CFTC’nin faaliyetlerini sekteye uğratarak kripto sektörüne zarar verebileceğini söyledi.

CEO, personel eksikliğinin inovasyonu azaltabileceği ve yatırımcı güvenini zedeleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ödemelerdeki aksaklıkların yatırımcıları stablecoin’lere yönlendirebileceği ve SEC’in kripto ETF’lerine ilişkin süreci yavaşlatabileceği düşünülüyor.

Kripto piyasası şimdilik ivmesini koruyor. Bitcoin 120.000 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa, fon akışları ve makro faktörlerin etkisiyle daha fazla fiyat artışı yaşayabilir.