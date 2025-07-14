Bitcoin 120 Bin Doları Aştı: Satoshi Dünyanın En Zenginleri Arasında

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Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in 120.000 dolar seviyesini aşmasıyla dünyanın en zengin isimleri arasına girdi.

Blockchain analiz şirketi Arkham, Nakamoto’nun binlerce cüzdanda yaklaşık 1.096 BTC’ye sahip olduğunu, bu Bitcoin’lerin değerinin 132.8 milyar dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor.

Nakamoto bu servetiyle teorik olarak Forbes’un milyarderler listesinde 11. sıraya yerleşerek teknoloji alanının dev isimi Michael Dell’i geride bıraktı.

Satoshi Nakamoto’nun Yükselişi Devam Edecek

Analistler, Nakamoto’nun yükselişinin devam edebileceğine inanıyor. Bloomberg analisti Eric Balchunas, Bitcoin’in yıllık %50’lik büyümesini sürdürmesi durumunda Nakamoto’nun 2026 yılına kadar milyarderler listesinde ikinci sıraya yerleşebileceğini öngörmüştü.

Balchunas, Nakamoto’nun satış yapmama kararına dikkat çekerek, Nakamoto’yu yatırım dünyasında devrim yaratmasına rağmen mütevazı bir servet biriktiren efsanevi yatırımcı Jack Bogle’a benzetti.

If bitcoin does its normal 50%/ann then Satoshi will pass Buffett this year and Zuck sometime next year-ish to be #2 richest in world (Elon has huge lead). It's fascinating to ponder that the founder of something so successful never cashed in. It echoes Jack Bogle in that regard https://t.co/tu9MRzUD5h — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 2, 2025

Diğer büyük Bitcoin yatırımcılarıyla kıyaslandığında Nakamoto’nun sahip olduğu Bitcoin servetinin eşsiz olduğu söylenebilir.

Şirketler ve saklama hizmetleri sağlayıcılarının toplam varlıkları yaklaşık 847.000 BTC. Bu, Bitcoin arzının %4’üne tekabül ediyor.

Öne çıkan bireysel yatırımcılar arasında yaklaşık 70.000 BTC ile Winklevoss kardeşler, yaklaşık 30.000 BTC ile girişim sermayedarı Tim Draper ve 18.000 BTC ile Strategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor yer alıyor.

Forbes sıralamalarında kripto varlıkları hariç tutuluyor ve sadece hisse senetleri gibi kamuya açık olarak doğrulanabilir varlıklara odaklanılıyor.

Nakamoto, tahmini 404 milyar dolarlık servetiyle listenin başında yer alan Elon Musk’ın gerisinde kalıyor.

Nakamoto’nun ilk sıraya yerleşmesi için Bitcoin’in yaklaşık %208 değerlenerek 370.000 dolar civarında ulaşması gerekiyor.

Satoshi’nin Cüzdanına 20 Bin Dolar Değerinde Bitcoin Gönderildi

Geçen ay bilinmeyen bir cüzdandan Nakamoto’nun Genesis adresine 20.000 dolar değerinde Bitcoin transfer edildi.

Arkham Intelligence analistleri, söz konusu işlemin yanlışlıkla gerçekleştirilmiş olabileceğini ya da Bitcoin’in ilk destekçilerinden biri tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi.

Geçmiş veriler, yıllar içinde Satoshi’nin cüzdanına binlerce dolardan bir milyon doların üzerine kadar Bitcoin’in transfer edildiğini gösteriyor.

Bu arada 2011’de Nakamoto’nun ortadan kaybolmasından bu yana uykuda olan cüzdanlarda yaklaşık 117 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyor. Bu cüzdanların herhangi bir transfer gerçekleştirmesi piyasada büyük bir çalkantıya neden olabilir.

Söz konusu Bitcoin transferiyle birlikte Satoshi’nin gerçek kimliğine ilişkin spekülasyonlar yoğunlaştı.

Araştırmacılar, dolaylı kanıtlara dayanarak Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey’in Satoshi olabileceğini öne sürdü.