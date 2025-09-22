Bitcoin 12 Günlük Dip Seviyede, 1 Milyar Dolar Tasfiye Edildi – Ekim Rallisi Artık Mümkün Değil mi?

Bitcoin, Ekim ayı yükseliş beklentilerinin azalmasıyla 20 dakikada 1 milyar dolarlık tasfiye yaşadı ve 12 günün en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin (BTC), Pazartesi günü 115.000 doların altına inerek 12 günün en düşük seviyesine geriledi; 20 dakika içinde 1 milyar dolardan fazla tasfiyeyi tetikleyerek 2025’in en büyük likidasyon dalgasına imza attı.

Ani fiyat düşüşü yalnızca 60 dakikada toplam 1,7 milyar dolarlık tasfiyeye yol açtı. Bunun 1,01 milyar doları long pozisyonlardan geldi; yüksek kaldıraç kullanan yatırımcılar teminat çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Bu sert çöküş, Bitcoin’in tarihsel olarak güçlü performans sergilediği “Uptober” beklentilerini zayıflattı. 2013’ten bu yana Ekim aylarının 12’sinin 10’unda değer kazanan BTC, yatırımcıların en çok umut bağladığı döneme olumsuz bir başlangıç yapmış oldu.

Bitcoin, son olarak 2018’de Ekim ayında %3,8’lik bir kayıp yaşamıştı. Boğa piyasalarının görüldüğü 2017 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla %48 ve %40’lık güçlü yükselişler kaydetmişti.

Kripto piyasasında toplam piyasa değeri 80 milyar dolar erirken, Bitcoin 114.270 dolara kadar geriledi. Ethereum ise %4’ten fazla düşüşle 4.300 doların altına inerek iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Satış dalgası, pazar gecesi düşük likiditenin hâkim olduğu seansta gerçekleşti. Bu tür dönemlerde emir defterlerinin zayıf olması, fiyat hareketlerini büyüterek zincirleme tasfiyeler için uygun zemin oluşturuyor.

Tüm bu çalkantıya rağmen kurumsal girişler pozitif seyrini sürdürdü. CoinShares’in son raporuna göre, geçen hafta dijital varlık yatırım ürünlerine 1,9 milyar dolar giriş oldu. Bunun 977 milyon doları Bitcoin’e, 772 milyon doları ise Ethereum’a yöneldi.

Yönetim altındaki toplam varlıklar 40,4 milyar dolara çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve piyasanın 2024’teki 48,6 milyar dolarlık giriş rakamını yakalama ya da aşma ihtimalini güçlendirdi.

Kriptoda Dev Tasfiye

Tasfiye dalgası, ağırlıklı olarak 113.000–114.000 dolar seviyeleri arasında yoğunlaşan yüksek kaldıraçlı long pozisyonları hedef aldı. Bu aralıkta yatırımcılar en yüksek risk maruziyetini biriktirmişti.

Bitcoin likidasyon ısı haritaları, fiyatın 115.000 doların altına sarkmasıyla 100 milyon dolardan fazla long pozisyonun silindiğini gösterdi.

En büyük kayıplar, kritik psikolojik seviyeler etrafındaki sıkışık bölgelerde yaşandı. Tasfiye büyüklüğü, Mart ayındaki rekoru geride bırakırken, kayıpların %95’inden fazlası short pozisyonlardan değil, boğa yönlü işlemlerden kaynaklandı.

Bazı analistler bu olayı, piyasa yapısının gelecekteki yükselişler için yeniden kurulması adına gerekli bir “temizlik” olarak nitelendirdi. Onlara göre bu süreç, aşırı kaldıraçlı pozisyonların piyasadan silinmesiyle sağlıklı bir düzeltme işlevi gördü ve olası yılın son çeyrek rallilerinden önceki aşırı spekülasyonları temizledi.

Bu reset, zayıf elleri piyasadan çıkarırken, kurumsal yatırımcılara daha düşük fiyat seviyelerinden alım fırsatı sundu. Böylece sürdürülebilir yükselişler için temel oluşturabileceği düşünülüyor.

Hafta sonu düşük likidite ortamı, etkinin büyümesini sağladı. Kurumsal yatırımcıların devre dışı kalması, perakende işlemleri zincirleme teminat çağrılarına karşı savunmasız bıraktı.

Pazar gecesi seansları, tarihsel olarak büyük hareketlerin görüldüğü dönemler olarak biliniyor; zira başlıca piyasa yapıcıları ve kurumsal likidite sağlayıcıları bu saatlerde daha az aktif oluyor.

Gelinen noktada, geleneksel “Uptober” iyimserliği analistlerin çelişkili öngörüleri nedeniyle sorgulanmaya başladı. Bazıları makroekonomik rüzgârlar nedeniyle bu yıl mevsimsel trendlerin “daha az olası” olduğunu söylerken, kimi analistler ise hâlâ boğa beklentilerini koruyor. Onlara göre piyasa önce 112.500 dolara kadar sarkabilir, ardından Ekim’de “patlayıcı bir final yükselişi” görebilir.

Teknik Analiz – Kritik Trend Çizgisi Testi Bitcoin’in Kaderini Belirleyecek

Bitcoin, Nisan ayında başlayan yükseliş trendinden bu yana en önemli teknik sınavıyla karşı karşıya.

Önde gelen piyasa analistlerinden Ali Chart’a göre, 4 saatlik grafikte 112.800 dolar seviyelerinde oluşan ters omuz-baş-omuz formasyonu, toparlanma ihtimaline işaret ediyor. Formasyon başarıyla tamamlanırsa, ölçülü hedeflerin 129.000–130.000 dolar aralığına kadar uzanabileceği belirtiliyor.

Ancak 2025 döngüsünün 2021 ile kıyaslandığı tarihsel analizler, Bitcoin’in daha büyük bir impuls yapısı içinde dalga 4 düzeltmesinde olabileceğini gösteriyor.

Döngüsel çerçeveye göre mevcut zayıflık, normal bir düzeltme sürecinin parçası olarak görülüyor ve sonrasında gelecek 5. dalga hareketi için zemin hazırlıyor. Bunun yukarı ya da aşağı yönde gerçekleşmesi, farklı katalizörlere bağlı olacak; ancak zamanlamanın belirsizliği sürüyor.

Bu tablo, aynı zamanda 75.000 dolar diplerinden başlayan yükselişi taşıyan trend çizgisinin test edilmesi açısından da kritik.

Günlük grafik, bu trend çizgisinin ilk kez ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum, Bitcoin’in ya desteği koruyarak ayakta kalması ya da hızlanan bir düşüşle 92.500–95.000 dolar aralığına gerilemesiyle sonuçlanabilecek ikili bir senaryo yaratıyor.

Kısa vadede Bitcoin’in kaderi, 110.000–112.000 dolar bandındaki yükselen trend çizgisi desteğini savunup savunamayacağına bağlı. Başarılı bir savunma, fiyatı 118.000–120.000 dolar seviyelerine doğru rahatlama rallilerine taşıyabilir.

Öte yandan bu kritik desteğin kırılması, boğa trend yapısını geçersiz kılacak ve muhtemelen 95.000–100.000 dolar aralığına doğru %17–20’lik ek düşüşleri tetikleyecektir.

Yakın zamanda yaşanan 1 milyar dolarlık tasfiye dalgası, aşırı kaldıraçlı pozisyonları temizlemiş olabilir ve bu da piyasada istikrar koşulları yaratabilir.

Ancak, geniş piyasa hissiyatı ve kurumsal yatırımcıların mevcut seviyelere vereceği tepki, Bitcoin’in yükseliş trendini sürdürüp sürdüremeyeceğini ya da yılın son çeyreğinde daha uzun soluklu bir düzeltme baskısıyla karşılaşıp karşılaşmayacağını belirleyecek.