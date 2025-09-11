BTC $114,058.99 -0.03%
ETH $4,438.36 0.47%
SOL $227.56 1.50%
PEPE $0.000010 -0.69%
SHIB $0.000013 -0.49%
DOGE $0.24 1.75%
XRP $3.01 -0.27%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Bitcoin Haberleri

Bitcoin 114 Bin Doları Aştı: Gözler ABD Enflasyon Verisinde

Bitcoin Btc Piyasa
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bitcoin perşembe günü 114.000 doları aşarken, kripto piyasasının toplam değeri ise %2 arttı. Bu arada piyasada gözler ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, 11 Eylül TSİ 15:30’da ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) 16-17 Eylül’de gerçekleştirilecek toplantıda faiz indirimine gidip gitmeyeceğini merak ettiği için enflasyon verilerinin kripto piyasası için son derece önemli olduğu söylenebilir.

FactSet’in anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyatlarının aylık bazda %0.3, yıllık bazda ise %2.9 artmasını bekliyor. Çekirdek enflasyonun ise yıllık %3.1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Spot Bitcoin ETF’leri 757 Milyon Dolar Net Giriş Gördü

Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda FED’in faiz oranlarını yarım puana kadar düşürmesi yönündeki baskı artacaktır. Bu durumda ABD doları zayıflayabilir ve yatırımcılar kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönelebilir.

Bu arada Ethereum fiyatı %2’lik bir artışla 4.401 dolara yükselirken, Solana, BNB ve Hype gibi altcoin’ler de iyi performans gösterdi.

Spot borsa yatırım fonları da güçlü girişler gördü. 10 Eylül’de spot Bitcoin ETF’lerine 757 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Ethereum ETF’leri 172 milyon dolar giriş görürken, bunun 74.5 milyon dolarlık kısmını BlackRock’ın ETHA fonu oluşturdu.

Faiz İndirimi Beklentileri Artıyor

ABD’nin temmuz ayı enflasyon raporundan bu yana fiyat baskısı azalıyor. FED’in faiz indirimine gitmesi durumunda bu trend devam edebilir. Bu arada FED’in son politika toplantısının tutanaklarında, yavaşlayan istihdam artışı ve gümrük tarifelerinin yol açtığı enflasyona ilişkin endişelere yer verilirken, varlık fiyatlarının halihazırda yüksek olduğu konusunda da uyarıda bulunuldu.

Yatırımcılar, önümüzdeki hafta açıklanacak politika kararından önce enflasyon verilerini merakla bekliyor.

Üretici Fiyatları Düştü

Üretici fiyat endeksi verileri ağustos ayında sürpriz bir düşüş gösterdi. Bu durum enflasyonun durulduğuna dair beklentileri artırdı.

Peki, ABD’nin enflasyon verileri Bitcoin ve diğer kripto paraları nasıl etkiler? Bitcoin, Ethereum ve diğer önde gelen kripto paralar, ABD’nin politika değişikliklerine son derece duyarlıdır. Likidite rotasyonu sırasında altcoin’ler genellikle sert fiyat hareketleri sergiler. FED’in güvercin bir ton sergilemesi durumunda piyasa genelinde yükseliş görülebilir.

Aynı zamanda enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ise faiz indirimi beklentilerini azaltabilir ve piyasada yükselişi baskılayabilir.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Bitmine 201 Milyon Dolar Değerinde Ethereum Aldı
2025-09-11 08:39:48
Best Wallet v2.11: Kripto Yatırımcıları İçin Yeni Dönem Başlıyor
2025-09-11 07:59:27
[CANLI] Bugünün Dikkat Çeken Kripto Para Haberleri: 11 Eylül 2025 – Bitcoin 114 Bin Doları Aştı, Ethereum ve Solana Yükselişte
2025-09-11 06:54:23
Bitcoin 114 Bin Doları Aştı: Gözler ABD Enflasyon Verisinde
2025-09-11 07:58:04
DOGE ETF Lansmanı Piyasayı Harekete Geçiriyor: Maxi Doge 2M Dolar Ön Satışla 1.000x Potansiyeli Hedefliyor
2025-09-10 21:30:05
Hoskinson, ABD'nin Sağlık Sistemi İçin Planlarını Açıkladı: Cardano (ADA) Fiyatı Ne Olur?
2025-09-10 16:47:20
XRP, Pi Coin ve Dogecoin Fiyat Tahmini - 10 Eylül
2025-09-10 16:04:53
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Ethereum Haberleri
Bitmine 201 Milyon Dolar Değerinde Ethereum Aldı
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
2025-09-11 08:39:48
Basın Bültenleri
Best Wallet v2.11: Kripto Yatırımcıları İçin Yeni Dönem Başlıyor
2025-09-11 07:59:27
Zehra Ahmed
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi