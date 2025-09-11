Bitcoin 114 Bin Doları Aştı: Gözler ABD Enflasyon Verisinde

Bitcoin perşembe günü 114.000 doları aşarken, kripto piyasasının toplam değeri ise %2 arttı. Bu arada piyasada gözler ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, 11 Eylül TSİ 15:30’da ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) 16-17 Eylül’de gerçekleştirilecek toplantıda faiz indirimine gidip gitmeyeceğini merak ettiği için enflasyon verilerinin kripto piyasası için son derece önemli olduğu söylenebilir.

FactSet’in anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyatlarının aylık bazda %0.3, yıllık bazda ise %2.9 artmasını bekliyor. Çekirdek enflasyonun ise yıllık %3.1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Spot Bitcoin ETF’leri 757 Milyon Dolar Net Giriş Gördü

Enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda FED’in faiz oranlarını yarım puana kadar düşürmesi yönündeki baskı artacaktır. Bu durumda ABD doları zayıflayabilir ve yatırımcılar kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönelebilir.

Bu arada Ethereum fiyatı %2’lik bir artışla 4.401 dolara yükselirken, Solana, BNB ve Hype gibi altcoin’ler de iyi performans gösterdi.

Spot borsa yatırım fonları da güçlü girişler gördü. 10 Eylül’de spot Bitcoin ETF’lerine 757 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Ethereum ETF’leri 172 milyon dolar giriş görürken, bunun 74.5 milyon dolarlık kısmını BlackRock’ın ETHA fonu oluşturdu.

On September 10, Bitcoin spot ETFs recorded total net inflows of $757 million, marking the third consecutive day of net inflows. Ethereum spot ETFs saw total net inflows of $172 million yesterday, with BlackRock’s ETHA leading at $74.5 million.https://t.co/Hj2Gs49bWa pic.twitter.com/NhGerFAkyO — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 11, 2025

Faiz İndirimi Beklentileri Artıyor

ABD’nin temmuz ayı enflasyon raporundan bu yana fiyat baskısı azalıyor. FED’in faiz indirimine gitmesi durumunda bu trend devam edebilir. Bu arada FED’in son politika toplantısının tutanaklarında, yavaşlayan istihdam artışı ve gümrük tarifelerinin yol açtığı enflasyona ilişkin endişelere yer verilirken, varlık fiyatlarının halihazırda yüksek olduğu konusunda da uyarıda bulunuldu.

Yatırımcılar, önümüzdeki hafta açıklanacak politika kararından önce enflasyon verilerini merakla bekliyor.

Üretici Fiyatları Düştü

Üretici fiyat endeksi verileri ağustos ayında sürpriz bir düşüş gösterdi. Bu durum enflasyonun durulduğuna dair beklentileri artırdı.

Peki, ABD’nin enflasyon verileri Bitcoin ve diğer kripto paraları nasıl etkiler? Bitcoin, Ethereum ve diğer önde gelen kripto paralar, ABD’nin politika değişikliklerine son derece duyarlıdır. Likidite rotasyonu sırasında altcoin’ler genellikle sert fiyat hareketleri sergiler. FED’in güvercin bir ton sergilemesi durumunda piyasa genelinde yükseliş görülebilir.

Aynı zamanda enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ise faiz indirimi beklentilerini azaltabilir ve piyasada yükselişi baskılayabilir.