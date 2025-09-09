Bitcoin 113 Bin Doları Test Ederken Kripto Piyasası Enflasyon ve Fed Kararına Odaklandı

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 9, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD’de Ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verileri 11 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Küresel piyasalar kritik veriyi beklerken, kripto varlıklarda yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

Bitcoin haftaya 112 bin dolar seviyesine tırmanarak başladı. Ethereum ise 4.300 dolar bandında işlem görüyor. Analistler, faiz indirimi beklentilerinin artmasının risk iştahını canlandırdığını, 7 trilyon dolar büyüklüğündeki para piyasası fonlarının gevşeme adımı sonrası hisse senedi ve kriptoya kayabileceğini belirtiyor.

Fed toplantısı haftaya

ABD Merkez Bankası (Fed), 16–17 Eylül’de toplanacak. Vadeli işlem piyasaları, %89 oranında 25 baz puan, %10 seviyesinde ise 50 baz puanlık indirim beklentisi fiyatlıyor. Zayıf istihdam verilerinin ardından doların gerilemesi, piyasalarda faiz indirimine yönelik beklentiyi güçlendirdi.

Uzmanlara göre olası faiz indirimi, özellikle Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için pozitif bir katalizör olabilir. Ancak bazı kurumlar, indirimin ardından “haberle birlikte satış” riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Belirleyici hafta

Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi, Fed’in faiz politikasına yön verecek en önemli gösterge olacak. Verilerin beklentilerin altında kalması durumunda Fed’in faiz indirimine gitme ihtimali güçlenirken, sürpriz şekilde yüksek çıkacak bir veri gevşeme beklentilerini zayıflatabilir.

Piyasalar, hem enflasyon rakamlarını hem de gelecek hafta alınacak faiz kararını yakından takip edecek.