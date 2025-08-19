Bitcoin 113.000 Dolara Geriledi – Kripto Piyasasında Satış Baskısı Artıyor
Küresel kripto piyasası bugün sert bir düşüş kaydederek Bitcoin’in kısa süreliğine 113.000 dolar seviyesine inişine sahne oldu. Piyasa genelinde yaşanan satış dalgası, son 24 saatte yüz milyonlarca dolarlık pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı.
Düşüşün Arkasındaki Nedenler
- Makroekonomik Belirsizlikler ve Faiz Politikaları
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini karşılamaması ve işgücü piyasasından gelen karışık veriler, riskli varlıklardan çıkışı hızlandırdı. Yatırımcılar, belirsiz ortamda temkinli davranarak kripto paralardan uzaklaştı.
- Büyük Yatırımcı Satışları
Piyasada “balina” olarak adlandırılan büyük yatırımcılar, önemli miktarda Bitcoin satarak fiyatı 113.000 dolara çekti. Bu satışlar, piyasa volatilitesini artırarak panik havasını tetikledi.
- Türev Piyasalar ve Likidasyonlar
Yüksek kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi, satış baskısını daha da artırdı. Son 24 saatte toplam 343 milyon dolar değerinde likidasyon gerçekleşti, bazı kaynaklar bu rakamın 900 milyon dolara yakın olduğunu bildiriyor.
- Kurumsal Çıkışlar ve Teknik Baskılar
ETF’lerde ve kurumsal ürünlerde görülen çıkışlar, piyasadaki satış baskısını artırdı. Teknik analizler, Bitcoin’in 112.000–115.300 dolar aralığındaki kritik destek ve direnç bölgesini izlediğini gösteriyor. Bu bant kırılırsa daha sert düşüşler yaşanabilir.
Piyasanın Gidişatı
Uzmanlar, yaşanan düşüşün kısa vadeli bir düzeltme olabileceğine dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde Fed’in politik hamleleri, küresel ekonomik veriler ve balina hareketleri fiyat yönünü belirleyecek kritik faktörler arasında yer alıyor.