Bitcoin 100.000 Doların Altına Düştü: Kripto Piyasası 1 Trilyon Dolar Kayıp Yaşadı – İşte Ayrıntılar

Bitcoin, Haziran 2025’ten bu yana ilk kez 100.000 doların altına düştü ve Ekim ayındaki rekor zirvesinden %20’lik bir düşüşle resmi olarak ayı piyasası bölgesine girdi. Bu durumla birlikte, kripto piyasasının toplam piyasa değerinden 1 trilyon doların üzerinde değer silindi.

Bu sert gerileme, zayıflayan temellerden ziyade, büyük ölçüde benzeri görülmemiş kaldıraç seviyeleri tarafından tetiklenmiş olsa da, kripto benimsenmesi, kuralsızlaştırma ve teknolojik ilerleme rekor hızda devam ediyor. Bu büyük satış dalgası, piyasa dalgalanmalarını şiddetlendiren, en dikkat çekici olanı 10 Ekim’deki 20 milyar dolarlık tasfiye olayı olmak üzere, artan kaldıraç seviyelerine dayanıyor.

The Kobessi Letter, durumu “Kaldıraç çılgın bir ‘uyuşturucu'” olarak nitelendirerek, Trump’ın sosyal medya paylaşımları ve son dakika haberleri arasında piyasanın tarihindeki en reaktif formuna dönüştüğünü ifade etti.

Teknik Analiz ve Destek Seviyeleri: BTC İçin Sırada Ne Var?

Glassnode verilerine göre Bitcoin, 85. persentil maliyet bazında bulunan kritik 109.000 dolar civarındaki desteği kaybetti ve şu anda 100.700 dolar civarında seyrediyor. Bir sonraki kilit seviye, tarihsel olarak geri çekilmeler sırasında destek sağlayan, 75. persentil maliyet bazındaki 99.000 dolar civarında bulunuyor.

CryptoQuant, kısa vadeli yatırımcıların zararına satış baskısını yoğunlaştırdığını bildirdi ve “Sadece bugün, yaklaşık 30.300 BTC’nin zararına yatırıldığını görüyoruz, bu da son alıcılar arasında artan bir kapitülasyon dalgasını yansıtıyor” açıklamasını yaptı.

STH-SOPR göstergesinin 1 civarında seyretmesi, baskının devam ettiğini ve güvenin kırılgan olduğunu gösteriyor.

CryptoQuant, “Fiyat ne zaman toparlanmaya çalışsa ve STH gerçekleşen fiyatına (şu anda yaklaşık 112.500 dolar) ulaşsa, anında kâr alımı veya başabaş çıkışlar görüyoruz” notunu düştü. Analiste göre bu tepkiler, yukarıda direnç oluşturuyor ve fiyatın daha yükseğe çıkmasını zorlaştırıyor.

Kurumlar Neden Bu ‘Kan Banyosuna’ Rağmen Almaya Devam Ediyor?

Bugün erken saatlerdeki Binance verileri, Bitcoin’in 112.245 dolarlık hareketli ortalamasının altında işlem gördüğünü, ancak gerçekleşmemiş zararın yalnızca %0.06 olduğunu ortaya koydu.

CryptoQuant analistleri bu durumun, “Binance’teki trader’ların yalnızca küçük bir yüzdesinin şu anda coinlerini zararda tuttuğu, yani pozisyonların çoğunun mevcut fiyattan veya altında açıldığı” anlamına geldiğini gözlemledi.

Analist, “Başka bir deyişle, piyasa henüz yaygın kayıplar veya önemli bir satış dalgası aşamasına girmedi” diye ekledi.

Ekim düzeltmesine rağmen, Kasım ayına girerken piyasa hissiyatı temkinli bir şekilde iyimser kalmaya devam ediyor. Bitcoin ETF’leri, son 30 günde yaklaşık 50.000 BTC net giriş kaydederek kurumsal birikimin devam ettiğini işaret ediyor.

MEXC Research Baş Analisti Shawn Young, Cryptonews’e yaptığı açıklamada, “Büyük piyasa katılımcıları tarafından coin birikimi, Washington ve Pekin arasındaki ticaret anlaşması ve orta derecede pozitif borsa performansı, Kasım ayında olası bir toparlanmanın önünü açıyor” dedi.

Young, Kasım ayının tarihsel olarak kripto para birimleri için güçlü bir ay olduğunu ekledi:

“Bu mevsimsel faktör, Bitcoin ETF’lerine artan girişlerle (son 30 günde yaklaşık 50.000 BTC) birleştiğinde, kurumsal pozisyon birikiminin devam ettiğini gösteriyor.”

Kilit direnç artık 111.000 ila 113.000 dolar arasında bulunuyor. Young, “Bu seviyenin kırılması, yukarı yönlü bir momentumu tetikleyebilir ve 117.000 dolara giden yolu açabilir; uygun makroekonomik haberlerle ise 126.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yeniden test edilmesi mümkün olabilir” diye açıkladı.

Ayı Senaryosu ve Boğa Senaryosu Görünümü

Analist Plan C, 50 haftalık hareketli ortalamaların altına kısa süreliğine düştükten sonra toparlanma bekleyerek, devam eden boğa piyasası koşulları için temel tezini sürdürüyor.

Ancak, artan korkulara doğrudan değindi:

“Şu anda yaşanan korkunun çoğu, insanların önceki Bitcoin olaylarından, örneğin FTX/Luna çökmeleri veya altcoin tuttukları takdirde yakın zamanda yaşanan toplu tasfiye olaylarından kalan Travma Sonrası Stres Bozukluğuna sahip olmasından kaynaklanıyor.”

Plan C, kurumsal benimsenmenin piyasa dinamiklerini temelden nasıl değiştirdiğini vurguladı:

“Kurumsal teklifler ve piyasa değerinin artık rahatlıkla 1 trilyon doların üzerinde olmasıyla, Bitcoin artık aynı varlık değil. Önceki tüm ayı piyasalarında var olan ‘sıfıra düşebilir’ indirimi tamamen ortadan kalktı. Bitcoin artık dünyadaki hemen hemen TÜM büyük para oyuncularının radarında.”

Analist, bir ayı senaryosunda bile “70.000 doların altına düşme olasılığının (%-45) son derece küçük olduğunu ve boğa piyasasının gerçekten bittiği (ki hala bitmediğini düşünüyorum) varsayılırsa, 80.000–90.000 dolarlık bir hareketin çok daha muhtemel olduğunu” öngördü.