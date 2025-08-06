Bir Ülkeden Daha Bitcoin Hamlesi! Rezerv Varlığı Olarak Kullanabilir

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Bitcoin Indonesia’nın aktardığına göre Endonezya hükümeti, Bitcoin’in rezerv varlığı olarak kullanmayı değerlendiriyor.

Bitcoin Indonesia, pazartesi günü yapılan bir X paylaşımında, Bitcoin’in ülkenin uzun vadeli finansal istikrarına nasıl fayda sağlayabileceğini açıklamaya davet edildiklerini söyledi.

Görüşülen konular arasında Bitcoin madenciliğinin ulusal rezervler oluşturma aracı olarak kullanılması da vardı.

Endonezya, Ekonomisini Güçlendirmek İçin Bitcoin’e Yöneliyor

Bitcoin Indonesia, Endonezya’nın Bitcoin’in zaman içinde ekonomisini nasıl güçlendireceğini değerlendirdiğini söyledi.

Söz konusu görüşmede, madencilik altyapısının büyütülmesi ve Bitcoin ve blockchain teknolojilerine yönelik eğitim programlarının başlatılması da ele alındı.

280 milyon nüfusa ve yaklaşık 1.4 trilyon dolar GSYİH’ye sahip olan Endonezya, en kalabalık dördüncü ülke ve dünyanın en büyük 16. ekonomisi konumunda.

Bitcoin Indonesia, ülkenin zengin jeotermal ve hidroelektrik kaynaklarından güç sağlayarak Bitcoin madenciliği operasyonlarına güç sağlayabileceğini söyledi.

Endonezya’nın Bitcoin planlarına ilişkin görüşme, Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka’nın ofisinde özel personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Görüşmede, Michael Saylor gibi Bitcoin destekçisi isimlerin tahminlerine de yer verildi.

Michael Saylor, Bitcoin’in 2045 yılına kadar 13 milyon dolar ile 49 milyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin Indonesia, Bitcoin’in geniş kitleler tarafından anlaşılması için eğitimler verilmesi fikrini öne sürdü.

BIG NEWS: 🇮🇩 Indonesia is exploring Bitcoin as a national reserve.



We were invited to the Vice President’s office to present how Bitcoin could benefit the country.



What we discussed could shape the future of Indonesia’s economic strategy. 🧵👇 pic.twitter.com/QGKgGRRgEU — Bitcoin Indonesia (@bitcoinindo21) August 5, 2025

Başkan yardımcısının ofisinden bir yetkilinin de finansal okur yazarlığın önemine dikkat çektiği, “Endonezya’nın gelecekte de Bitcoin hakkında eğitim vermesi gerekiyor” dediği aktarıldı.

MEXC, Endonezyalı Kripto Borsasına Yatırım Yaptı

Bu arada MEXC Ventures, Endonezya’nın kripto pazarı için stratejik bir hamle yaparak kripto borsası Triv’e 200 milyon dolar yatırım yaptı.

Bu yatırım, Endonezya’nın 1 Ağustos’ta kripto vergi kurallarını güncellemesinin ardından geldi.

Endonezya, yurtiçi borsa kullanıcılarına %0.21 vergi uyguluyor.

Yabancı platformlar üzerinden işlem yapan kullanıcılar için satıcı vergisi %0.2’den %1’e çıkarıldı. Satın alımlardaki KDV kaldırılırken, kripto madencilerine ise %2.2 KDV uygulanıyor.

Endonezya’da kripto yatırımına izin veriliyor ancak ödemeler için kripto kullanımına izin verilmiyor.