Bir Şirketten Daha Dev Solana Hamlesi! SOL Fiyatı 10 Kat Artar mı?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Forward Industries (FORD), hazine SOL ekleyen şirketler arasına katıldı. Bu gelişme Solana fiyat tahminlerini olumlu yönde etkiledi.

Medikal ürünler imalatçısı Forward Industries, Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital’den topladığı 1.65 milyar dolar fonla en büyük Solana hazinesi haline gelmeye hazırlanıyor.

En büyük Solana hazine şirketleri. Kaynak: TheBlock.

Şu anda en büyük kurumsal Solana yatırımcısı konumunda olan Upexi Inc. (UPXI) 1 milyar dolar değerinde SOL’a sahip.

Forward Industries, çeşitlendirilmiş getiriler elde etmeyi ve Solana ekosistemine aktif bir şekilde katılım sağlayarak hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.

Spot Solana ETF’leri SEC’in onayını beklerken, FORD’un altcoin’e yatırım yapmak isteyen geleneksel piyasalar için bir köprü görevi görebileceği düşünülüyor.

Solana Fiyat Tahmini: SOL 10 Kat Değerlenebilir mi?

Solana, nisan ayının ortalarından beri şekillenmekte olan yükselen kama formasyonunun dışına çıkmaya bir adım daha yaklaştığı için bir kırılmanın gerçekleşme ihtimali var.

1 günlük SOL / USD grafiği, yükselen kama formasyonu kırılıma yaklaşıyor. Kaynak: TradingView.

Ağustos ayı boyunca şekillenen trend desteği şimdi formasyonunu üst sınırını yeniden test ediyor.

Bu arada Solana’nın momentum indikatörleri de pozitife döndü. RSI nötr çizgisinin üzerindeki güçlü bir taban oluşturarak 60’a yükseldi. Bu, satın alma baskının arttığını gösteriyor.

MACD de sinyal çizgisinin üzerine çıkarak bir altın kesişim (golden cross) oluşturdu.

Bu durum devam ederse uzun vadeli yükseliş trendi başlayabilir. Ayrıca yukarı yönlü kırılma gerçekleşirse Solana’nın 300 dolar civarındaki rekor seviyesini yeniden test etme ihtimali var.

Solana 300 doları görür ve bu seviyede destek bulursa fiyat keşfi aşamasına girebilir ve 400 doları hedefleyebilir. Solana’nın 400 dolara yükselmesi yaklaşık %85’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

SEC’in ekim ayında Solana ETF’lerine onay vermesi talebi önemli ölçüde artırabilir ve Solana fiyatının 1.000 dolara yükselmesini sağlayabilir.

Ancak Solana’nın 10 kat değerlenerek 2.100 doları görmesi için kurumsal yatırımcı ilgisinin uzun vadede de devam etmesi gerekiyor.

Değerlendirilebilecek Alternatifler

Solana’nın güçlü bir fiyat artışı yaşama ihtimali olsa da düşük piyasa değerine sahip meme coin’lerin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Yeni kripto projelerinden biri olan Snorter ($SNORT), ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Bir alım satım botu olan Snorter, yatırımcılara yükselme potansiyeli olan coin’lere erkenden yatırım yapma imkanı tanıyor.

Özellikle “sniping” için tasarlanan Snorter’ın özellikleri arasında limit emirleri, MEV’e karşı dirençli takaslar, kopya ticareti (copy trading) ve rug-pull vakalarından koruma yer alıyor.

Snorter Bot ve diğer popüler alım satım botları.

SNORT token ön satışında 3.8 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca proje, staking işlemlerinde %129’a varan APY sunuyor.

Projenin resmi web sitesine giderek Snorter (SNORT) token ön satışına katılabilirsiniz.

Ayrıca Snorter’ı X ve Instagram‘dan takip edebilirsiniz.

