Binance’den Şok Ortaklık! BNB Fiyatı Ne Olur?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Binance, ABD merkezli varlık yönetimi şirketi Franklin Templeton ile anlaşma yaptı ve blockchain teknolojisi ve geleneksel finans için yeni kullanım durumlarını keşfetme konusundaki kararlılığını açıkladı. Bu gelişme, Binance Coin’in (BNB) tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı.

İki şirketin yöneticileri, çarşamba günü yapılan basın açıklamasında söz konusu anlaşmanın önemine dikkat çekti ancak projelerle ilgili detaylara yer vermedi.

Yöneticiler, sermaye piyasalarına verimlilik, şeffaflık, erişilebilirlik ve rekabetçi kazançlar getirerek yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Duyurunun ardından BNB fiyatı kayda değer bir artış yaşadı ve 906.12 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada coin’in işlem hacmi de son 24 saatte %64 oranında arttı.

Binance Coin Fiyat Tahmini: BNB 1.500 Dolar Seviyesini Hedefliyor

Bu ortaklık kapsamında Franklin Templeton’ın çok sayıda borsa yatırım fonunu (ETF) ve diğer yatırım araçlarını tokenleştirme ve Binance kullanıcılarının bunlara erişmesine izin verme ihtimali var.

Binance Smart Chain’in giderek daha fazla kabul görmesi Binance Coin’i olumlu yönde etkileyebilir. BNB’nin günlük fiyat grafiğine bakıldığında 830 dolar ve 740 dolarda izlenmesi gereken iki önemli destek bölgesi görülüyor.

BNB coin yükseliş ivmesi yakaladı. Dolayısıyla şimdilik bu seviyelere gerileme ihtimalinin zayıf olduğu söylenebilir.

Bu arada Best Wallet (BEST) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterme ihtimali var.

Best Wallet Token ($BEST) 15 Milyon Dolardan Fazla Fon Topladı

Best Wallet Token ($BEST) , kullanıcılara düşük işlem ücretleri, yeni özellikler ve ön satışlara özel erişim gibi avantajlar sunan bir kripto cüzdanıdır.

Best Wallet uygulaması 60’tan fazla blok zincirini destekliyor.

Cüzdanın giderek daha fazla kullanılmasıyla birlikte BEST tokene yönelik talebin artabileceği düşünülüyor.

Best Wallet tokenin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak BEST token satın alabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

