Fiyat Tahminleri

Binance'den Şok Ortaklık! BNB Fiyatı Ne Olur?

binance Binance Coin
Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Binance, ABD merkezli varlık yönetimi şirketi Franklin Templeton ile anlaşma yaptı ve blockchain teknolojisi ve geleneksel finans için yeni kullanım durumlarını keşfetme konusundaki kararlılığını açıkladı. Bu gelişme, Binance Coin’in (BNB) tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı.

İki şirketin yöneticileri, çarşamba günü yapılan basın açıklamasında söz konusu anlaşmanın önemine dikkat çekti ancak projelerle ilgili detaylara yer vermedi.

Yöneticiler, sermaye piyasalarına verimlilik, şeffaflık, erişilebilirlik ve rekabetçi kazançlar getirerek yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Duyurunun ardından BNB fiyatı kayda değer bir artış yaşadı ve 906.12 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada coin’in işlem hacmi de son 24 saatte %64 oranında arttı.

Binance Coin Fiyat Tahmini: BNB 1.500 Dolar Seviyesini Hedefliyor

Bu ortaklık kapsamında Franklin Templeton’ın çok sayıda borsa yatırım fonunu (ETF) ve diğer yatırım araçlarını tokenleştirme ve Binance kullanıcılarının bunlara erişmesine izin verme ihtimali var.

binance coin fiyat grafiği

Binance Smart Chain’in giderek daha fazla kabul görmesi Binance Coin’i olumlu yönde etkileyebilir. BNB’nin günlük fiyat grafiğine bakıldığında 830 dolar ve 740 dolarda izlenmesi gereken iki önemli destek bölgesi görülüyor.

BNB coin yükseliş ivmesi yakaladı. Dolayısıyla şimdilik bu seviyelere gerileme ihtimalinin zayıf olduğu söylenebilir.

Bu arada Best Wallet (BEST) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterme ihtimali var.

Best Wallet Token ($BEST) 15 Milyon Dolardan Fazla Fon Topladı

Best Wallet Token ($BEST), kullanıcılara düşük işlem ücretleri, yeni özellikler ve ön satışlara özel erişim gibi avantajlar sunan bir kripto cüzdanıdır.

best wallet kripto ön satışı

Best Wallet uygulaması 60’tan fazla blok zincirini destekliyor.

Cüzdanın giderek daha fazla kullanılmasıyla birlikte BEST tokene yönelik talebin artabileceği düşünülüyor.

Best Wallet tokenin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak BEST token satın alabilirsiniz. ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
