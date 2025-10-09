Binance Smart Chain (BSC) Ekosistemi Geriliyor: BNB Fiyatı Düştü

Binance Smart Chain (BSC) ekosisteminde perşembe günü düzeltme görüldü. Bu düzeltmeyle birlikte BNB token ve diğer popüler meme coin’lerde fiyat düşüşü yaşandı.

GMGN verilerine göre BNB son 24 saatte %3.4’lük bir düşüş kaydederek 1.270 dolar seviyesine geriledi.

Son zamanlarda bireysel yatırımcılardan büyük ilgi gören bir meme coin olan Binance Life ise %9.5 düşüşle 0.3181 dolara geriledi. Binance’in Çin topluluğuyla bağlantılı bir meme coin olan PALU ise %35’ten fazla düşüşle 61.5 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

BSC Tokenlerine Yönelik Sermaye Akışı Sona Erdi

Birkaç gün önce BSC ekosistemine önemli miktarda sermaye girişi gerçekleşmiş ve ekosistem genelinde yükseliş görülmüştü. Teknik indikatörler aşırı alım koşullarına işaret ederken, yatırımcılar arasında kar satışları görülüyor.

Bu arada BNB’nin düşüşü, zincirin aylık aktif kullanıcı sayısının 60 milyonu aştığı bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: CoinGecko

Bu arada Binance Life yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Tokenin piyasa değeri lansman sırasında 100.000 doların altındayken, topluluk desteği ve PancakeSwap’te işlem görmesinin etkisiyle birkaç gün içinde 190 milyon dolara yükseldi. Binance Life’ın ilk yatırımcıları 2.000 kattan fazla kazanç elde etti ancak daha sonra fiyatın düşmesine yol açan yoğun satışlar yaşandı.

PALU Token Rekor Seviyeleri Gördükten Sonra Sert Düştü

PALU token sert fiyat dalgalanmları yaşadı. Token birkaç gün önce 0.1204 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, ardından kar alımları nedeniyle değerinin üçte birinden fazlasını kaybetti.

PALU kısa bir süre önce Binance Alpha’da listelendi ve şirketin yapay zeka ve DeFi entegrasyonuna ilişkin yol haritasıyla bağlantılı bir token olarak öne çıkıyor. Ancak kullanım durumlarının eksikliği nedeniyle PALU tokende sert fiyat düzeltmeleri görüldü.

Ancak işlem hacimleri yüksek kaldı. Sadece Binance Life’ın işlem hacmi 232 milyon doları aştı. Bu durum bireysel yatırımcı ilgisinin devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu arada BSC ekosistemindeki düzeltmeler, bir yatırımcının yılın en büyük kazancını elde etmesinin ardından geldi.

Lookonchain verilerine göre, söz konusu yatırımcı Binance Life’e yaptığı 3.500 dolarlık yatırımını sadece üç gün içinde 7.9 milyon dolara dönüştürdü. Küçük bir satışla ana parasını geri alan yatırımcı hala 18.5 milyon tokene sahip olup, projenin en büyük yatırımcılarından biri konumunda.

Meme coin odaklı faaliyetler, düşük maliyetli ve hızlı bir ağ olan BSC’nin ayırt edici bir özelliğidir. BSC, işlem ücretlerinin düşük tutulması ve geliştirici teşviklerinin artmasıyla birlikte deneysel tokenler için önemli bir merkez olmuştur.