Binance Kurucusundan Altcoin Sezonu Yorumu: FOMO Yaklaşıyor!

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Kripto borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), CoinMarketCap’in Altcoin Sezonu Endeksi’nin yükselmeye başladığına işaret ederek altcoin rallisinin yakın olabileceğini söyledi.

Zhao, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda altcoin’lerin 90 gün boyunca Bitcoin’den daha iyi performans gösterip göstermediğini takip eden endekse atıfta bulunarak “Ne kadar doğru olduğundan emin değilim ama yükseliyor. FOMO sezonu yaklaşıyor” dedi.

Bu arada Bitcoin hakimiyeti de düşüyor. Bitcoin hakimiyetinin düşmesi, yatırımcıların altcoin’lere yöneldiklerini gösteriyor.

Altcoin Sezonu Endeksi 51’e Yükseldi

CoinMarketCap’in Altcoin Sezonu Endeksi şu anda 51/100 seviyesinde. Bir hafta önce 38 seviyesinde olan endeks, bir ay önce ise 16 seviyesindeydi.

Endeksin 75’in üzerine çıkması “Altcoin Sezonunun” resmen başladığını gösterir. Bu noktada 100 altcoin’den en az 75’i 90 gün boyunca Bitcoin’den daha iyi performans göstermiştir.

Endeks şu anda bu eşiğin altında olsa da piyasadaki mevcut ivme, yatırımcıların Bitcoin dışındaki varlıklara yöneldiklerini gösteriyor.

Geçmiş verilere bakıldığında ilk önce Bitcoin’in yükselişe geçerek piyasa duyarlılığını ve likiditeyi artırdığı görülüyor.

Ardından Ethereum ve diğer altcoin’ler yükselişe geçerek spekülasyonları, yeni protokol lansmanlarını ve artan geliştirici faaliyetlerini tetikler.

Örneğin 2021’de gerçekleşen altcoin sezonunda, önde gelen altcoin’ler %170’ten fazla değer kazanırken, Bitcoin ise aynı süreçte %2 değer kazandı.

Güncel veriler bu modeli destekliyor. Ethereum son 90 gün içinde %110 değerlenirken, BONK (%148.7) ve FLOKI (%119.1) gibi meme coin’ler de yükseldi.

CoinMarketCap’in 90 günlük performans grafiğine göre PENGU gibi düşük piyasa değerine sahip projeler bile %500’den fazla değer kazandı.

CoinMarketCap’in Altcoin Sezonu Endeksi, stablecoin’leri ve “wrapped” tokenleri hariç tutarak CoinMarketCap’de listelenen ilk 100 coin’in performansına odaklanıyor.

Altcoin Sezonu Endeksi, yatırımcıların Bitcoin hakimiyetinin yüksek olduğu dönemler ile altcoin’lerin yükselişe geçtiği dönemler arasındaki piyasa duyarlılığı değişimlerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Bitcoin Hakimiyeti Düştü

Bitcoin hakimiyeti, Haziran 2022’den bu yana en sert düşüşünü yaşayarak sadece bir haftada %5.8 düşüşle %61’in altına geriledi. Bu, mart ayından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

TradingView verilerine göre geçen ayın sonlarında Bitcoin hakimiyeti %66 civarına yükseldi.

Bitcoin hakimiyeti düşerken, kripto piyasasının toplam değeri ise üç hafta içinde 3 trilyon dolardan 3.8 trilyon dolar civarına yükseldi.

Yatırımcıların Bitcoin’den uzaklaşmasıyla birlikte başta Ethereum olmak üzere altcoin piyasası genelinde yükseliş görüldü.

Bu arada bir X kullanıcısı, “Herkes altcoin sezonunun başladığını söylüyor ancak indikatörler henüz başlamadığına işaret ediyor” dedi.