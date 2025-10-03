Binance Ekim Ayına 1,8 Milyar Dolarlık Hacimle Girdi – Bitcoin 130 Bin Dolara mı Gidiyor?

Bitcoin’in 130.000 dolara doğru kırılım girişimi, “Uptober” olarak adlandırılan yükseliş dönemiyle birlikte, Binance’de alıcıların vadeli işlemler hacminde satıcıları yaklaşık 1,8 milyar dolar farkla geride bırakmasına yol açtı.

CryptoQuant yazarı Pelinay P.A.’nın X’te paylaştığı analizlere göre, Binance’de taker (anlık alım) hacmi ay boyunca satış hacminin üzerinde seyrediyor.

“Bu, yatırımcıların long pozisyon açmaya ciddi şekilde yatırım yaptığının net bir göstergesi.”

Bitcoin’in 110.000 ile 120.000 dolar arasında işlem gördüğü bu dönemde hareket, aşırı kaldıraç kullanımından ziyade spot talep ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından yönlendiriliyor.

Binance Vadeli İşlem Fonlama Oranları Negatif Kalıyor, Birikim $130K BTC Kırılımını İşaret Ediyor

Binance’de fonlama oranları ya nötr ya da hafif negatif seyrediyor; bu durum alışılmışın dışında.

Normalde fiyatlar yükseldiğinde, long pozisyonlar artacağından fonlama oranları pozitif olur. Ancak şu anda piyasa, spekülatif bir trendden ziyade sessiz bir birikim evresinde gibi görünüyor.

Böylesi bir ortam, alım baskısı direnç seviyesini aştığında keskin yükselişlere yol açabilir. Bu durum, Bitcoin’in 120.000–125.000 dolar aralığını test etmesine ve potansiyel olarak 130.000 dolara kadar yükselmesine zemin hazırlıyor.

Birkaç gün önce, yatırımcılar CME Bitcoin vadeli işlemlerinde oluşan bir “boşluk”u takip ediyordu; bu boşluk, fiyatın 110.000 dolara geri çekilebileceğine işaret ediyordu.

Bu tür boşluklar genellikle hızlı doldurulur; bu yılki dolum oranı %100 oldu. Ancak bu kez satıcılar yeterince güçlü bir baskı uygulayamadı. Boşluk açık kaldı ve Bitcoin yükseliş momentumunu sürdürdü.

Mevcut koşullar, kısa vadeli yatırımcıların kârlılığını izleyen STH-MVRV fiyat koridoru ile de uyumlu. Bu aralığın üst sınırı 130.000 dolar civarında yer alıyor; tarihsel olarak bu seviyede kâr realizasyonu artıyor.

Bitcoin, 2024 başından beri gerçekleşmiş fiyatın üzerinde kaldı, bu da genel trendin hâlâ yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Kısa vadeli bazı yatırımcılar 130.000 dolarda satış yapsa bile, bu rallinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Spot piyasa sinyalleri de bu gücü doğruluyor.

Coinbase Primi 92 Dolara Yaklaşıyor: ABD Talebi Fiyatı Yükseltiyor

Coinbase’de Bitcoin, Binance’e kıyasla yaklaşık 92 dolar daha yüksek işlem görüyor.

Bu prim, muhtemelen kurumsal yatırımcılardan kaynaklanan güçlü ABD talebini gösteriyor; yatırımcılar piyasaya girebilmek için daha yüksek ödeme yapmaya hazır.

Aynı zamanda, kısa süre önce tek bir günde 3,7 milyar dolarlık kâr realizasyonu gerçekleşti; bu, bu yıl kaydedilen beşinci en yüksek satış oldu. Ancak böylesi bir satış baskısına rağmen piyasa düşüşe geçmedi. Bu durum, trendi bozmadan arzı karşılayacak yeterli alım gücünün bulunduğunu gösteriyor.

Ek destek, ABD spot Bitcoin ETF’lerinden geliyor; yalnızca Perşembe günü 600 milyon dolarlık giriş yaşandı ve haftalık toplam 2,25 milyar dolara ulaştı.

Türev piyasada ise Bitcoin Açık Pozisyonu rekor seviyeye çıkarak 45,3 milyar dolara ulaştı; bu, kaydedilen en yüksek kaldıraç seviyesi. Spot ve vadeli işlemler piyasalarının uyumlu hareket etmesi, 130.000 dolarlık kırılım yönünde alım baskısını artırıyor. Paralel olarak, BlackRock’un spot ETF’sine bağlı IBIT opsiyonları da hızlı bir büyüme yaşıyor.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, IBIT opsiyonlarının artık vadeli işlemleri açık pozisyon açısından geçtiğini ve bunun Wall Street’in Bitcoin fiyat keşfindeki artan rolünü gösterdiğini belirtti.

Teknik Analiz: 4 Saatlik Grafikte RSI, Bitcoin’de $130K Kırılımını Hedefliyor

Teknik göstergeler de yükseliş senaryosunu destekliyor.

Bitcoin’in RSI değeri 69 seviyesinde, aşırı alım bölgesinin oldukça altında. Coinglass verilerine göre ise 30 döngü zirvesi sinyalinin hiçbiri tetiklenmiş değil.

Piyasa ayrıca kritik destek olarak kabul edilen 21 haftalık EMA’dan güçlü bir sıçrama yaptı; bu hareketle %10’un üzerinde kazanç sağlanarak 124.000 dolar seviyesine yaklaşıldı. 4 saatlik grafikte Bitcoin, 108.000–110.000 dolar destek bölgesinden güçlü bir toparlanmanın ardından 120.000 doları test ediyor.

115.000 dolar bölgesi, dirençten destek konumuna geçti ve boğalara daha sağlam bir taban sağladı. Kısa vadeli hedefler 126.500 dolarda, burada trend çizgisi ve yatay direnç kesişiyor; momentum sürerse 132.000 dolara kadar uzama mümkün.

Kaynak: TradingView

Hacim verileri de bu görünümü destekliyor ve güçlü alım aktivitesine işaret ediyor.

Eğer 120.000 dolar üzerinde tutunulamazsa, fiyat 114.000–115.000 dolar bölgesini yeniden test edebilir; ancak genel yapı hâlâ yükseliş eğiliminde.