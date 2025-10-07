Binance Coin Fiyatı Rekor Kırdı! BNB Ethereum’u Geçebilir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yaklaşık 1.295 dolardan işlem gören BNB, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve yıl başından bu yana kaydettiği %84’lük değer artışıyla en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. Peki, BNB Coin yükselişini sürdürerek Ethereum’un tahtını sarsabilir mi?

Piyasada FOMO’nun yayılmasıyla birlikte BNB Coin’in işlem hacmi son 24 saatte %55 arttı.

BNB Coin, son yükselişinin sonucunda XRP ve Tether’i (USDT) geçerek 179 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli üçüncü kripto para konumuna yerleşti.

BNB henüz Ethereum’u (ETH) geçemedi. Ancak BNB son zamanlardaki performansıyla Ethereum’u geride bıraktı.

Binance Coin Fiyat Tahmini: BNB İçin Hedef 2.000 Dolar mı?

BNB Coin dört gündür yükseliyor ve son 12 işlem seansının 10’unu kazançla kapattı.

BNB Coin’in günlük grafiğine bakıldığında göreceli güç endeksinin (RSI) aşırı alım seviyelerine girdiği ve şu anda 84 seviyesinde olduğu görülüyor. RSI’deki bu artış BNB’de bir gerilemenin yaşanma olasılığını artırıyor.

Bu arada BNB Coin’in uzun vadede 2.000 dolar seviyesini görme ihtimali var.

Öte yandan şu anda izlenmesi gereken kilit destek seviyesi 1.000 dolar bölgesidir.

BNB Coin 2.000 doları görse bile Ethereum’dan daha değerli olmayacak ancak aralarındaki fark azalabilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.