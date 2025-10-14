Binance Coin (BNB) Fiyat Tahmini: Kripto Piyasası Çöktü BNB Rekor Kırdı – Neler Oluyor?

Binance Coin, kripto piyasasını sarsan 19 milyar dolarlık tasfiye dalgasına rağmen etkilenmedi ve bu durum BNB için yükseliş beklentilerini güçlendirdi.

Birçok altcoin gibi BNB de ABD-Çin ticaret savaşı geriliminin tırmanmasıyla “haberi sat” tepkisi verse de, en hızlı toparlanan kripto para oldu. Bu da yatırımcı güveninin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

BNB, Pazartesi günkü işlemlerde 1.370 dolarla yeni bir tüm zamanların zirvesine ulaştı ve güçlü temel dinamiklerini bir kez daha kanıtladı.

Coinomist Magazine verilerine göre, BNB Chain son 30 günde 500 milyondan fazla işlem gerçekleştirdi. Bu rakam, aylık bazda yüzde 151’lik dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.

Bu yükselişin büyük bölümü, Binance ekosistemine ait meme coin’lerin yarattığı güçlü piyasa hikayesine dayanıyor. Eski CEO Changpeng Zhao’nun toplulukla yeniden etkileşime girmesi, sosyal medyada olumlu havayı daha da güçlendirdi.

Binance şu anda adeta kendi “süper döngüsünü” yaşıyor. Bu durum, 2024’te Solana’nın meme coin platformu Pump.fun’un lansmanından sonra yaşadığı büyük çıkışı hatırlatıyor.

BNB Fiyat Tahmini: Binance Boğa Koşusu Devam Edecek mi?

Binance Coin’in yükselişi henüz tamamlanmış değil gibi görünüyor. 15 aydır süren yükselen üçgen formasyonu hâlâ aktif ve tam olarak hedefini gerçekleştirmedi.

BNB/USDT 1 haftalık grafik, 15 aylık yükselen üçgen formasyonu. Kaynak: TradingView.

Kırılma sonrası ivme bu hafta bir miktar yavaşlamış olsa da, teknik yapı geçerliliğini koruyor. Analistlere göre gözler hâlâ 1.650 dolar hedefinde; bu da yaklaşık yüzde 40’lık ek bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Kısa vadede piyasa hissiyatı BNB’nin yükseliş temposuna yetişmeye çalışırken, momentum göstergeleri geçici bir soğuma dönemine işaret ediyor. RSI göstergesi 70 seviyesinin üzerindeki aşırı alım bölgesinden geri dönerek yerel bir zirveyi işaret etti. Ancak MACD histogramındaki geniş pozitif fark, trendin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

1.000 dolar civarındaki psikolojik destek seviyesi, olası bir geri çekilmede güvenilir bir yerel dip olarak öne çıkıyor.

Orta ve uzun vadede ise ABD’de beklenen faiz indirimleri 2026’ya doğru risk iştahını yeniden artırabilir. Sermayenin meme coin’lere doğru yönelmesiyle birlikte, BNB güçlü talep koşullarında yüzde 150’ye varan bir yükselişle 3.000 dolara kadar tırmanabilir.

