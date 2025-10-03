Bankacılık Devi JPMorgan’dan Bitcoin Tahmini! BTC’de Hedef Seviye Ne?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

JPMorgan, Bitcoin’in piyasa değerinin altına kıyasla hala düşük olduğunu söyledi. Banka, kripto paranın değerinin altında olduğunu ve teoride 165.000 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

JPMorgan’ın hesaplaması volatiliteye dayanıyor. Banka, Bitcoin-altın volatilite oranının 2,0’nin altına düştüğü bilgisini paylaştı.

🚨JPM Says Bitcoin Undervalued vs. Gold, Highlights "Significant Upside" to $165k.



"The steep rise in the gold price over the past month has made bitcoin more attractive to investors relative to gold, especially as the bitcoin to gold volatility ratio keeps drifting lower to… pic.twitter.com/7YuIaP2Kzi — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 2, 2025

Analistler, Bitcoin’in 2.3 trilyon dolarlık mevcut piyasa değerinin, altına külçelerine, coinlerine ve ETF’lere yatırılan 6 trilyon dolar ile aynı seviyeye gelmesi durumunda fiyatın da %42 oranında artması gerektiğini belirtti.

Bitcoin Yılın Son Çeyreğinde Yükselme Eğilimi Gösteriyor

Bitcoin eylül ayında %5 değerlenerek ayı 114.000 dolar civarında kapattı. Geçmiş yıllara bakıldığında Bitcoin’in eylül ayını pozitif kapattığı ve yılın son çeyreğinde fiyat artışları yaşadığı görülüyor. Bitcoin 2015, 2016, 2023 ve 2024 yıllarının son çeyreğinde ortalama %50’den fazla değer kazandı.

Yatırımcılar, mevcut ekim rallisinin yıl sonuna kadar devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Öte yandan ABD’nin faiz oranlarını düşüreceği yönündeki beklentiler de dahil olmak üzere makroekonomik faktörler Bitcoin’in daha fazla yükselmesini sağlayabilir.

Bitcoin Fiyat Tahmini: BTC’de Hedef 128 Bin Dolar m?

Bitcoin 119.500 dolar civarındaki direnci kırdı ve şimdi 123.739 dolardan işlem görüyor. BTC 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem görürken, yüksek dipler ise yükseliş trendini doğruluyor.

Geçen hafta Bitcoin grafiğinde görülen yutan boğa mumu alıcıların gücünü doğruladı ve yatırımcılar şimdi sıradaki direnç seviyesi olan 124.600 doları yakından izliyor. BTC bu seviyeyi aşarsa 128.000 dolara doğru yükselebilir.

Momentum indikatörleri de Bitcoin’in gücünü gösteriyor. Göreceli güç endeksi (RSI) 75 civarında olup, talebin güçlü olduğuna işaret ediyor. Şu anda satın alma baskısı güçlü olsa da geri çekilmelerin yaşanabileceğini belirtmek gerekiyor.

Bitcoin Grafiğindeki Kelebek Formasyonu Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin, genellikle rallinin tepe noktası yakınlarında tükenişin bir işareti olan harmonik kelebek formasyonu oluşturutor.

Formasyonun 128.000 dolar ile 130.000 dolar arasında tamamlanması bekleniyor. Dolayısıyla Bitcoin bu bölgeye kadar yükselebilir ancak ardından sert bir gerileme yaşayabilir.

Bitcoin 128 bin dolar ile 130 bin dolar bandına tutunamazsa 118.500 dolar ya da 113.500 dolara gerileyebilir.

Bitcoin is forming a Bearish Butterfly pattern.



Resistance: $124.6K, PRZ $128K–$130K



Support: $117K / $113.5K / $106.9K



Momentum looks bullish short term, but caution: risk of reversal grows as price nears the PRZ. #BTC #Crypto pic.twitter.com/C4r5rWUm5B — Arslan Ali (@forex_arslan) October 3, 2025

Tüm bunlar göz önüne alındığında, kısa vadeli fiyat artışlarından yararlanan yatırımcıların aynı zamanda temkinli olmaları gerektiğini hatırlatmak gerekiyor.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Yeni bir meme coin olan Maxi Doge ($MAXI), kripto piyasasına yeni bir soluk getiriyor ve devam eden ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

MAXI token sahipleri, tokenlerini stake ederek getiri elde edebilecek, alım satım yarışmalarına katılabilecek ve çeşitli etkinliklere katılım sağlayabilecek. Maxi Doge’nin akıllı sözleşmeleri SolidProof ve Coinsutl’ın denetiminden geçti. Bu denetimler projeye duyulan güveni artırıyor.

Projenin ön satışında 2.7 milyon dolardan fazla fon toplandı ve MAXI token şu anda 0.0002605 dolar fiyatla satılıyor. Bu arada ön satış boyunca fiyat artışı olacak.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine giderek ETH, BNB, USDT, USDC ya da banka kartıyla MAXI token satın alabilirsiniz.

