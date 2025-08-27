Balinalar Borsalardan ADA Çekiyor: Cardano’da Yükseliş Başlıyor mu?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 27, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yatırımcıların geçen hafta borsalardan 170 milyon dolar değerinde ADA tokeni çekmesi pozitif Cardano fiyat tahminlerini destekliyor.

Cardanians adlı bir X hesabı, pazar günü yaptığı bir paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu. Varlıkların büyük bir kısmı Coinbase, Upbit ve Binance’den çekildi. Bu, alıcıların tokene uzun vadeli yatırım yapmaya kararlı olduklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

MARKET: Over $170M worth of Cardano $ADA has been withdrawn in the past 7 days from centralized exchanges like Upbit, Binance or Coinbase.



That usually signals holders are moving their coins into self-custody. pic.twitter.com/ubDKw024Zr — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) August 25, 2025

Borsalardan token çekilmesi dolaşımdaki arzı azalttığı için olumlu bir durum olarak değerlendirilir. Borsalardan çekilen 170 milyon dolarlık token, Cardano arzının %0.5’ine tekabül ediyor. Bu trend devam ederse arz sıkışması görülebilir ve Cardano fiyatında yükseliş gerçekleşebilir.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA 4.5 Doları Görebilir

ADA şimdiye kadar gösterdiği performansla Ethereum (ETH) ve BNB Coin (BNB) gibi kripto paraların gerisinde kaldı.

Altcoin sezonu başlarken, ADA’nın güçlü fiyat artışları kaydedebileceği ve 3.10 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceği düşünülüyor.

Cardano geçtiğimiz günlerde 1 dolar direncini gördükten sonra gerilemeye başladı. Bu, kar alımları nedeniyle görülen doğal bir gerileme olarak değerlendiriliyor.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz indirimi mesajı verdiği için piyasa koşullarının Cardano için pozitif fiyat tahminlerini desteklediği söylenebilir.

FedWatch’un anketine katılan analistlerin büyük bir kısmı FED’in eylül ayındaki FOMC toplantısında federal fon oranını 25 baz puan düşürebileceğini düşünüyor.

ADA, 200 günlük EMA ile kilit trend çizgisinin kesiştiği 0.75 dolar seviyesine düşerek bu noktada güçlü bir destek bulabilir.

Fiyat bu seviyeden sıçrarsa büyük bir yükseliş başlayabilir ve bu durumda ilk olarak 1.3 dolar, daha sonra 4.5 dolar seviyesi hedeflenebilir. Bu, ADA’nın kısa vadede %508’lik bir artış yaşamasıyla sonuçlanabilir.

Bu arada Token6900 (T6900) yılın en iyi kripto ön satış projeleri yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Token6900 ön satışı henüz birkaç hafta önce başladı ve şimdiden yaklaşık 3 milyon dolar fon toplandı.

Token6900 ($T6900) Ön Satışı 24 Saat İçinde Bitecek

Token6900 (T6900), ön satışında 3 milyon dolardan fazla fon toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

T6900, kripto sektörüne yeni bir soluk getirerek SPX6900 (SPX) gibi kripto projelerinin başarısından yararlanmayı hedefliyor.

Tam bir meme coin olan T6900, herhangi bir yol haritasına sahip değil ve herhangi bir teşvik sunmuyor ya da vaatte bulunmuyor.

Projenin ön satışı 24 saat içinde sona erecek. Dolayısıyla ön satış fiyatından alım yapmak isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor.

Token6900’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. BestWallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.