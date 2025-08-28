Balinalar Bitcoin Satıp 456 Milyon Dolarlık Ethereum Aldı – Altcoin Sezonu Yaklaşıyor mu?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kripto para piyasasının dev yatırımcıları stratejilerini kökten değiştiriyor. Balinalar, Bitcoin’lerini elden çıkarırken sessizce yüz milyonlarca dolarlık Ethereum topluyor. Bu hareket, piyasalarda “altsezon” söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Blockchain analiz şirketi Arkham’ın Salı günü paylaştığı verilere göre, dokuz büyük balina cüzdanı toplam 456,8 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldı.

9 WHALE ADDRESSES JUST BOUGHT $450M OF ETH



9 massive addresses just bought a total of $456.8 MILLION USD of ETH. 5 of these addresses received from Bitgo while the remainder purchased their ETH with Galaxy Digital OTC.



Whales are buying $ETH.



Addresses:… pic.twitter.com/TceZQlng6w — Arkham (@arkham) August 26, 2025

Bu alımların beşinin BitGo’nun saklama hizmeti üzerinden yapılan transferlerden geldiği, geri kalanının ise Galaxy Digital’in tezgâh üstü (OTC) masası aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Arkham, bu işlemleri “devasa” olarak nitelendirerek, büyük sermayeli yatırımcıların Ethereum iştahının giderek arttığını vurguladı.

Ethereum Balinaları BTC Satarken ETH’ye Yöneliyor, ETH Performansta Öne Çıkıyor

Lookonchain’den gelen yeni veriler, balina hareketlerini doğrular nitelikte oldu. Rapora göre sekiz yeni oluşturulan cüzdan, sadece sekiz saat içinde 35.948 ETH topladı. Bu alımların toplam değeri 164 milyon doları buldu.

Cüzdanlara aktarımlar FalconX ve Galaxy Digital üzerinden yapıldı. Bu durum, kurumsal düzeydeki platformların balina birikiminde kilit rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.

A Bitcoin OG "bc1qlf" sold another 750 $BTC($83.11M) in the past 2 hours.



12 years ago, he received 5K $BTC($1.66M then) at only $332 and only started selling after $BTC broke $90K in December 2024.



He has sold 1,750 $BTC($189.3M) at $108,160 avg, leaving 3,250 $BTC($360.75M).… pic.twitter.com/m3G3lhgm9C — Lookonchain (@lookonchain) August 27, 2025

Balina hareketliliği, piyasanın en büyük iki kripto parası arasındaki performans farkı zemininde gerçekleşiyor. Son bir ayda Ether yaklaşık %18,5 yükselirken, Bitcoin %6,4 değer kaybetti.

Bitcoin bu yılın başlarında 124.128 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı ancak şu anda zirvesinin %10,3 altında işlem görüyor. Ether ise 4.946,05 dolara kadar çıkarak tarihi zirvesine yaklaşmış ve şu anda sadece %6,7 gerisinde bulunuyor. Bu da ETH’nin daha güçlü bir momentum sergilediğine işaret ediyor.

Analistler, uzun süredir hareketsiz kalan bazı Bitcoin yatırımcılarının kâr almaya başladığını belirtiyor. 2013’te BTC başına sadece 332 dolardan alım yapan bir balina, kısa süre önce 750 BTC’yi (83,3 milyon dolar) Binance’e taşıdı.

A Bitcoin OG "bc1qlf" sold another 750 $BTC($83.11M) in the past 2 hours.



12 years ago, he received 5K $BTC($1.66M then) at only $332 and only started selling after $BTC broke $90K in December 2024.



He has sold 1,750 $BTC($189.3M) at $108,160 avg, leaving 3,250 $BTC($360.75M).… pic.twitter.com/m3G3lhgm9C — Lookonchain (@lookonchain) August 27, 2025

Ancak bu yatırımcı hâlâ 750 BTC’yi cüzdanında tutuyor ve bağlantılı başka bir adreste de 2.500 BTC bulunduruyor. Bu miktarın toplam değeri 276 milyon doları aşıyor. Zincir üstü gözlemciler, elde edilen kârın Ethereum’a yönlendirilebileceğini öne sürdü.

Buna benzer çapraz hamleler daha önce de görülmüştü. Bu ayın başında bir balina, 670 BTC’yi (76 milyon dolar) satarak 68.130 ETH (295 milyon dolar) satın aldı. 2021’den beri hareketsiz olan başka bir adres ise Kraken’den 6.334 ETH (yaklaşık 28 milyon dolar) çekerek yeniden faaliyete geçti.

Daha da büyük çaplı bir hamlede, kimliği bilinmeyen bir yatırımcının Hyperliquid üzerinden 2,55 milyar dolarlık Ether aldığı ve coinleri stake ettiği bildirildi.

THIS TRADER MADE $50 MILLION ON $ETH AND WITHDREW IT TO BUY EVEN MORE ETH



This Hyperliquid whale made $49.55 million longing ETH Perps on 4 accounts.



Then, he withdrew it to these addresses where he was buying $2.5 BILLION of ETH in spot.



ETH addresses:… https://t.co/8BR7BOBfZp pic.twitter.com/r9leMfUeZb — Arkham (@arkham) August 25, 2025

Bu işlem, ETH arzının dolaşımdan çıkarılmasına neden oldu. Bu tür hamleler, büyük oyuncuların Bitcoin kârlarını düzeltme dönemlerinde Ether’e aktardığını gösteriyor. CoinGecko verilerine göre ETH son günlerde %13 değer kaybederek 4.900 dolardan 4.300 dolara geriledi.

Analistler, balinaların bu düşüşü alım fırsatı olarak gördüğünü ve bunun Ethereum’un uzun vadeli yükseliş beklentisini desteklediğini düşünüyor.

Piyasa stratejistleri ayrıca Bitcoin ve Ether arasındaki yapısal farklara dikkat çekiyor. Analist Willy Woo, Bitcoin arzının büyük bölümünün “OG balinalar” olarak bilinen eski yatırımcıların elinde bulunduğunu belirtti. Bu yatırımcılar, BTC’yi 10 dolar ya da daha düşük seviyelerden aldığı için bugün bile astronomik kâr elde edebiliyor. Bu durum, sürekli satış baskısı yaratarak fiyatta yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

Ethereum’da ise durum daha farklı. Staking mekanizmaları balinalara coin biriktirip tutma konusunda ek teşvik sağlıyor. Analist Ted Pillow, Bitcoin’deki satış baskısının rallileri bastırdığını, buna karşılık Ether’e yönelen akışların güç kazandığını söyledi.

Whales are taking profit vs. cost basis, with flows rotating into $ETH.



That weakens BTC’s upside momentum and structure.



Distribution pressure is real, rallies stay capped unless the signal stabilizes.



If it does, $BTC still has chances to retest resistance before deeper gaps… pic.twitter.com/0ItoGf3qOt — Ted (@TedPillows) August 26, 2025

Pillow, “Balinalar maliyet bazına göre kâr alıyor ve akışı ETH’ye çeviriyor” diyerek, Bitcoin’deki yukarı yönlü ivmenin satış baskısı yatışmadıkça kırılgan kalacağı uyarısında bulundu.

Ethereum, Sermaye Altcoinlere Kayarken Bitcoin’i Geride Bıraktı

Kurumsal sermayenin Ethereum’a yönelmesiyle ETH, Bitcoin’in önüne geçiyor. Analistler, son dört yılda görülen en güçlü altcoin rotasyonuna işaret ediyor.

CryptoQuant verilerine göre, CME vadeli işlem sözleşmelerinde artan açık pozisyonlarla desteklenen Ethereum, Bitcoin’den daha güçlü bir momentum sergiliyor. Bu yıl yeni zirvelere ulaşmasına rağmen kurumsal ilgiyi yeniden çekmekte zorlanan Bitcoin’in aksine, Ethereum’un son rallisi piyasaya yeni likidite getiriyor.

Analistler, ETH’nin yükselişini “yeni girişlerle desteklenen yapısal ayrışma” olarak tanımlıyor. Ayrıca bireysel yatırımcıların henüz piyasaya tam olarak girmemesi, bu yükselişin kısa vadede daha sürdürülebilir olabileceğini gösteriyor.

Swissblock’un “Altcoin Vector” analizine göre Bitcoin’in hakimiyet döngüsü zayıflıyor ve bu da sermayenin Ethereum ile diğer altcoinlere kaymasına zemin hazırlıyor. Likidite döngüleri, ETH gücünün piyasa zirveleriyle örtüştüğünü; Bitcoin rallilerinin ise genellikle dirençte takılıp altseason dalgalarını tetiklediğini ortaya koyuyor.

Analistler, BTC’nin şu anki 109.000 – 121.000 dolar bandındaki yatay seyrinin geçmişte altcoinlerin öne çıktığı dönemlere benzediğini vurguluyor.

Bu dönüşüm ETF akışlarında da kendini gösteriyor. Geçen hafta ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri altı seansta toplamda 1 milyar doların üzerinde çıkış yaşadı; yalnızca 19 Ağustos’ta 523 milyon dolarlık geri çekilme görüldü.

Buna karşılık, Ethereum ETF’leri sadece salı günü 455 milyon dolarlık giriş kaydetti. Bu girişlerde BlackRock’un ETHA’sı ve Fidelity’nin FETH ürünü başı çekti. Son haftalarda Ether ürünlerine olan talep, Bitcoin ETF’lerini tekrar tekrar geride bıraktı; bu eğilim ilk kez temmuzda fark edilmişti.

Bitcoin dominansı son bir ayda yaklaşık %3 düşerek %57,3’e geriledi. Ethereum’un güç kazanması ve altcoinlerin yeniden likidite çekmesiyle birlikte analistler, uzun süredir beklenen altsezon’un şimdiden başlamış olabileceği konusunda uyarıyor.