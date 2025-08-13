BTC $121,607.99 1.42%
Altcoin Haberleri

Balinalar 1 Milyar Dogecoin Topladı – DOGE Fiyatı %11 Arttı, Sırada 0,30$ mı Var?

DOGE Dogecoin
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Dogecoin (DOGE) son 24 saatte %11’den fazla yükselerek $0,2307–$0,227 destek bölgesinin üzerinde tutunuyor. Küçük bir geri çekilmeye rağmen kripto para, son bir haftada %24,2’lik bir ralli yaptı.

CoinMarketCap verilerine göre DOGE, haberin yazıldığı sırada $0,2365 seviyesinde işlem görüyor. Boğa ivmesi devam ederse, teknik görünüm %18,19’luk ek bir yükselişle $0,26 bölgesini hedefleyebileceğini gösteriyor.

Kaynak: Trading View

Rallinin arkasındaki en büyük etkenlerden biri, güçlü kurumsal ilgi. Son günlerde balinalar 1 milyar DOGE (yaklaşık 200 milyon dolar) topladı. Büyük yatırımcıların sahipliği toplam arzın %50’sine yaklaşmış durumda. Bu yoğun alımlar, satış tarafındaki likiditeyi azaltarak kurumsal güveni işaret ediyor.

Ayrıca, DOGE’nin dolaşım oranı (turnover ratio) kısa vadede momentumu sürdürebilecek yeterli piyasa derinliğine işaret ediyor.

Bir trader’a göre DOGE fiyatı şu anda boğa kanalı yapısı içinde $0,28 hedef bölgesine doğru ilerliyor. “$0,28’in üzerinde bir kırılım, fiyatı $0,38 direnç bölgesine taşıyabilir.”

Dogecoin ETF Onayı ve Artan Benimsenme Potansiyeli

Kurumsal yatırımcıların Dogecoin ETF’sine yönelik beklentisi zirveye çıkmış durumda. Tahmin platformu Polymarket, onay ihtimalini neredeyse %80 olarak gösteriyor. 2025 yılı ise, politika ve regülasyon tarafında kripto dostu adımların öne çıktığı bir dönem olarak dikkat çekiyor.

Haziran ayında Bloomberg ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, spot Dogecoin ETF’sinin onaylanma ihtimalini %90’a yükseltti. Analistlere göre, DOGE ve XRP gibi altcoin ETF’leri, 2025 sonuna kadar SEC’ten onay alma konusunda ciddi avantaja sahip.

ETF beklentilerindeki bu artış, balina alımlarındaki hızlanma ve olumlu politika adımlarıyla birleşince, önümüzdeki aylarda DOGE fiyatının çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

DOGE’de Teknik Momentum

Dogecoin, 30 günlük basit hareketli ortalamasını (SMA) yeniden kazandı. Göreceli güç endeksi (RSI) ise 57 seviyesinde ve hâlâ nötr bölgede yer alıyor. Bu da fiyatın yukarı yönlü hareket için hâlâ alanı olduğu anlamına geliyor.

Kritik direnç seviyesi 0,263 dolar olarak öne çıkıyor. Boğalar, 0,242–0,245 dolar aralığının üzerinde bir kırılma bekliyor. Bu seviye aşıldığında fiyatın ikinci bir hamleyle 0,25–0,26 dolar bandına yükselmesi mümkün.

DOGE’nin mevcut destek bölgesinin üzerinde kalması, yükseliş senaryosunu koruyacak ve potansiyel bir ralli için zemini hazırlayacak.

Fiyat Tahminleri
Bitcoin Fiyat Tahmini: Uzun Vadeli Yatırımcılar Satmıyor – Bir Sonraki Yükseliş Beklentileri Aşabilir
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-13 17:33:49
Fiyat Tahminleri
Kripto Para Fiyat Tahmini: 13 Ağustos – XRP, PUMP, Bitcoin Cash
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-08-13 17:23:03
Ufuk Toprak
daha fazla oku
