Avrupalı Dev Bankadan Ethereum Hamlesi: ETH Fiyatı Yükselir mi?

Avrupa’nın en nüfuzlu bankalarından biri olan Societe Generale, yeni bir DeFi girişimi başlattı. Peki bankanın bu girişimi Ethereum fiyat tahminlerini nasıl etkiler?

Societe Generale, dijital varlık birimi SG-Forge aracılığıyla ABD doları ve euro’ya sabitlenmiş USDCV ve EURCV adında iki stablecoin çıkaracağını duyurdu. Stablecoin’ler Ethereum blok zinciri üzerinde çıkarılacak ve borçlanma ve borç verme protokollerinde kullanılacak.

🔴 It’s happening now: a bank regulated as a G-SIB (global systemically important bank) has officially entered decentralized finance.



SG-Forge, the blockchain subsidiary of @SocieteGenerale, now allows its euro (EURCV) and dollar (USDCV) stablecoins to be traded on @Uniswap, and… pic.twitter.com/xa3YxxKPG2 — Louis Tellier | Blockstories (@Louis_Tellier) September 30, 2025

Banka, DeFi hizmetleri için Morpho ile ortaklık kurarken, iki stablecoin için spot alım satım platformu olarak da Uniswap ile ortaklık kurdu.

Söz konusu iki stablecoin Avrupa’nın MiCa düzenlemelerine uygun ve herhangi bir zamanda itibari para birimine dönüştürülebilirler.

USDCV ve EURCV, Bank of New York Mellon ve Societe Generale’deki hesaplarda tutulan nakit parayla destekleniyor. Bu arada bu stablecoin’ler kısa bir süre sonra Solana’da da faaliyet gösterecekler.

Bankanın bu hamlesi kurumsal yatırımcıların blockchain teknolojisine ve özellikle de Ethereum blockchain’ine ilgisinin arttığını gösteriyor.

Ethereum Fiyat Tahmini: ETH’de Hedef 7 Bin Dolar mı?

Ethereum yönünü yukarı çevirdi ve önümüzdeki aylarda fiyat performansını belirleyebilecek bir kanal oluşturdu.

Ethereum geçtiğimiz günlerde kanalın alt sınırından sıçradı ve şimdi 7.000 dolara doğru yükseliyor olabilir.

ETH fiyatı bu formasyona bağlı kalırsa 9.000 dolar civarına kadar yükselebilir.

Bugünkü olumlu gelişmeler, kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasıyla birlikte Ethereum’un uzun vadede iyi performans gösterebileceği düşündürüyor.

