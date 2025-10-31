Avrupalı Bankadan Bitcoin Adımı! BTC Fiyatı Yükselir mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte kaydettiği %1.1’lik düşüşle 109.600 dolar civarında işlem görüyor. Bu arada Avrupalı bir bankanın Bitcoin hamlesi dikkat çekti. 648 milyar dolar değerinde varlığa sahip olan Nordea Bank, BTC tabanlı fonunu alım satıma açıyor. Bankanın bu hamlesi kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara yönelik ilgisinin arttığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi likiditeyi artırırken yatırımcılar Bitcoin fiyatının yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Peki Bitcoin fiyatı ne olur?

Nordea Bank, Bitcoin Tabanlı Fonunu Alım Satıma Açıyor

Sahip olduğu 648 milyar dolar varlıkla Avrupa’nın en büyük bankalarından biri olan Nordea Bank, artık müşterilerinin BTC tabanlı fonla işlem yapmasına imkan tanıyor. Banka, kripto piyasasının olgunlaştığını, daha güvenli ve daha şeffaf yatırım seçenekleri sunduğunu söyledi.

JUST IN: €648 billion Nordea to allow customers to trade #Bitcoin-linked ETP on its platforms.



Europe is coming 🚀 pic.twitter.com/L8hhxKscIZ — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) October 30, 2025

Nordea herhangi bir yatırım tavsiyesi vermese de BTC fiyatını izleyen Bitcoin borsa yatırım ürününün (ETP) işlem görmesine imkan tanıyacak. Nordea’nın bu hamlesi kurumsal yatırımcıların Bitcoin tabanlı yatırım ürünlerine ilgisinin arttığı bir dönemde geldi. Ayrıca JPMorgan ve Danske Banka gibi bazı büyük bankalar da benzer teklifler sunuyor. Son gelişmeler, Avrupa’nın bankacılık sektörünün Bitcoin’e ilgisini gözler önüne seriyor.

Fed Faiz İndirimine Gitti

ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek %3.75-%4 aralığına çekti ancak bu faiz indirimi zaten beklendiği için piyasalarda büyük bir hareketlilik görülmedi. FED Başkanı Jerome Powell’ın aralık ayında faiz indirimi gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda fikir ayrılıkları olduğunu söylemesinin ardından Bitcoin yaklaşık %2.4 değer kaybetti.

The Fed just dropped rates by 0.25%.

Markets barely blinked. This was priced in a mile ago.



No surprises = No fireworks.



What’s your next move after this “nothing burger” cut?

Reply with your game plan. pic.twitter.com/0dY5M61fUp — BraVoCycles Newsletter (@BraVoCycles) October 29, 2025

Analistler, politika belirsizlikleri nedeniyle kripto gibi risk varlıklarına likidite girişinin sınırlı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ancak bazıları iyimserliğini koruyor. Örneğin 21Shares analisti Matt Mena, BTC’nin kasım aylarında genellikle iyi performans gösterdiğini, ortalama %46 oranında değer kazandığını söyledi.

Ekonomistler, düşük faiz oranlarının yıl sonundan önce dijital varlıklara yönelik talebi yeniden artıracağını tahmin ediyor.

Alman Muhalefet Partisinden Bitcoin Önerisi

Almanya’nın en büyük muhalefet partisi AfD, Bitcoin’in ulusal varlık olarak tanınmasını önererek, AB’nin MiCA çerçevesi kapsamında Bitcoin’in diğer kripto paralardan ayrı tutulması gerektiğini söyledi. Parti, sıkı düzenlemelerin inovasyonu engelleyebileceğini ve Almanya’nın dijital finans alanındaki konumuna zarar verebileceğini düşünüyor.

AfD ayrıca KDV muafiyetlerinin sürdürülmesi, kullanıcıların varlıklarını saklama haklarının korunması ve uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları için 12 aylık vergi muafiyetinin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Milletvekilleri, Almanya’nın ulusal rezervlerine Bitcoin ekleme önerisinde de bulundu.

AfD’nin bu çağrısı Avrupalı politikacıların Bitcoin’e desteğinin arttığının yansıması olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin’de Son Durum: Hedef Seviye Ne?

BTC/USD 109.600 dolar civarında işlem görürken, genellikle büyük fiyat hareketlerine zemin hazırlayan bir formasyon olan simetrik üçgen formasyonu içinde konsolide oluyor. Bitcoin fiyatı kısa bir süre önce 106.300 dolardan sıçradı.

Bitcoin’in direnç seviyesi 111.500 dolarda bulunuyor. Bu seviye daha önceki toparlanma girişimlerini engellemişti.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Bitcoin’in RSI’si 41 seviyesinde olup aşırı satış bölgesinden toparlanıyor. RSI’deki bu toparlanma BTC’nin ivmesinin iyileştiğini gösteriyor. Bitcoin 111.500 doların üzerinde kapanış yaparsa 115.900 dolar ile 119.700 dolar bandına doğru yükselebilir. Ancak 111.500 dolarda ret görülürse 106.300 dolar ya da 103.500 dolara doğru bir düşüş gerçekleşebilir.

Bitcoin’in mevcut fiyat hareketleri, yönünü belirleyecek bir kırılmaya hazırlandığını gösteriyor.

