Arthur Hayes’ten Ethereum Tahmini: Bu Seviyeyi Görebilir!

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Ethereum fiyatının gidişatı hakkında iyimserliğini dile getirerek dünyanın ikinci en büyük kripto parasının 20.000 doları görebileceğini söyledi.

Hayes, yeniden ETH satın aldığını açıklayarak, “Grafikler yükseldiğini gösteriyor. Dolayısıyla piyasaya karşı çıkamazsınız” dedi.

Arthur Hayes just admitted he bought back ETH because “the chart says it’s going higher.”



He sees Ethereum running up to $20K this cycle.



When asked $ETH vs $SOL?



He sees Ethereum running up to $20K this cycle.

When asked $ETH vs $SOL?

He's overweight $ETH 🚀

Hayes, ETH’nin bu döngü sona ermeden önce 10.000 ile 20.000 dolar arasında bir fiyata ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

ETH ve Solana‘yı (SOL) karşılaştıran Hayes, şu anda Ethereum’u tercih ettiğini belirtti.

Hayes, “Büyük bir boğa piyasası yaşayacağımızı düşünüyorum ve ABD Başkanı Donald Trump’ın inandığı herhangi bir şeyle bağlantılı tüm finansal varlıklar çok önemli” ifadelerini kullandı.

Hayes geçen hafta 8.4 milyon dolar değerinde ETH ve LDO, ETHFI ve PENDLE gibi DeFi tokenleri satın aldı.

Arthur Hayes: Ethereum Solana’dan Daha İyi Performans Gösterebilir

Hayes, hem Solana’nın hem de Ethereum’un yükselebileceğini ancak buradaki esas meselenin hangisinin daha fazla yükseleceği olduğunu söyledi.

Hayes, Solana’nın bu döngüde Ethereum’u geçme ihtimalinin düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Ethereum Fiyatı Yükselir mi?

CoinMarketCap verilerine göre Ethereum son 24 saatte %0.64’lük bir düşüş kaydederek 4.289 dolara geriledi. Token daha sonra hafif bir toparlanma kaydetti ve şu anda 4.306 dolardan işlem görüyor.

Spot ETH ETF’lerine yönelik talebin yanı sıra Bitmine ve Sharplink Gaming gibi şirketlerin haziran ayında 2 milyondan fazla ETH satın alması ETH fiyatının yükselmesinde etkili oldu.

Ethereum fiyatı son 30 günde %15’ten fazla değerlendi ve geçen hafta 4.700 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

ETF talebinin ve kurumsal yatırımcı ilgisinin devam etmesi halinde ETH fiyatının 20 bin dolara kadar yükselebileceği düşünülüyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.