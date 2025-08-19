Ark Invest 14 Milyon Dolarlık Robinhood Hissesi Satın Aldı

Ark Invest, ARK Innovation ETF’in 14.2 milyon dolar değerinde 123.336 adet Robinhood Markets hissesi satın aldığını açıkladı.

Bu son alımla birlikte hissenin ETF’in toplam varlıklarındaki ağırlığı %4.09’a çıktı. ARKK fonu, geçen hafta cuma günü yaklaşık 9 milyon dolar değerinde Robinhood hissesi satın aldı.

Here's every move Cathie Wood and Ark Invest made in the stock market today 8/18 pic.twitter.com/bnAV2wfVPN — Ark Invest Daily (@ArkkDaily) August 19, 2025

Bu arada Ark Invest’in üç ETF’i 2.53 milyon Bullish hissesi satın aldı.

Ark Invest’in Robinhood’a İlgisi Devam Ediyor

ARK, inovasyondan yararlanan küresel şirketlerin büyümesinden sermaye elde etmeyi amaçlıyor. Örneğin Robinhood’un müşteri tabanı temmuz ayında 26.5 milyona ulaştı.

Ayrıca Robinhood’un kripto getirisi de %98 artışla 160 milyon doları gördü.

Buna ek olarak Robinhood’un Bitstamp alımı da Bitcoin’in kurumsal yatırımcılardan büyük bir ilgi gördüğü dönemde gerçekleşti. Robinhood, ürün yelpazesini genişleterek AB’de düzenlemeye tabi bir stablecoin olan USDG’yi piyasaya sürdü.

Yahoo Finance verilerine göre Robinhood hissesi pazartesi günü %0.74 artış kaydederek 115.02 dolar fiyatla kapanış yaptı. Ayrıca Robinhood hisseleri geçen aydan bu yana %4.81 ve yıl başından bu yana %208.70 oranında değer kazandı.

ARK Daha Önce Robinhood Hissesi Sattı mı?

Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, geçen ay 6.5 milyon dolar değerinde Coinbase Global ve 5.8 milyon dolar değerinde Robinhood hissesi sattı.

Bu satış Bitcoin‘in 119.080 dolara ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından gerçekleşti. Bitcoin daha sonra 124.400 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bu arada ABD’nin Florida eyaleti başsavcısı, şirketin kripto biriminin kendisini “kripto satın almanın en ucuz yolu” şeklinde pazarladığı gerekçesiyle Robinhood’a yönelik soruşturma başlattı.