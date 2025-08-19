Arbitrum Fiyat Tahmini: ARB Bu Hafta 0.60 Doları Aşar mı?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 19, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD merkezli alım satım platformu Robinhood ile kurulan ortaklık ve Ethereum’un 4.000 doların üzerine çıkması, son zamanlarda yaşanan gerilemeye rağmen Arbitrum fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

Ethereum katman 2 protokolü Arbitrum’un ARB tokeni son 7 günde %15’ten fazla değer kazandı.

Ethereum (ETH) 4.850 dolar civarına kadar yükselirken, ARB ise altı aydır ilk kez 0.58 dolara yükseldi. Bu arada son günlerde işlem hacimleri de arttı ve 13 Ağustos’ta 1.3 milyar doları gördü.

Bu, ARB’nin piyasa değerinin yaklaşık %50’sine tekabül ediyor ve tokenin kayda değer bir satın alma baskısıyla karşılaştığını gösteriyor.

We’ve been calling $ARB from the very bottom now the structure is breaking out.

Accumulation phase complete, momentum shifting, and the upside is wide open.

This is just the beginning.#ARB https://t.co/6OfEu4vKxO pic.twitter.com/tlepBzYI1l — CryptoGem – Athos (@CryptoGemAthos) August 19, 2025

Kısa bir süre önce ARB’nin 0.60 dolara yükseleceğini tahmin eden kripto yatırımcısı CryptoGem, tokenin yukarı yönlü bir kırılmanın ardından 1 dolara yükselebileceğini ve trend direncini test edebileceğini öngörüyor.

Kripto yatırımcısının ilk hedefi 0.66 dolar seviyesi. CryptoGem, Arbitrum fiyat tahminine ilişkin herhangi bir zaman çizelgesinden bahsetmedi ancak ARB’nin kısa süreli bir gerilemenin ardından 0.66 dolara yükselebileceği tahmin ediliyor.

Arbitrum Fiyat Tahmini: ARB Kilit Destekten Sıçrarsa %100 Değerlenebilir

ARB’nin 4 saatlik grafiğine bakıldığında kısa bir süre önce 0.50 dolar direncini kırdığı görülüyor.

Arbitrum’un işlem hacmi 12 Ağustos’tan beri ortalamanın üzerinde. ARB fiyatı 0.55 dolarda alçak tepe oluşturduktan sonra geri çekildi ve ardından 0.50 dolar direncini yukarıdan test etti.

ARB 0.50 dolar seviyesini koruyamasa da 200 günlük EMA ile kesişen bölgede destek bulabilir. ARB fiyatı bu seviyelerden güçlü bir şekilde sıçrarsa kayda değer bir artış yaşayabilir.

ARB’nin göreceli güç endeksi (RSI) yükseliş ivmesinin zayıfladığını gösteriyor. Dolayısıyla kısa vadede 0.45 dolar seviyesine doğru bir düşüş gerçekleşebilir. ARB’nin bu seviyeye gerilemesi bir alım fırsatı yaratabilir.

Arbitrum fiyatı tahmin edildiği gibi 0.90 dolara yükselirse bu %100’den fazla artış anlamına gelecek.

Altcoin sezonunun ayak sesleri gelirken Maxi Doge gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı 1 Milyon Doları Aştı

Maxi Doge (MAXI) ön satışı kısa bir süre önce başladı ve şimdiden yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Proje, Maxi Fund aracılığıyla ön satış gelirlerinin %25’ini gelecek vadeden tokenlere ayıracak ve pozisyonlarını büyütmek için 1000 kat kaldıraç kullanacak.

MAXI şu anda 0.000253 dolarlık indirimli ön satış fiyatıyla satılıyor. Maxi Doge’nin web sitesini ziyaret edip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.