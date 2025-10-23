Analistten XRP Tahmini! XRP Düşüşün Eşiğinde Olabilir mi?

Last updated: Ekim 23, 2025



X hesabında yaklaşık 90.000 takipçisi bulunan kripto analisti Zach Rector, XRP fiyatının iki hanelere çıkabileceğini öne sürdü. Birçok borsa yatırım fonunun (ETF) piyasaya sürülmesiyle birlikte arz şoku yaşanmasının beklenmesi de analistin XRP fiyat tahminini destekliyor.

Rector, çarşamba günkü canlı yayında XRP’nin son zamanlarda sergilediği performansa ilişkin görüşlerini açıkladı.

Çeşitli ETF’lerin ve kurumsal hazinelerin XRP’nin dolaşımdaki arzının büyük bir kısmını çekmesiyle birlikte altcoinde arz şoku yaşanabileceği düşünülüyor.

Analist, bu ETF’lerin piyasaya sürülmesiyle gerçekleşecek fon girişlerinin arzı azaltacağını ve böylelikle XRP fiyatının çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını söyledi. Rector ayrıca ABD’deki hükümet kapanması 2026 yılına kadar devam etmezse söz konusu arz şokunun bu yıl görülebileceğini de sözlerine ekledi.

Rector, ABD’deki hükümet kapanmasının sona ermesi halinde XRP’nin Aralık 2025’e kadar 5 ile 12 dolar civarında bir fiyata ulaşabileceğini tahmin ediyor.

XRP Fiyat Tahmini: XRP İvme Yakalarsa 5.5 Dolara Yükselebilir

10 Ekim’de kripto piyasası genelinde yaşanan düşüş sırasında XRP fiyatı sert bir gerileme kaydetti ve daha sorna 1.80 dolardaki destek seviyesinden sıçradı.

Bu sıçrama, tokenin bu seviyelerde kayda değer bir talep gördüğüne işaret ediyor.

Piyasadaki son düşüşün ardından XRP fiyatı hızla toparlandı ve son 24 saatte kaydettiği %1.1’lik artışın ardından 2.40 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor.

XRP fiyatı toparlanmaya devam ederse kısa vadeli fiyat hedefi 3.40 dolar olabilir. 3.40 dolar seviyesinin aşılması durumunda ise XRP için bir sonraki durak 5.50 dolar bölgesi olabilir. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi güncek fiyatına kıyasla yaklaşık %129’luk bir değer artışı anlamına geliyor.

Altcoinlerde durağan seyir görülürken kripto ön satış projelerinin ilerleyen zamanlarda kayda değer fiyat artışları yaşanabileceği düşünülüyor. Yeni bir kripto projesi olan Snorter (SNORT) ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi gördü ve 4 gün içinde lansmanının gerçekleşmesi bekleniyor.

Snorter (SNORT) Ön Satışı Devam Ediyor

Snorter (SNORT) ön satışı yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. SNORT token, kullanıcıların özellikle “sniping” için tasarlanmış bir alım satım botu olan Snorter bota erişmelerine imkan tanıyacak.

Solana tabanlı bir proje olan Snorter, anında işlemleri mümkün kılarken aynı zamanda kara listeye alınmış tokenleri de filtreliyor.

Snorter, kullanıcıların otomatik işlemler yapmalarına, kar hedefleri belirlemelerine ve diğer yatırımcıların stratejilerini izlemelerine imkan tanıyor. Dolayısıyla alım satım botu Snorter’ın kullanıcıların piyasada bir adım önde olmalarını sağladığı söylenebilir.

Hız ve güvenlik için tasarlanan Snorter, yakında Solana ağının ötesine geçerek Ethereum, BNB Chain ve diğer büyük ağları da destekleyecek.

Projenin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satış sona ermeden önce SNORT token satın alabilirsiniz.

USDT, SOL ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

SNORT Token Satın Al

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.